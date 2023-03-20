Мама бросила, папа покончил с собой. История сироты, который 10 лет воюет с чиновниками за квартиру

Если вам что-то положено по закону — не значит, что вы это получите. Иногда для этого приходится очень сильно стараться, но и в этом случае не всегда получается. Сирота Артем Вахрамеев уже десять лет пытается получить положенную ему по закону квартиру. Пока чиновники в этой битве побеждают, хотя на стороне молодого человека выступил даже суд. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал историю сироты и спросил у чиновников: а почему так происходит?
«Я боролся с этими администрациями»
26-летний сирота из Маслянинского района Артем Вахрамеев занялся вопросом получения положенной по закону квартиры еще в 2013 году. С младенчества Артем жил в Черепановском специализированном доме ребенка, а потом с бабушкой.
О своей судьбе Артем рассказывает сухо: мать занимается бизнесом, отказалась от него после родов. Отец был намного младше ее и погиб — покончил с собой. Мать боялась огласки, поэтому всю историю скрыла. Даже от своей матери — бабушки Артема. Бабушка о существовании внука узнала только через несколько лет.
Десять лет назад Артема Вахрамеева, как и положено, включили в список нуждающихся в жилье, который вела администрация Маслянинского района. Уже в 2017 году он был первым в очереди на квартиру.
— Мне позвонили и сказали: «Артем, приезжай, напиши заявление на предоставление жилья». Я согласился, потому что там и дом был хороший. А потом резко мне звонят и говорит: «Ой, Артем, а ты не получишь». «А почему?» — спрашиваю я. Денег, говорят, нет, это — раз, а два — ты не закончил обучение. Но обучение, как я знаю, не является основанием [для непредоставления жилья]. Я тогда учился в профессионально-педагогическом колледже. А до этого маслянинская опека мне сказала, мол, зачем ты будешь здесь получать, когда ты можешь в Новосибирске получить? Но кировская опека меня отговаривала получать жилье, а маслянинская как бы подталкивала: попробуй, попробуй. И в итоге я боролся с этими администрациями. А грамотного юриста у меня тогда не было, — рассказал журналисту сирота.
Молодой человек загорелся идеей получить квартиру в Новосибирске, где учился и планировал в дальнейшем работать, поэтому продолжал общаться с чиновниками Кировского района Новосибирска. Причины для отказа сотрудники районной опеки, как вспоминает Артем, называли разные: не собран пакет нужных документов, нахождение в маслянинском списке нуждающихся, разночтения в написании имени в паспорте и документах — в документах имя Артем было написано без точек над «Е» и другое.
Тогда Артем начал жаловаться во все возможные инстанции, а параллельно, по совету чиновников, написал заявление об исключении его из списка очередников Маслянинского района. Это якобы должно было помочь попасть в аналогичный список по Новосибирску. Впрочем, так не случилось: молодого человека из одного списка исключили, а в другой так и не занесли. Хотя жил и учился он в Кировском районе уже достаточно давно.
— Объяснили, что у меня нет постоянной регистрации, хотя, как позже мы узнали, это не является причиной для отказа… А в 2018 году я попытался восстановиться в списке Маслянинского района, но мне отказали и в этом. Тогда сказали, мол, я не предоставил выписку из ЕГРН, что за мной нет никакой собственности. Хотя потом выяснилось, что они сами должны проверять эту информацию. И тогда я понял, что всё… Я потерял возможность вообще попасть в какие-либо списки, — вздохнул Артем Вахрамеев.
«Начал действовать жестко»
В 2018 году Артем Вахрамеев поступил в НГТУ на художника-керамиста. Через некоторое время появился знакомый, кто помог с регистрацией. Тогда молодой человек снова пошел в Кировскую администрацию — уже с пропиской — чтобы его включили-таки в заветный список.
— Они были ошарашены, что это снова я, но всё равно отказали: на этот раз — по возрасту. Сказали, что мне больше 23 лет и якобы потому я утратил право на получение жилья… Я им тогда сказал: «Вы же понимаете, что это всё из-за вас?» При этом понимал, что словами тут ничего не сделать, и начал действовать жестко, — рассказывает Артем.
Молодой человек начал искать юристов. Все ему говорили, что ситуация сложная, так как он сам написал заявление об исключении из списка нуждающихся в квартире. Спасло лишь то, что остались доказательства: удалялся сирота из одного списка лишь для того, чтобы попасть в другой — по Новосибирску. Здесь Артем нашел временное жилье, учебу, а позже и работу педагога в ГАУ НСО Центр помощи семье и детям «Семья».
Юристы Центра юридической помощи детям-сиротам подготовили сироту к суду. И хоть ему было страшно, как признался корреспонденту НГС сам Артем, он пошел судиться с чиновниками.
20 января 2022 года Кировский районный суд признал право за Вахрамеевым Артемом на квартиру, положенную ему как сироте.
— Обязать администрацию Кировского района города Новосибирска включить Вахрамеева Артема Руслановича <…> в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, — сообщается в решении суда.
Апелляцию, поданную мэрией, суд оставил без удовлетворения. Копия документа в распоряжении НГС имеется.
В список нуждающихся в жилье Артема включили
«Нарушение законодательства не допускалось»
В Департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска подробно описали журналисту, как Артем Вахрамеев несколько лет пытался добиться права попасть в список на получение жилья и по каким причинам чиновники отказывались его туда включать. Причины были озвучены те же самые, что и перечислял в своем рассказе сам сирота. Здесь всё совпадало и было предельно понятным. Непонятным в «чиновничьей» части этой истории остается вот что.
В какой-то момент какой-то сотрудник Кировской администрации решил, что Вахрамеев из-за возраста окончательно потерял право быть в списке очередников. Подвел, так сказать, итог его десятилетним мытарствам. Это случилось в мае 2021 года. Правда, Кировский суд почему-то посчитал, что право сироты было нарушено, и обязал Кировскую администрацию включить молодого человека в список.
Корреспондент НГС попытался обсудить этот вопрос лично с руководителем Департамента по социальной политике мэрии Эльвирой Баташуровой, но она побоялась общаться — «я не вижу, что вы из редакции звоните» — и предложила все вопросы задать письменно через пресс-центр мэрии.
— Сотрудниками отдела опеки и попечительства администрации Кировского района города Новосибирска в отношении Вахрамеева
В мэрии также заверили, что вопрос о предоставлении сироте жилья «будет рассмотрен в соответствии с объемом выделяемых денежных средств из федерального и областного бюджетов».
— Вахрамеев Артем Русланович включен в дополнительный реестр заявителей на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность. Вопрос предоставления социальной выплаты будет рассмотрен в установленном порядке в рамках финансирования из средств бюджета Новосибирской области, — прокомментировали в пресс-центре мэрии.
На 1 января 2023 года, уточнили в мэрии, Артем Вахрамеев находился в городском списке тех, кому по закону положено жилье, под номером 1912.
В августе 2022 года НГС рассказал, как сирота-инвалид из Новосибирска лишилась из-за мошенников единственного жилья, а полиция не хотела возбуждать дело. В этой истории вместо полицейских решили разобраться следователи СК.