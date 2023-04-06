Сироте дали 4 миллиона на квартиру после публикации на НГС и вмешательства СК

— Спасибо вам огромное! После выхода вашей статьи на НГС со мной связались из следственного управления СК Кировского района, сообщили, что завели уголовное дело, и опросили меня. Через несколько дней мне позвонили из приемной и. о. руководителя СУ СК России по НСО Виталия Зарипова и пригласили на беседу. А 31 марта на личном приеме Зарипов мне сообщил, что я получу сертификат. Я даже ничего не успел сказать… И сегодня мне сертификат в мэрии вручили, — рассказал корреспонденту НГС Артем Вахрамеев.

