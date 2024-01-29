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В Новосибирске вскрыли квартиру из-за коммунальной аварии — хозяйка оказалась глубоко против

Дверь приказала сломать старшая по дому

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Квартиру решили вскрыть из-за потопа на чердаке

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В новосибирской пятиэтажке на улице Блюхера вскрыли квартиру из-за коммунальной аварии. Хозяйка осталась недовольна, сообщили в пресс-службе агентства «Гвардия».

Инцидент произошел 26 января, сигнал тревоги поступил в 11:28 из квартиры на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Блюхера. Когда бойцы ГБР приехали на вызов, то обнаружили открытую настежь дверь, сломанный замок, а внутри квартиры были посторонние люди.

— Выяснилось, что на чердаке дома произошла коммунальная авария — прорвало трубу холодного водоснабжения. Старшая по дому, предположив, что расположенная ниже места аварии квартира затоплена, дала слесарю указание — взломать дверь, — сообщили в пресс-службе.

При вскрытии квартиры присутствовал сотрудник полиции, но хозяйке жилья все равно не понравились действия коммунальщиков. Она потребовала от старшей по дому возмещения ущерба. Как сообщили НГС в «Гвардии», бойцы ГБР воду в квартире не видели.

Недавно пьяные новосибирцы с топором попытались вломиться на территорию ТЭЦ-5. Дебоширы пытались пробраться на охраняемый объект дважды за час.

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ПодъездПятиэтажкаКоммунальная аварияВскрыли дверьГБРГвардия
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