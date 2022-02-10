Ваше место — на улице: сибирячку с сыном лишили жилья, когда она стала разбираться с тарифами УК экс-министра

Татьяну Новикову с несовершеннолетним сыном выгоняют на улицу. Женщина много лет стоит в очереди на улучшение жилья — имеет на то право — и живет в муниципальном общежитии с 2013 года. Но однажды чиновники мэрии отказались продлять ей договор и подали в суд. Это случилось, когда Новикова начала разбираться в странных начислениях управляющей компании, которая принадлежит бывшему министру, и добиваться перерасчета. В жилищно-коммунальной истории, которая может реально закончиться улицей для матери с ребенком, разбирался корреспондент НГС Илья Калинин.
16 февраля 2022 года Татьяне Новиковой исполняется 45 лет. Она — муниципальный работник районного Дома молодежи. У Татьяны — масса хронических заболеваний: проблема с позвоночником, грыжа и другие болезни. Живет она с несовершеннолетним сыном в двух маленьких комнатах площадью 24 квадратных метра в общежитии маневренного фонда. К своему дню рождения Татьяна получила своеобразный подарок от городской власти: требование освободить жилплощадь. Выселиться фактически на улицу. Решение уже прошло суд и передано судебным приставам.
С чего всё началось
В 2010 году Татьяна Новикова развелась с мужем. Историю эту она до сих пор вспоминает с неохотой: чувствуется, развод оставил только неприятные воспоминания. Женщина рассказывает: после развода она с детьми лишилась своей части жилья в совместном частном доме, потому что когда-то при покупке он был полностью оформлен на свекровь. Новикова уточняет, что не знала, как оформлялись документы на жилье, так как была занята в тот момент здоровьем сына. После развода она судилась и дальше, но судьи не поменяли свое решение: частная собственность не имеет отношения к бывшей семье.
В итоге мать двух несовершеннолетних детей в 2013 году оказалась в общежитии муниципального маневренного фонда на Дуси Ковальчук, а в 2015 году ее переселили в общежитие на улице Ленина, 90. Сейчас женщина находится здесь со своим несовершеннолетним сыном. Уже взрослая дочь живет отдельно.
Еще Татьяна Новикова с 2010 года стоит на учете нуждающихся в жилье. За 12 лет эта очередь сократилась примерно вдвое: на 3 февраля 2022 года номер Новиковой в списках был 7467. В своей продолжительной переписке с матерью-одиночкой мэрия не отрицает, что женщина имеет законное право на муниципальное жилье, но при этом параллельно через суды выгоняет семью из единственного для них места проживания.
Борьба с управляющей компанией
В общежитии маневренного фонда Татьяна Новикова жила без нареканий шесть лет. Никаких претензий за это время жильцам никто не предъявлял: женщина с детьми (тогда еще двумя) дожидалась своей законной очереди на улучшение жилья.
К осени 2019 года у Татьяны накопились вопросы по работе управляющей компании АО «МУК», которая обслуживала их общежитие, и по поводу некоторых коммунальных платежей. Началась длительная переписка с разными учреждениями: мэрией, ГЖИ, самой управляющей компанией… Навстречу женщине никто не шел: чиновники ее письма футболили друг другу.
— Я уже не один год пытаюсь наладить рабочую обстановку именно в нашей управляющей компании (АО «МУК». — Прим. ред.). Я делала запросы, делала перерасчеты по капремонту. Делала это всему общежитию. У нас и за свет начисления были большие. У меня, например, 1800 рублей в месяц [за две комнаты]. Я делала запросы в Фонд модернизации капитального ремонта, в департаменты, в управляющую компанию, в «Энергосбыт». Перерасчет нам в итоге сделали, но через полтора года. Также были вопросы по работе УК: по предоставлению услуг. Я в 2019 году им так и сказала: «Не буду платить, пока вы не сделаете мне перерасчет», — рассказала Татьяна Новикова.
У женщины много претензий к работе УК АО «МУК»: плесень и конденсат в комнатной вентиляции, не ведется уборка коридоров по графику, нет текущего ремонта, странная работа вахтеров на первом этаже, которые могут либо отсутствовать совсем, либо спать на посту. А за это всё, замечает Новикова, жители общежития платят каждый месяц.
— В управляющей компании на мои запросы обычно отмалчиваются. Или присылают такие ответы, например, что вахта работает три часа, потом сорок минут отдыхает. И на это еще выделяется
В итоге в сентябре 2020 года договор на проживание в маневренном фонде Новиковой с сыном в мэрии не продлили. А потом вообще подали в суд на выселение жильцов из общежития.
В июне 2021 года судья Железнодорожного районного суда Диана Еременко вынесла решение о выселении Новиковой и ее ребенка из общежития без предоставления иного жилого помещения.
Параллельно с этим идет многомесячная переписка о перерасчете платежей за выполненные работы управляющей компанией: Новикова требует произвести перерасчет, а ей в ответ пишут, что надо погасить долги.
— Я с сентября 2020 года каждые тридцать дней хожу и пишу обращения, чтобы мне сделали перерасчет за неоказанные услуги. И сейчас они (в УК. — Прим. ред.) мне уже просто отвечают: «Вам нужно было обращаться по перерасчету за последние шесть месяцев. А сейчас все сроки использованы», — разводит руками женщина.
Что говорят в управляющей компании
Директор управляющей компании АО «МУК» Анатолий Зыков во время подготовки материала был на больничном. В приемной компании уточнили, что вместо него руководителем временно выступает технический директор Геннадий Федоров. Корреспондент НГС дозвонился до Федорова, но он отказался разговаривать и ничего комментировать не стал.
