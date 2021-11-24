Освободите жилье: мэрия выселяет на улицу семьи с детьми и пенсионеров-одиночек — внезапно и под конец года

В Новосибирске несколько семей выселяют из маневренного фонда
Сразу несколько жителей маневренного фонда получили уведомления от новосибирской мэрии о ближайшем выселении. Когда-то все эти люди по разным причинам лишились своих квартир и временно переехали в маневренный жилой фонд (в основном это комнаты в общежитиях). До последнего момента раз в году им продлевали договоры, но этой осенью чиновники заявили: жилплощадь необходимо освободить. Кому-то это следует сделать к концу ноября, другим — в декабре. Корреспондент Илья Калинин пообщался с семьями, получившими такие письма-предупреждения. Копии всех документов имеются в распоряжении редакции.
Маневренный фонд предназначен для временного проживания. Такое жилье предоставляют людям в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма, а также тем, у кого единственное жилье стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств (пожар, наводнение, обрушение и так далее) и в иных случаях, предусмотренных законом.
«До свидания, освободите помещение»
Марина Кузнецова с двумя детьми — одному 8 лет, другому 12 — живет в муниципальном общежитии по улице Зорге, в комнате площадью 18 квадратов. Своего жилья семья лишилась в октябре 2015 года, когда городские власти расселили аварийный дом на улице Никитина.
Первое время семье негде было жить — Марина стояла в очереди на муниципальное жилье, но отдельную жилплощадь ей почему-то не выделили. Суды поддержали чиновников мэрии, но городской прокурор в июле 2016 года изучил ситуацию и вынес решение в пользу матери-одиночки. Мэрию заставили всё-таки выделить жилье Марине Кузнецовой.
В итоге женщину с двумя детьми заселили в общежитие маневренного фонда:
— Я тогда отказывалась заселяться в маневренный фонд, так как это временное жилье. Говорила чиновникам: в лучшем случае я там умру, но это не будет жильем моих детей, а в худшем — когда через год закончится договор, вы мне скажете: «До свидания, освободите помещение». И мне тогда в мэрии говорили, что такого не будет, — вспоминает Марина Кузнецова.
Пять лет семью Кузнецовой не трогали, власти действительно ежегодно продлевали договор. Всё это время мать-одиночка пыталась решить жилищный вопрос, в частности, стояла в очереди на получение жилья по социальному найму. Хотя по закону комнату или квартиру при расселении аварийного дома ей должны были предоставить без очереди. Но реальной перспективы нет до сих пор.
Весной 2019 года Марина Кузнецова зашла на специальный сайт, чтобы проверить свой номер в очереди. По состоянию на 22 марта он был 7927. Всего на тот момент в очереди было
А недавно, рассказывает мать двоих детей, ей вручили уведомление о выселении из общежития.
— Я в конце октября, как обычно, написала заявление: прошу продлить проживание в связи с тем, что не имею жилого помещения. А мне 17 ноября принесли лично в руки ответ, где написано, что в срок до 2 декабря надо освободить комнату, иначе они подадут на меня в суд, а все издержки я должна буду оплачивать сама. Ответ подписан начальником департамента энергетики и ЖКХ Дмитрием Перязевым. Я хотела записаться к нему на прием, но по телефону, который указан в уведомлении, просто никто не берет трубку, — возмущается Марина Кузнецова.
«Пусть ваша Маша идет на улицу»
Некоторые жители маневренного общежития на Ленина, 90 получили подобные уведомления еще раньше. Героине публикаций НГС Ольге Чипенко, временно проживающей в этом общежитии с двумя сыновьями, снохой и грудным ребенком, вручили требование освободить комнату еще в октябре.
Историю этой семьи мы рассказывали в 2020 году: Ольга Чипенко приютила сироту Марию, забрав ее к себе в общежитие буквально с улицы. Девушку выпустили из приюта во взрослую жизнь, когда она окончила училище. В приюте Мария жила с 4 лет. Никакого жилья государство сироте не выделило, а лишь выплатило с задержкой 64 тысячи «подъемных». А когда деньги закончились, Маша оказалась на вокзале, где ночевала и глушила голод водой из-под крана.
— Я им (чиновникам мэрии. — Прим. ред.) говорю: «Машу не имеете права выгнать». А они, мол, Маша у вас в договоре не прописана, она приходящая-уходящая жена. А то, что она ребенка родила моему сыну, у них семья, и они живут уже второй год? А они говорят, что это не имеет значения, и Маша здесь никто. А я им: а то, что там малышка? Вышла юристка и говорит: «А мне-то какая разница? Юридически она никакого не имеет права у вас проживать. Пусть ваша Маша добивается своего жилья, а сегодня идет на улицу вместе с ребенком, — вспоминает Ольга Чипенко.
Ольга Чипенко — очень неудобная для чиновников жительница маневренного фонда. Она постоянно отстаивает чьи-то права. Например, летом 2020 года Чипенко как старшая по общежитию добивалась от властей выделения второй комнаты для проживающих на восьми квадратных метрах
После публикации НГС мэрия отправила в общежитие чиновника и отчиталась: выгонять женщин они передумали и, возможно, рассмотрят вопрос о выделении второй комнаты.
Но время шло, женщины оставались всё так же на своих 8 квадратах, пока осенью 2021 года не получили из мэрии уведомление о выселении.
Пока материал готовился к публикации, стало известно, что в мэрии передумали выгонять из общежития Ольгу Чипенко и ее сыновей с сиротой Марией и грудным ребенком. Оставили жить и Аллу Орлову с ее больной взрослой дочерью. Корреспонденту НГС об этом рассказала Марина Кузнецова, которая накануне общалась с Чипенко. Сама же Кузнецова по своему вопросу смогла только записаться на прием в мэрию на 10 декабря. А съехать из общежития от нее требуют до 2 декабря. «Раньше принять меня с этим вопросом в мэрии не могут», — пояснила НГС Марина Кузнецова.
Редакция НГС отправила журналистский запрос по поводу запланированного освобождения площадей муниципального маневренного фонда, но к моменту публикации ответ из мэрии еще не пришел.
Это законно?
Юрист Константин Зиновьев, комментируя выселение жильцов из маневренного фонда, уточняет, что просто так это сделать невозможно:
— Надо, конечно, смотреть на то, что написано в договоре. Плюс изучать основания, по которым жильцы заселены. Например, если на время ремонта жилья, то это — одна история. Если речь идет о том, что снесли аварийное ветхое жилье, а нуждающиеся отказались от того жилья, которое им предоставили взамен, это — другое. Ну, и общие причины, связанные с выселением, типа разрушение помещения, нецелевое использование и прочее. Вообще просто так не могут выселять. У нас существует конституционное право на жилище, и если у человека изначально было муниципальное жилье, а потом его лишили и переселили в маневренный фонд, то ему (жильцу. — Прим. ред.) всё равно должны обеспечить соблюдение его права на жилище.
В декабре 2017 года НГС рассказал о выявленных нарушениях закона во время приватизации квартир в муниципальном маневренном фонде. Как выяснилось, тогда квартиры муниципального маневренного фонда, приватизация которого запрещена, действительно ушли в частные руки в годы, когда в мэрии работала команда Владимира Городецкого, а после — Владимира Знаткова.