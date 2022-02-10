Ваше место — на улице: сибирячку с сыном лишили жилья, когда она стала разбираться с тарифами УК экс-министра

Решение суда, действия приставов и мэрии

Из решения суда следует, что женщина не госслужащий, у ее дочки есть квартира, а у самой Татьяны — дом на участке. По другим параметрам она тоже не относится к тем, кто имеет право на жилье в этом общежитии, описывается в судебном постановлении. Кроме того, она больше полугода не платит за коммуналку.



Татьяна Новикова пояснила журналисту НГС, что на момент суда у неё был земельный участок 600 квадратных метров и сарай, непригодный для проживания, а также в собственности у дочери — комната чуть более 10 квадратных метров в трехкомнатной квартире. Но при этом дочь уже не являлась участником договора на жилье в общежитии, который был оформлен только на Новикову и ее сына. А земельный участок женщина продала летом 2021 года, так как потребовались деньги после продолжительной болезни. В Доме молодежи она работает с апреля 2021 года, то есть за два месяца до суда уже являлась муниципальным служащим.



В Управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области прокомментировали ситуацию коротко:



— В отношении гражданки <…> на исполнении находится исполнительное производство от 10 декабря 2021 года о выселении на основании Железнодорожного суда города Новосибирска. <…> Факт подачи кассационной жалобы не является основанием для приостановления исполнительного производства, — говорилось в ответе на журналистский запрос, подписанном руководителем управления, полковником внутренней службы Эдуардом Бобковым.



Остальные вопросы в УФССП не стали комментировать, сославшись на ФЗ № 229 «Об исполнительном производстве», который разрешает знакомиться с ходом исполнительного производства только его участникам или законным представителям.



Перед самой публикацией Татьяне Новиковой позвонила инспектор из ФССП и сообщила, что на Новикову выписан исполнительский сбор в 1000 рублей за невыполнение требований освободить помещение. Инспектор озвучила предписание выселиться из общежития к воскресенью, 13 февраля.



— Она спрашивает: «Вы съехали?», а я говорю: «Нет». И она: «А почему?» Я стала объяснять, что 18 февраля иду на прием… [к начальнику ГЖИ]. А она мне даже договорить не дала и отвечает: «Вы понимаете, что вы не в том направлении работаете? Вам нужно съехать. У меня есть исполнительный лист. У нас по выселению особый отдел, мы должны были в течение пяти дней приехать и выкинуть вас на улицу». <...> Я не представляю, какой тут выход может быть. Реально мне съезжать некуда. А коммерческий наём очень дорогой. Все мои доходы от двух работ и от алиментов — примерно 25 тысяч в месяц. Это на двоих с сыном, — тяжело вздохнула Татьяна Новикова.



В мэрии пояснили корреспонденту НГС, что выселение женщины с несовершеннолетним ребенком происходит на основании решения суда от 7 июня 2021 года.

— Кроме того, прокуратурой города Новосибирска в адрес мэрии города Новосибирска вынесено представление от 12 января 2022 об устранении нарушений жилищного законодательства, в том числе и незаконного предоставления семье Новиковых жилого помещения маневренного фонда. <...> Предоставление жилых помещений маневренного фонда, а также категории граждан, имеющих право на проживание в них, регулируются статьями 95, 99, 100 Жилищного кодекса России. Новикова не относится ни к одной из вышеуказанных категорий граждан. Кроме того, за Новиковой на момент окончания действия договора числилась задолженность по оплате за содержание жилого помещения в размере 12 153 рублей. При указанных обстоятельствах дальнейшее проживание и продление договора найма жилого помещения маневренного фонда невозможно, — сообщили в пресс-центре мэрии.



Документ о выселении подписал начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев. А вот вселяли женщину с несовершеннолетними детьми в 2013 году, как уточнили в мэрии, по ходатайству Надежды Болтенко, которая была на тот момент руководителем региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Переводил же из одного общежития в другое семью Новиковых в 2015 году бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин.

В мэрии в очередной раз подтвердили, что женщина имеет законное право на получение муниципального жилья по договору социального найма, но при подходе ее очереди. Документов, подтверждающих внеочередное право на предоставление ей жилого помещения, Новикова не предоставляла, уточнили в мэрии.

В ноябре 2021 года НГС рассказал три истории, как мэрия планировала выселить из муниципального маневренного фонда матерей-одиночек с маленькими детьми и пожилую пенсионерку с больной дочерью. Но в итоге всем жильцам договоры на проживание были продлены. Правда, в этих случаях дела до судов мэрия не доводила.