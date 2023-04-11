Мэрия Новосибирска собирается через суд выселить мужчину с тяжелыми заболеваниями

Мэрия Новосибирска ответила на запрос редакции НГС и рассказала, как намерена поступить с оставшимся без жилья 49-летним Михаилом Вебером.



В 2015 году у новосибирца из-за пожара, возникшего на территории соседа, сгорело единственное жилье, а сам пострадавший с массой серьезных заболеваний оказался в муниципальном общежитии маневренного фонда. Через какое-то время Михаил продал участок и сгоревшую часть дома, но денег хватило только, чтобы рассчитаться с накопившимися долгами и потратить на поддержание своего здоровья.

