«Это ваши проблемы». Как мэрия гонит на улицу человека, у которого сгорело единственное жилье

Михаил Вебер лишился в 2015 году жилья из-за пожара, который начался у соседей. Виновных в пожаре не нашли, ущерб пострадавшему никто не компенсировал, поэтому 40-летний мужчина с массой заболеваний, без денег и нормальной работы оказался в муниципальном общежитии маневренного фонда. На днях ему сообщили, что готовится суд по его выселению из единственного жилья, которое разместилось на семи квадратных метрах. В сложной истории простого человека разбирался корреспондент НГС Илья Калинин. Особо впечатлительным читать материал не рекомендуется.
«Бутылки со спиртом прям взрывались»
49-летний Михаил Вебер (49 лет мужчине исполнится 27 апреля) остался без жилья 13 марта 2015 года. Он жил с сестрой в доме по улице Национальная в Дзержинском районе. Это был частный дом на двух хозяев, и жил Михаил в нем со своего рождения. Ни алкоголиком, ни каким-то асоциальным элементом Михаил Вебер никогда не был: он образован, разбирается в компьютерах и при всем кошмаре, свалившемся на его голову, не растерял чувство юмора.
Весной 2015 года соседи Вебера делали ремонт и монтировали отопительную систему, которая потом и стала причиной пожара. Только пожарные в своем акте ответственных за возгорание так и не указали, точнее указали, что они не установлены. По факту отопительную систему монтировали наемные работники, которых после случившегося якобы найти не удалось.
Жилье Вебера и его сестры пострадало сильно: сгорела крыша, повредился пол, были выбиты окна, двери и всё залито водой. Впрочем, соседская половина тоже выгорела: пожар усилили и бутылки со спиртом, которым, как заметил Михаил, торговал сосед.
— Бутылки со спиртом прям взрывались. Там был центр пожара… К соседям часто приходили покупатели — и днем, и ночью, — вспоминает Вебер.
Мужчина в суд не пошел: признался журналисту, что не подозревал о возможности судиться с соседом и получить компенсацию за восстановление своего жилья. Пожарные же написали в официальном акте, что виновные не установлены. О том, что он мог судиться в течение трех лет после происшествия, Михаил узнал лишь сейчас: в те годы никто ему это не подсказал.
«Это ваши проблемы»
Сестра Михаила после пожара переехала к родителям своего парня, а сам Вебер оказался в муниципальном общежитии маневренного фонда на Ленина, 90, куда попадают люди, по разным причинам лишившиеся жилья. Жил в малюсенькой комнате: по разным данным площадью от 7 до 7,8 квадратных метра.
В это же время администрация Дзержинского района решила выделить средства на ремонт половины дома Михаила. Подсчетом суммы, необходимой для ремонта, занимались сами чиновники.
— Насчитали на восстановление где-то 800–900 тысяч рублей. Потом этот обсчет таинственным образом уменьшился с 900 тысяч до 400 тысяч, а потом с 400 нам на двоих выдали 150 тысяч. И говорят: восстанавливайте. А что бы я восстановил за эти деньги? — недоумевает Михаил.
Ко всему прочему деньги Михаил с сестрой получили не сразу: матпомощь каким-то образом была отправлена по неверным реквизитам и якобы вернулась обратно в администрацию района. Когда выделенную сумму Михаил с сестрой всё же получили, в стране случился очередной кризис: валюта подорожала в два раза, и выделенные деньги превратились в фантики. Ста пятидесяти тысяч хватило только на ремонт крыши.
— На мой вопрос: что же делать дальше, мне в администрации отвечали: «Это ваши проблемы». Всегда ответ был один: «Это ваши проблемы, нас это не касается». А зачем же тогда государство, налоги, Конституция с правом на жизнь и жилье? — рассуждает Михаил Вебер.
Чиновники, рассказывает мужчина, посоветовали ему взять кредит и закончить восстановление дома. Вот только кредит, признается Михаил, он никак бы не потянул с его небольшими заработками, где платили в основном в черную. Вебер работал в страховом агентстве, а также подрабатывал наладчиком сети Интернет и настройщиком компьютеров. Найти нормальную работу не удавалось.
