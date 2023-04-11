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Тема дняБольного мужчину хотят выселить через суд
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Мэрия Новосибирска собирается через суд выселить мужчину с тяжелыми заболеваниями

Сейчас Михаил Вебер, который остался без дома, живет в маневренном фонде

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Михаил Вебер лишился единственного жилья из-за пожара и жил с 2015 года в маленькой комнате общежития маневренного фонда мэрии Новосибирска

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Мэрия Новосибирска ответила на запрос редакции НГС и рассказала, как намерена поступить с оставшимся без жилья 49-летним Михаилом Вебером.

В 2015 году у новосибирца из-за пожара, возникшего на территории соседа, сгорело единственное жилье, а сам пострадавший с массой серьезных заболеваний оказался в муниципальном общежитии маневренного фонда. Через какое-то время Михаил продал участок и сгоревшую часть дома, но денег хватило только, чтобы рассчитаться с накопившимися долгами и потратить на поддержание своего здоровья.

В департаменте ЖКХ и энергетики Новосибирска не отрицают, что намерены через суд добиться выселения Вебера из комнаты площадью 7,8 квадратных метров в общежитии маневренного фонда.

— Департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города подан иск о выселении Вебера М. В. без предоставления другого жилого помещения. Предварительное судебное заседание назначено на 2 мая 2023 года в Железнодорожном районном суде города Новосибирска. В 2019 году Вебер продал свой дом, собственником которого являлся, в связи с чем основания по пункту 3 статьи 95 Жилищного кодекса РФ прекратились, а также в связи с окончанием срока действия договора найма жилого помещения маневренного фонда, — прокомментировали в пресс-центре мэрии.

Ранее НГС писал о сироте Артеме Вахрамееве, который не мог получить жилье, положенное ему по закону. Историей заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. После этого парень все-таки смог получить сертификат на жилье.

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