«Давления не хватает»: новосибирцы продолжают замерзать в своих квартирах — карта холодных домов

В Новосибирске продолжаются аномальные морозы, а местные жители отправляют в редакцию НГС сообщения о холодных батареях. В воскресенье, 10 декабря и в понедельник, 11 декабря, жильцы еще 14 домов сообщили о том, что мерзнут в своих квартирах. Холодные дома, по информации горожан, расположены как на левом, так и на правом берегах города.
В редакцию НГС обратились жители дома № 29 по улице Дмитрия Шамшурина. Они сообщили, что замерзают, так как якобы у них проблемы с общедомовой системой отопления.
— Половина дома остается без тепла, у некоторых промерзают окна, у некоторых стена, в которой проходит вентиляционная шахта, имеет температуру -7. В трубах замерзла вода. Люди замерзают, — сетуют местные жители.
Мерзнут и жильцы дома №31 по улице Блюхера, расположенной в Ленинском районе. По словам местных жителей, в некоторых квартирах сейчас — не больше 13 градусов.
— Все это происходит с 7 декабря 2023. В квартире проживает бабушка 90 лет. Греется обогревателями и газом. Неужели нужно беспокоить президента по этому вопросу? — интересуется читательница НГС Елена.
Сразу несколько жителей дома по адресу улица Троллейная, 148 также отметили, что мерзнут в своих квартирах.
— Дома очень холодно. В нашем доме пониженное давление теплоносителя, которого хватает только на прямую подачу и недостаточно для обратки, — говорят сибиряки.
Жалобы поступили от жильцов на Максима Горького, 42. Температура в комнатах у жильцов, по их словам — 15 градусов, а батареи едва теплые уже третий день, сообщает читательница НГС Алина. Очень холодно на Ермака, 3. Температура в квартире одного из жителей дома опустилась до 18 градусов, после чего люди включили обогреватель.
Продолжают мерзнуть на Депутатской, 38, в доме №16 по улице 9-й Гвардейской Дивизии, и проблема там актуальна с начала отопительного сезона, уверяют жильцы. Поступили в НГС жалобы от жильцов на Спортивной,5, Тульской, 80.
Корреспондент НГС направила запрос в СГК с просьбой разъяснить, что происходит с отоплением по указанным адресам. В компании сообщили, что проверят информацию и отработают адресно. Также в компании уточнили по Тульской, 80. В СГК отметили, что там есть проблемы на ЦТП застройщика (эксплуатация за ООО «ЭСК»).
— В морозы параметры проседают из-за неправильных проектных решений и эксплуатации. Мэрия в курсе проблемы, будем пытаться решать через претензионную схему, — уточнили в компании.
На сайте N1 указано, что застройщиком домов на улице Тульская, 80 и 82 выступает ООО «Социальный жилищный комплекс» («Соцжилкомплекс»). Сайт «Наш Дом РФ» уточняет, что компания входит в ГК «Баутехник».
В 2021 году НГС сообщал, что в 2009 году ООО «Соцжилкомплекс» прекратило строительно-монтажные работы из-за финансовых проблем, 2012 году возведением занялось ООО «Баутехник-Т». Летом в 2016 года строительство вновь остановилось из-за конфликта с генеральным подрядчиком ООО «СтройЦентр». После судов новым генподрядчиком по достройке объектов с 2018 года стало ООО СК «СМУ 9». НГС позвонил в ГК «Баутехник» с просьбой прокомментировать ситуцию, но журналисту не ответили на звонок.
Ранее НГС уже делал карту холодных домов города. Также мы писали о том, что нужно делать, если в квартире холодно.