«Не ходите к нам, мы всё равно вам откажем»
Первые три года Михаил Вебер жил в общежитии спокойно, продлевая договор на жилье раз в год-полгода. Но потом начались разговоры, что надо общежитие освобождать, что надо продавать земельный участок… Отказы в продлении договора удавалось оспорить только на личных приемах в мэрии.
От всех этих стрессов и переживаний у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем. Посыпалось всё, как по щелчку, говорит Михаил и показательно щелкает пальцами.
— Сперва у меня выпали практически все пломбы, с зубами полный капец был… Лежал в больнице с обострением — кучу диагнозов написали. У меня рвалась лимфосистема — кожа лопалась — и вытекала лимфа. Брюки прилипали к ногам, приходилось ткань прям с мясом отрывать. Температура под 39 была — больше месяца не могли вылечить. Температура у меня всегда 37,5 градуса, а то и 38. И я не чувствую ее. В медицинских документах про это была написана замечательная фраза: «юношеский синдром». А что это — так никто и не объяснил. У меня еще и сахарный диабет, проблемы с эндокринной системой... Но смешно другое: я не могу получить инвалидность, не могу встать на учет по безработице, потому что у меня нет постоянной прописки, — с грустной иронией замечает мужчина.
В конце 2019 года земельный участок у Михаила с сестрой выкупили соседи, от которых пошел пожар. Заплатили миллион триста тысяч рублей. Со своих 650 тысяч, рассказывает Михаил, он примерно половину сразу раздал по долгам, которые накопились за время проживания в общежитии и постоянных лечений.
С этого времени мужчина потерял еще и прописку: в общежитии ему не делают даже временную регистрацию.
Однажды утром в 2020 году Михаил проснулся от громкого стука в дверь и понял, что видит всё в тумане (позже он выяснит, что зрение упало с минус 7 до минус 14). В этот день к нему пришли с очередным отказом по продлению договора и потребовали съехать в течение двух недель.
После этого, говорит Михаил, ему уже с порога в мэрии стали откровенно заявлять: «Не ходите к нам, мы всё равно вам откажем». И добавляли, что выселять людей из общежития их заставляет прокуратура.
Мэрия пошла в суд
Несколько дней назад Михаил получил по почте уведомление из мэрии, что вопрос о его выселении из общежития передан в суд.
До этого в мэрии ему в очередной раз отказали в подписи договора и записали на личный прием к начальнику департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрию Перязеву. Перязев обычно давал указание продлить договор на очередной период, но не в этот раз. На прием к начальнику департамента Вебера записали на 24 марта 2023 года, только вот за день до этой даты у начальника случился отпуск. А вскоре в общежитие принесли уведомление о готовящемся суде.
— Мне все чиновники говорят: «У вас нет оснований жить в общежитии». Я открываю закон — как работает маневренный фонд — и читаю, что человек может жить до разрешения ситуации. А чиновники ссылаются на пункт о завершении договора: договор закончился — вали отсюда! Я готов съехать в другое общежитие: у меня жилья-то всё равно нет. На что мне говорят: «Это ваши проблемы». Только такой ответ я постоянно и слышу. А я не могу эти проблемы решить и обращаюсь к государству… И вот по такому кругу и бегаю. Дали бы мне хоть какое жилье по социальному найму — я ж не прошу квартиру — после моей смерти оно всё равно бы вернулось государству, — огорченно вздыхает мужчина.
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации материала ответ еще не поступил.
Городские чиновники регулярно пытаются выгнать из общежития маневренного фонда жильцов, которым часто совсем негде жить. В ноябре 2021 года НГС рассказал сразу несколько историй, когда мэрия Новосибирска решила выселить из общежития матерей-одиночек и пенсионеров. После публикаций на НГС чиновники, как правило, меняли свое решение.
В декабре 2017 года НГС рассказал о выявленных нарушениях закона во время приватизации квартир в муниципальном маневренном фонде. Как выяснилось, тогда квартиры муниципального маневренного фонда, приватизация которого запрещена, действительно ушли в частные руки в годы, когда в мэрии работала команда Владимира Городецкого, а после — Владимира Знаткова.