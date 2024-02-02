«За электричество — по полной»: новосибирцы оценили перерасчет после отключений — некоторых платежки не порадовали

При этом перерасчет ей назвали неокончательным, добавила она: корректировок якобы стоит ждать до 6 февраля.



У другой Екатерины, на Блюхера, 45, отопление отключалось не на такой долгий срок. Заверила, что в целом его не было примерно 2,5–3 дня. Согласно платежкам, копии которых есть в распоряжении НГС, в декабре за отопление ей пришлось отдать 1 239 рублей. За январь — 910 рублей.



Антон из 16-этажки в Горском микрорайоне, 53 заявил: 2 дня в январе отопление отсутствовало полностью, еще несколько дней не работало частично. Со слов мужчины, в январе за ресурс у него накапала сумма по сути в 2 раза меньше, чем обычно.

