Сироте дали 4 миллиона на квартиру после публикации на НГС и вмешательства СК

Сегодня, 6 апреля, 26-летний сирота Артем Вахрамеев получил жилищный сертификат на 4 миллиона 142 тысячи 754 рубля. Успешное завершение истории молодого человека случилось после публикации о нем на НГС и вмешательства в ситуацию новосибирского СК.
— Спасибо вам огромное! После выхода вашей статьи на НГС со мной связались из следственного управления СК Кировского района, сообщили, что завели уголовное дело, и опросили меня. Через несколько дней мне позвонили из приемной
Молодой человек заметил, что уже присмотрел со знакомым риелтором большую однокомнатную квартиру в новом доме недалеко от того места, где он сейчас живет. Сделку по квартире они собираются оформить в ближайшее время.
Подробную статью о 10-летней борьбе сироты с чиновниками НГС опубликовал 20 марта. Артем Вахрамеев когда-то жил в Маслянинском районе и был первым в очереди для нуждающихся в жилье. Потом он переехал в Новосибирск и потерял право на жилье, как уверяли чиновники, по возрасту. Но молодой человек доказал в суде чиновникам их неправоту и свое право на жилье, но в очереди уже оказался 1912-м.