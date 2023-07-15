Дома в двух районах Новосибирска остались без горячей воды — показываем на карте

Сегодня, 15 июля, в Новосибирске начался новый этап испытаний на теплосетях. В домах Ленинского и Кировского районов отключат воду до 25 июля.
— С 15 июля начинаем гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-2. Максимальный срок отсутствия горячей воды — до 25 июля включительно, с учетом времени на ремонт, — сообщили в пресс-службе СГК.
В Ленинском районе горячей воды не будет на улицах: Планировочная, Котовского (от улицы Пархоменко до улицы Блюхера), Пермитина, Горский жилмассив, Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, проспект Карла Маркса, площадь Карла Маркса, микрорайон Башня, Вертковская, Геодезическая, Новогодняя, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до улицы Сибиряков-Гвардейцев).
В Кировском районе горячей воды не будет: ЖК «Панорама», Областная больница, Станиславского, Дружбы, Титова — четная сторона от площади Маркса до площади Станиславского, Ватутина, Римского-Корсакова, Телевизионная, поселок Восточный, ЖК «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», 1-я и 2-я Чулымская.
Жителей города просят быть внимательными и осторожными, потому что во время испытаний возможен размыв грунта. Если вы заметили повреждения на теплосетях, то сообщите об этом по телефонам: 289-01-45, 289-01-47 — call-центр теплосетевого подразделения СГК, 289-01-47– начальник смены; 051, 227-44-44; 218-68-88 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.
13 июля горячую воду отключили на улицах в Дзержинском и Центральном районах. Испытания на теплосетях должны завершить до 24 июля.