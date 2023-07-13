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В двух районах Новосибирска отключили горячую воду — список улиц

Ее должны вернуть до 24 июля

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Горячую воду отключат из-за испытаний на теплосетях

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В Новосибирске 13 июля отключают горячую воду на улицах в Дзержинском и Центральном районах. Испытания на теплосетях должны завершить до 24 июля.

В Сибирской генерирующей компании перечислили улицы, которые попадают в зону отключения:

Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8-й Трикотажный переулки, 1-й, 2-й Доватора, Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я, 2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский переулок, Волжский переулок, Лучезарная, Ползунова, проезд Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский переулок, Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Даурская, Красина, Глинки, Электрозаводской проезд, Партизанская, Планетная, Алейская, Светлая, Н. Островского, Крестьянская, Кольцова, Селезнева, Писарева, Д. Бедного, Татарская, О. Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, пересечение Красного проспекта и Писарева.

В случае если во время проведения испытаний вы заметили размыв грунта, то сообщите об этом по телефонам (383) 289-01-45 — call-центр теплосетевого подразделения СГК, 289-01-47– начальник смены, 051, 227-44-44, 218-68-88 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

Из-за ремонта теплосетей также вводят ограничения на дорогах. Так, с 10 июля по 10 сентября в Новосибирске сузили проезжую часть на участке улицы Бориса Богаткова.

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СГКЦентральный районДзержинский районОтключение горячей воды
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