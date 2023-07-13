В двух районах Новосибирска отключили горячую воду — список улиц

В Новосибирске 13 июля отключают горячую воду на улицах в Дзержинском и Центральном районах. Испытания на теплосетях должны завершить до
В Сибирской генерирующей компании перечислили улицы, которые попадают в зону отключения:
Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1, 2, 3, 4, 5, 7,
В случае если во время проведения испытаний вы заметили размыв грунта, то сообщите об этом по телефонам
Из-за ремонта теплосетей также вводят ограничения на дорогах. Так, с