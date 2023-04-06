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Сироте дали 4 миллиона на квартиру после публикации на НГС и вмешательства СК

Молодой человек бился с чиновниками 10 лет, чтобы получить положенное по закону

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Сирота Артем Вахрамеев получил жилищный сертификат на четыре с лишним миллиона рублей после публикации статьи на НГС и вмешательства СК

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Сегодня, 6 апреля, 26-летний сирота Артем Вахрамеев получил жилищный сертификат на 4 миллиона 142 тысячи 754 рубля. Успешное завершение истории молодого человека случилось после публикации о нем на НГС и вмешательства в ситуацию новосибирского СК.

— Спасибо вам огромное! После выхода вашей статьи на НГС со мной связались из следственного управления СК Кировского района, сообщили, что завели уголовное дело, и опросили меня. Через несколько дней мне позвонили из приемной и. о. руководителя СУ СК России по НСО Виталия Зарипова и пригласили на беседу. А 31 марта на личном приеме Зарипов мне сообщил, что я получу сертификат. Я даже ничего не успел сказать… И сегодня мне сертификат в мэрии вручили, — рассказал корреспонденту НГС Артем Вахрамеев.

Молодой человек заметил, что уже присмотрел со знакомым риелтором большую однокомнатную квартиру в новом доме недалеко от того места, где он сейчас живет. Сделку по квартире они собираются оформить в ближайшее время.

Подробную статью о 10-летней борьбе сироты с чиновниками НГС опубликовал 20 марта. Артем Вахрамеев когда-то жил в Маслянинском районе и был первым в очереди для нуждающихся в жилье. Потом он переехал в Новосибирск и потерял право на жилье, как уверяли чиновники, по возрасту. Но молодой человек доказал в суде чиновникам их неправоту и свое право на жилье, но в очереди уже оказался 1912-м.

СиротаМэрия НовосибирскаОпекаОчередь на получение жильяМаслянинский район
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