«Это ваши проблемы». Как мэрия гонит на улицу человека, у которого сгорело единственное жилье

«Бутылки со спиртом прям взрывались»

49-летний Михаил Вебер (49 лет мужчине исполнится 27 апреля) остался без жилья 13 марта 2015 года. Он жил с сестрой в доме по улице Национальная в Дзержинском районе. Это был частный дом на двух хозяев, и жил Михаил в нем со своего рождения. Ни алкоголиком, ни каким-то асоциальным элементом Михаил Вебер никогда не был: он образован, разбирается в компьютерах и при всем кошмаре, свалившемся на его голову, не растерял чувство юмора.



Весной 2015 года соседи Вебера делали ремонт и монтировали отопительную систему, которая потом и стала причиной пожара. Только пожарные в своем акте ответственных за возгорание так и не указали, точнее указали, что они не установлены. По факту отопительную систему монтировали наемные работники, которых после случившегося якобы найти не удалось.

