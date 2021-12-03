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Мэрия не стала выгонять из маневренного фонда героиню публикации НГС с ее детьми

Матери-одиночке Марине Кузнецовой продлили аренду на год и пообещали разобраться с выделением квартиры

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Мать-одиночка Марина Кузнецова более пяти лет ждет положенного ей муниципального жилья после расселения аварийного дома

Мать-одиночка Марина Кузнецова более пяти лет ждет положенного ей муниципального жилья после расселения аварийного дома

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В Новосибирске мэрия продлила договор аренды с героиней публикации НГС Мариной Кузнецовой. Женщина с двумя детьми живет в маневренном фонде, ранее от нее требовали освободить помещение 2 декабря, так как срок договора истекал.

Копия дополнительного соглашения к договору, подписанного начальником департамента энергетики и ЖКХ города Дмитрием Перязевым, имеется в редакции НГС. В документе указано, что договор на проживание продлен до 2 декабря 2022 года.

— Я написала нашему депутату и его помощнику. Они связались лично с Перязевым, и договор продлили. Но мне посоветовали всё равно записаться на прием, чтобы обговорить всё лично. Потому что сам по себе вопрос о предоставлении квартиры еще не решён. 10 декабря лично поеду на прием в мэрию, — сообщила корреспонденту НГС Марина Кузнецова.

24 ноября НГС рассказал историю Марины Кузнецовой, которая с детьми живет в общежитии маневренного фонда и не может получить после расселения аварийного дома положенную ей квартиру. О необходимости исправить нарушение закона мэрии в 2016 году указывал городской прокурор, но ситуация так и не изменилась.

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