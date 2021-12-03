Мэрия не стала выгонять из маневренного фонда героиню публикации НГС с ее детьми

В Новосибирске мэрия продлила договор аренды с героиней публикации НГС Мариной Кузнецовой. Женщина с двумя детьми живет в маневренном фонде, ранее от нее требовали освободить помещение 2 декабря, так как срок договора истекал.

Копия дополнительного соглашения к договору, подписанного начальником департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрием Перязевым, имеется в редакции НГС. В документе указано, что договор на проживание продлен до 2 декабря 2022 года.



— Я написала нашему депутату и его помощнику. Они связались лично с Перязевым, и договор продлили. Но мне посоветовали всё равно записаться на прием, чтобы обговорить всё лично. Потому что сам по себе вопрос о предоставлении квартиры еще не решён. 10 декабря лично поеду на прием в мэрию, — сообщила корреспонденту НГС Марина Кузнецова.

