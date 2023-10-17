«Повезет, если колонки в пол не направит»: студент переехал в новый ЖК и разругался с соседом из-за громкой музыки

Никита предоставил НГС аудиозаписи, на которых записана музыка, которая якобы доносится из квартиры сверху слышно музыку.

— Из-за постоянной музыки, под которую я засыпаю и просыпаюсь, у меня развились бессонница, тревожность, раздражительность. На все просьбы сделать потише — «учит»: врубает ещё громче, любит ещё уехать и оставить музыку, повезёт ещё, если колонки в пол не направит, — жалуется Никита.

Мы связались с соседом Никиты, Дмитрием. Он заявил нам, что включает музыку только в допустимые часы, и не слишком громко. Иначе, уверяет мужчина, из-за шума он бы плохо слышал самого себя.