«Повезет, если колонки в пол не направит»: студент переехал в новый ЖК и разругался с соседом из-за громкой музыки

В Новосибирске житель многоэтажки на улице Чулымская, 112/2 обвинил своего соседа в прослушивании громкой музыки по ночам и в обеденное время, когда действует закон о тишине. Студент Никита говорит, что неоднократно обращался к соседу Дмитрию с просьбой сделать звук тише, но встретился с непониманием. При этом Дмитрия уверяет, что не наружает установленных норм.
Никита предоставил НГС аудиозаписи, на которых записана музыка, которая якобы доносится из квартиры сверху слышно музыку.
— Из-за постоянной музыки, под которую я засыпаю и просыпаюсь, у меня развились бессонница, тревожность, раздражительность. На все просьбы сделать потише — «учит»: врубает ещё громче, любит ещё уехать и оставить музыку, повезёт ещё, если колонки в пол не направит, — жалуется Никита.
Мы связались с соседом Никиты, Дмитрием. Он заявил нам, что включает музыку только в допустимые часы, и не слишком громко. Иначе, уверяет мужчина, из-за шума он бы плохо слышал самого себя.
— Я живу в этой квартире 7,5 лет. Появился новый человек и постоянно ко мне приходил, и полицию вызывал <…> Я постоянно в разъездах. Если приезжаю и хочу отдохнуть, то [слушаю музыку] по регламенту: с 7 до 22 часов. При этом с 12 до 15 часов и ночью музыка не играет. И [даже в допустимое время] я не включаю ее так, чтобы всех «сносило». Это нонсенс.
Никита направлял жалобы в полицию — в распоряжении НГС есть копия талона, выданного ему в отделе № 7 по Ленинскому району в августе.
В пресс-службе МВД региона подтвердили информацию о подаче заявления. Также в ведомстве сообщили, что участковый выезжал на место и не застал дома ни Никиту, ни Дмитрия. Участковый заверил, что опросил соседей: они не замечали громкой музыки. В связи со всем этим в возбуждении административного дела студенту отказали.
В управляющей компанию «Город-Парк» отказались рассказывать редакции НГС о том, есть ли у них информация о конфликте. Она конфиденциальная и может быть предоставлена только с согласия собственников, уточнили в УК.
Осенью 2022 года НГС писал о том, что жителей Академгородка возмутило громкое исполнение гимна по утрам в школе. Директор учебного заведения обещала сделать звук тише.