Освободите жилье: мэрия выселяет на улицу семьи с детьми и пенсионеров-одиночек — внезапно и под конец года

Маневренный фонд предназначен для временного проживания. Такое жилье предоставляют людям в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма, а также тем, у кого единственное жилье стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств (пожар, наводнение, обрушение и так далее) и в иных случаях, предусмотренных законом.

«До свидания, освободите помещение»

Марина Кузнецова с двумя детьми — одному 8 лет, другому 12 — живет в муниципальном общежитии по улице Зорге, в комнате площадью 18 квадратов. Своего жилья семья лишилась в октябре 2015 года, когда городские власти расселили аварийный дом на улице Никитина.



Первое время семье негде было жить — Марина стояла в очереди на муниципальное жилье, но отдельную жилплощадь ей почему-то не выделили. Суды поддержали чиновников мэрии, но городской прокурор в июле 2016 года изучил ситуацию и вынес решение в пользу матери-одиночки. Мэрию заставили всё-таки выделить жилье Марине Кузнецовой.

