Мама бросила, папа покончил с собой. История сироты, который 10 лет воюет с чиновниками за квартиру

О своей судьбе Артем рассказывает сухо: мать занимается бизнесом, отказалась от него после родов. Отец был намного младше ее и погиб — покончил с собой. Мать боялась огласки, поэтому всю историю скрыла. Даже от своей матери — бабушки Артема. Бабушка о существовании внука узнала только через несколько лет.



Десять лет назад Артема Вахрамеева, как и положено, включили в список нуждающихся в жилье, который вела администрация Маслянинского района. Уже в 2017 году он был первым в очереди на квартиру.



— Мне позвонили и сказали: «Артем, приезжай, напиши заявление на предоставление жилья». Я согласился, потому что там и дом был хороший. А потом резко мне звонят и говорит: «Ой, Артем, а ты не получишь». «А почему?» — спрашиваю я. Денег, говорят, нет, это — раз, а два — ты не закончил обучение. Но обучение, как я знаю, не является основанием [для непредоставления жилья]. Я тогда учился в профессионально-педагогическом колледже. А до этого маслянинская опека мне сказала, мол, зачем ты будешь здесь получать, когда ты можешь в Новосибирске получить? Но кировская опека меня отговаривала получать жилье, а маслянинская как бы подталкивала: попробуй, попробуй. И в итоге я боролся с этими администрациями. А грамотного юриста у меня тогда не было, — рассказал журналисту сирота.

