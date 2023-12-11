«Давления не хватает»: новосибирцы продолжают замерзать в своих квартирах — карта холодных домов

— Половина дома остается без тепла, у некоторых промерзают окна, у некоторых стена, в которой проходит вентиляционная шахта, имеет температуру -7. В трубах замерзла вода. Люди замерзают, — сетуют местные жители.



Мерзнут и жильцы дома №31 по улице Блюхера, расположенной в Ленинском районе. По словам местных жителей, в некоторых квартирах сейчас — не больше 13 градусов.