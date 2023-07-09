Движение транспорта ограничат на два месяца на улице Бориса Богаткова в Новосибирске

В Новосибирске на два месяца ограничат движение транспорта на улице Бориса Богаткова. Ограничения связаны с ремонтом теплосетей. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии.
— Ввести с 10 июля по 10 сентября временное ограничение движения транспортных средств по улице Бориса Богаткова на участке от здания
Ранее в Новосибирске на три дня закрыли проезд рядом с новой Ледовой ареной. В городе проходили соревнования по велосипедному спорту памяти сотрудников ГИБДД Дмитрия Байдуги, Александра Шабалдина.