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Движение транспорта ограничат на два месяца на улице Бориса Богаткова в Новосибирске

Ограничения связаны с ремонтом теплосетей

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Ограничения введут с 10 июля

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В Новосибирске на два месяца ограничат движение транспорта на улице Бориса Богаткова. Ограничения связаны с ремонтом теплосетей. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии.

— Ввести с 10 июля по 10 сентября временное ограничение движения транспортных средств по улице Бориса Богаткова на участке от здания № 102 до здания № 90 путем сужения проезжей части на 7 метров, — говорится в документе.

Ранее в Новосибирске на три дня закрыли проезд рядом с новой Ледовой ареной. В городе проходили соревнования по велосипедному спорту памяти сотрудников ГИБДД Дмитрия Байдуги, Александра Шабалдина.

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