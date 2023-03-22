Бастрыкин узнал о деле сироты, который не может добиться квартиры 10 лет, — что он поручил

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за невыдачи квартиры сироте.
Мы подробно рассказывали историю Артема Вахрамеева. Мать Артема отказалась от него в детстве, а отец покончил с собой. С младенчества Артем жил в Черепановском специализированном доме ребенка, а потом с бабушкой. С 2013 года молодой человек добивается положенной ему квартиры, но получает отказы.
После публикации истории новосибирские следователи начали проверку. Теперь они должны возбудить уголовное дело.
В августе 2022 года НГС рассказал, как сирота-инвалид из Новосибирска лишилась из-за мошенников единственного жилья, а полиция не хотела возбуждать дело. В этой истории вместо полицейских решили разобраться следователи СК.