АО «МУК» образовано в ноябре 2017 года. Система «Контур.Фокус» сообщает: 24,9% компании принадлежит мэрии через МУП «Спецавтохозяйство», 75,1% — у ООО «УК». В свою очередь, ООО «УК» полностью принадлежит Андрею Гудовскому. К АО «МУК» за период его работы предъявлено исков на 11 миллионов рублей. Большая часть — по поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. АО «МУК» — активный участник госзакупок. За пять лет заключено 75 контрактов на общую сумму 21 миллион рублей. Выручка АО на конец 2020 года составила 111,6 миллиона рублей. Чистый убыток — 571 тысяча. Более свежих финансовых показателей в «Контур.Фокусе» не отражено.
Известный новосибирский политик и бизнесмен Андрей Гудовский, который контролирует АО «МУК», начал политическую карьеру депутатом горсовета в 1997 году. Был депутатом областного совета, министром региональной политики с
Как предприниматель Андрей Гудовский имеет строительный бизнес (68% в ООО «Сибспецстроймонтаж») и ООО «Бизнес-Глобал» (100%), связанное с автовокзалами и автостанциями. У Гудовского 80,1% и пост председателя совета директоров в ООО «Автовокзал-Главный» — автовокзал на Гусинобродском шоссе. Через компанию «Сибспецстроймонтаж» бизнесмену принадлежит 50% ОАО «Городские газовые сети».
Корреспондент НГС дозвонился до Андрея Гудовского, но тот лишь пояснил, что ничего не знает об этой истории и никаких комментариев, соответственно, не будет.
— Вы что-то хотите от меня? Никаких комментариев давать не буду. Пусть девушка обратится ко мне, я ей объясню, отвечу, — устало заметил бизнесмен журналисту.
Позднее Новикова сообщила, что ей удалось связаться с Гудовским, но тот сказал, что к АО «МУК» отношения не имеет. Уточнить, почему же в ЕГРЮЛ он всё же указан как основной владелец ООО «УК», которой принадлежит 75% АО «МУК», корреспонденту НГС не удалось: бизнесмен не отвечал на телефонные звонки.
Решение суда, действия приставов и мэрии
Из решения суда следует, что женщина не госслужащий, у ее дочки есть квартира, а у самой Татьяны — дом на участке. По другим параметрам она тоже не относится к тем, кто имеет право на жилье в этом общежитии, описывается в судебном постановлении. Кроме того, она больше полугода не платит за коммуналку.
Татьяна Новикова пояснила журналисту НГС, что на момент суда у неё был земельный участок 600 квадратных метров и сарай, непригодный для проживания, а также в собственности у дочери — комната чуть более 10 квадратных метров в трехкомнатной квартире. Но при этом дочь уже не являлась участником договора на жилье в общежитии, который был оформлен только на Новикову и ее сына. А земельный участок женщина продала летом 2021 года, так как потребовались деньги после продолжительной болезни. В Доме молодежи она работает с апреля 2021 года, то есть за два месяца до суда уже являлась муниципальным служащим.
В Управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области прокомментировали ситуацию коротко:
— В отношении гражданки <…> на исполнении находится исполнительное производство от
Остальные вопросы в УФССП не стали комментировать, сославшись на ФЗ
Перед самой публикацией Татьяне Новиковой позвонила инспектор из ФССП и сообщила, что на Новикову выписан исполнительский сбор в 1000 рублей за невыполнение требований освободить помещение. Инспектор озвучила предписание выселиться из общежития к воскресенью, 13 февраля.
— Она спрашивает: «Вы съехали?», а я говорю: «Нет». И она: «А почему?» Я стала объяснять, что 18 февраля иду на прием… [к начальнику ГЖИ]. А она мне даже договорить не дала и отвечает: «Вы понимаете, что вы не в том направлении работаете? Вам нужно съехать. У меня есть исполнительный лист. У нас по выселению особый отдел, мы должны были в течение пяти дней приехать и выкинуть вас на улицу». <...> Я не представляю, какой тут выход может быть. Реально мне съезжать некуда. А коммерческий наём очень дорогой. Все мои доходы от двух работ и от алиментов — примерно 25 тысяч в месяц. Это на двоих с сыном, — тяжело вздохнула Татьяна Новикова.
В мэрии пояснили корреспонденту НГС, что выселение женщины с несовершеннолетним ребенком происходит на основании решения суда от 7 июня 2021 года.
— Кроме того, прокуратурой города Новосибирска в адрес мэрии города Новосибирска вынесено представление от 12 января 2022 об устранении нарушений жилищного законодательства, в том числе и незаконного предоставления семье Новиковых жилого помещения маневренного фонда. <...> Предоставление жилых помещений маневренного фонда, а также категории граждан, имеющих право на проживание в них, регулируются статьями 95, 99, 100 Жилищного кодекса России. Новикова не относится ни к одной из вышеуказанных категорий граждан. Кроме того, за Новиковой на момент окончания действия договора числилась задолженность по оплате за содержание жилого помещения в размере
Документ о выселении подписал начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев. А вот вселяли женщину с несовершеннолетними детьми в 2013 году, как уточнили в мэрии, по ходатайству Надежды Болтенко, которая была на тот момент руководителем региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Переводил же из одного общежития в другое семью Новиковых в 2015 году бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин.
В мэрии в очередной раз подтвердили, что женщина имеет законное право на получение муниципального жилья по договору социального найма, но при подходе ее очереди. Документов, подтверждающих внеочередное право на предоставление ей жилого помещения, Новикова не предоставляла, уточнили в мэрии.
В ноябре 2021 года НГС рассказал три истории, как мэрия планировала выселить из муниципального маневренного фонда матерей-одиночек с маленькими детьми и пожилую пенсионерку с больной дочерью. Но в итоге всем жильцам договоры на проживание были продлены. Правда, в этих случаях дела до судов мэрия не доводила.