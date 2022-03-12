Прокуратура Новосибирска потребовала выселить из муниципального общежития незаконных постояльцев

Массовое выселение жильцов началось в общежитии муниципального маневренного фонда на улице Ленина, 90. Часть постояльцев показали корреспонденту НГС извещения о необходимости покинуть временное жилище.
В мэрии подтвердили эту информацию, пояснив, что выселение происходит в рамках представления прокуратуры города Новосибирска об устранении нарушений жилищного законодательства и незаконного предоставления жилых помещений маневренного фонда в общежитиях.
— Уведомления о досрочном расторжении договора найма жилого помещения маневренного фонда направлено семи семьям, проживающим в данном общежитии (на улице Ленина, 90. — Прим. ред.) <…> Предоставление жилых помещений маневренного фонда, а также категории граждан, имеющих право на проживание в них, регулируются статьями 95, 99, 100 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, которым направлены уведомления, не попадают под категории граждан, указанных в вышеназванных статьях. Окончательное решение по выселению граждан принимается в судебном порядке, — сообщили в Департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска.
— Я видела эти списки на выселение и могу сказать, что пока выселяют только тех людей, которые реально не должны здесь проживать. У нас, например, здесь живет один сотрудник мэрии, живет сотрудник МЧС, живут сотрудники управляющей компании (АО «МУК». — Прим. ред.), — рассказала корреспонденту НГС жительница общежития маневренного фонда на улице Ленина.
В мэрии уточнили корреспонденту НГС, что подобные выселения пройдут и в других муниципальных общежитиях маневренного фонда.
В прокуратуре за время подготовки материала ответить на журналистский запрос не успели.
АО «МУК» образовано в ноябре 2017 года. Система «Контур.Фокус» сообщает: 24,9% компании принадлежит мэрии через МУП «Спецавтохозяйство», 75,1% — у ООО «УК». В свою очередь, ООО «УК» полностью принадлежит Андрею Гудовскому. К АО «МУК» за период его работы предъявлено исков на 11 миллионов рублей, большая часть — по поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Выручка АО на конец 2020 года составила 111,6 миллиона рублей, чистый убыток — 571 тысяча.
В начале февраля НГС рассказал историю женщины с несовершеннолетним сыном, которую начали выселять из общежития маневренного фонда на улицу после того, как она стала разбираться с тарифами управляющей компании.