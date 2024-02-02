«За электричество — по полной»: новосибирцы оценили перерасчет после отключений — некоторых платежки не порадовали

Жители левого берега в Новосибирске, которые мерзли в своих домах после крупных порывов, стали получать коммунальные перерасчеты. Одним за отопление начислили меньше, чем обычно. Другие обнаружили, что сумма платежа, несмотря на длительный холод в квартирах, выросла. Корреспондент НГС Анастасия Бичакова поговорила с жильцами и узнала, какие счета пришли им за январь.
За тепло меньше, за электричество больше
Екатерина, жительница пятиэтажки на улице Титова, 13 утверждает: фактически без отопления она и ее соседи сидели с 11 по 21 января. Судя по скриншоту квитанции, который девушка прислала в редакцию, в прошедшем месяце ей начислили за отопление 2 097 рублей. По ее информации, сумма перерасчета составила около 600 рублей, но в документе это не прописано.
За электричество, уверяет она, тоже вышло свыше 2 тысяч:
— Электричество — по полной. Стандартно платим 500–600 рублей, а за январь получилось в несколько раз больше.
При этом перерасчет ей назвали неокончательным, добавила она: корректировок якобы стоит ждать до 6 февраля.
У другой Екатерины, на Блюхера, 45, отопление отключалось не на такой долгий срок. Заверила, что в целом его не было примерно 2,5–3 дня. Согласно платежкам, копии которых есть в распоряжении НГС, в декабре за отопление ей пришлось отдать 1 239 рублей. За январь — 910 рублей.
Антон из 16-этажки в Горском микрорайоне, 53 заявил: 2 дня в январе отопление отсутствовало полностью, еще несколько дней не работало частично. Со слов мужчины, в январе за ресурс у него накапала сумма по сути в 2 раза меньше, чем обычно.
— И про электричество. Как я понимаю, отдельно перерасчет по нему не делается, так как другой поставщик. Насколько знаю, платеж за тепло дополнительно уменьшается за счет того, что в него включаются расходы на электроэнергию, — полагает он.
Мария, собственница с Пархоменко, 72 признается, что обычно с нее берут за отопление 1,8 тысячи. В этот раз она, как и многие, заплатила за него меньше, но за электричество больше:
— С 11 по 13 января у нас не было отопления по всей трешке. Потом половину квартиры запустили, перезапуск был 3 дня, и в день второй аварии включили вторую часть, — утверждает сибирячка. — Перерасчет сделали, заплатила за тепло 1 325 рублей. За электроэнергию в декабре был 581 рубль, а в январе с обогревателем вышел 1 051 рубль.
Некоторые из собеседников считают перерасчет незначительным.
Батареи были холодные, но платеж вырос
Ксения, живущая на 9-й Гвардейской Дивизии, 24 столкнулась с тем, что платеж за тепло вырос. Это при том, что, жалуется сибирячка, за январь у нее 2 раза остывали батареи. Всего плюс-минус на 4 дня. Судя по предоставленному ей банковскому чеку, по итогам декабря она отдала за отопление 1 371 рубль. За прошлый месяц, когда произошли аварии, утверждает, был выставлен счет в 2 319 рублей.
— На период отключения ни воды, ни тепла не было. Еще электричество намотали обогревателем: не критично, но больше обычного, — уверяет жительница.
Что говорят в СГК и управляющих компаниях
В пресс-службе СГК корреспонденту сообщили, что по всем этим адресам начисления производятся исполнителями коммунальных услуг. Так, если у их жителей вопросы по перерасчетам, то им следует обращаться в управляющие организации. Для домов, которые находятся в прямых договорах с генерирующей компанией, перерасчет был выполнен и отражен в квитанциях за январь.
— По домам, где начисление платы за коммунальные услуги производят УК И ТСЖ, СГК ранее направила сведения по отоплению. Для проведения перерасчета с применением подхода, аналогичного прямым договорам. Но решение о его сроках и объемах управляющие компании принимают самостоятельно. Мы заранее обратились к ним с просьбой скорректировать начисления в прошедшем месяце, а также передали контакты своих специалистов для консультаций, — комментируют в СГК.
Сотрудник ТСН «Горский-53» заявил НГС, что считает перерасчет для дома по этому адресу хорошим. Но, признается, не всё так просто. По его словам, УК изначально пришло письмо из «НТСК» (компания входит в СГК), в котором говорилось, что дается сумма перерасчета и ее нужно распределить между собственниками по квадратным метрам. Уже после того, как людям назначили сниженные платежи, якобы пришло новое письмо о том, что сумма слишком высокая.
— В нем говорят: «А мы слишком много вам начислили, сделали перерасчет. Давайте-ка вам всё это снимем, и в феврале вы с людей соберите дополнительные деньги», — продолжает свою версию сотрудник. — Теперь ждем итоговых документов по январю, что они нам выставят. И дальше будем думать, что делать, потому что получается совсем некрасиво. То есть мы вернули людям деньги, а сейчас будем собирать их обратно <…> Пока они говорят: «Вы сами что-нибудь посчитайте, но, на наш взгляд, мы дали вам много». Пока молчим, ждем официальных документов и посмотрим, как будет.
Редакция также отправила запросы в управляющие компании «Спас-ДОМ», «Союз» и «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района».
Ранее вице-губернатор ответил на вопросы читателей НГС о коммунальных авариях.