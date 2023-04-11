Мэрия Новосибирска собирается через суд выселить мужчину с тяжелыми заболеваниями

Мэрия Новосибирска ответила на запрос редакции НГС и рассказала, как намерена поступить с оставшимся без жилья
В 2015 году у новосибирца из-за пожара, возникшего на территории соседа, сгорело единственное жилье, а сам пострадавший с массой серьезных заболеваний оказался в муниципальном общежитии маневренного фонда. Через какое-то время Михаил продал участок и сгоревшую часть дома, но денег хватило только, чтобы рассчитаться с накопившимися долгами и потратить на поддержание своего здоровья.
В департаменте ЖКХ и энергетики Новосибирска не отрицают, что намерены через суд добиться выселения Вебера из комнаты площадью 7,8 квадратных метров в общежитии маневренного фонда.
— Департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города подан иск о выселении
Ранее НГС писал о сироте Артеме Вахрамееве, который не мог получить жилье, положенное ему по закону. Историей заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. После этого парень все-таки смог получить сертификат на жилье.