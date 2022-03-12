Прокуратура Новосибирска потребовала выселить из муниципального общежития незаконных постояльцев

Массовое выселение жильцов началось в общежитии муниципального маневренного фонда на улице Ленина, 90. Часть постояльцев показали корреспонденту НГС извещения о необходимости покинуть временное жилище.

В мэрии подтвердили эту информацию, пояснив, что выселение происходит в рамках представления прокуратуры города Новосибирска об устранении нарушений жилищного законодательства и незаконного предоставления жилых помещений маневренного фонда в общежитиях.



— Уведомления о досрочном расторжении договора найма жилого помещения маневренного фонда направлено семи семьям, проживающим в данном общежитии (на улице Ленина, 90. — Прим. ред.) <…> Предоставление жилых помещений маневренного фонда, а также категории граждан, имеющих право на проживание в них, регулируются статьями 95, 99, 100 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, которым направлены уведомления, не попадают под категории граждан, указанных в вышеназванных статьях. Окончательное решение по выселению граждан принимается в судебном порядке, — сообщили в Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.

