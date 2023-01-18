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С вывозом мусора — перебои: новосибирцы столкнулись с заполненными контейнерами во дворах — фото с завалами

Проблемы начались на прошлой неделе

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Мусорный контейнер на Вокзальной магистрали

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Новосибирцы столкнулись с проблемами с вывозом мусора в городе. Горожане присылают в редакцию НГС фото переполненных баков из Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов.

Заваленные контейнеры заметил и фотограф НГС.

Мусор в центре Новосибирска

Мусор в центре Новосибирска

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Мусорка на Советской

Мусорка на Советской

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А так выглядит бак около «Ленты» на Большевистской, 48

А так выглядит бак около «Ленты» на Большевистской, 48

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Горожане жалуются на проблемы с прошлой недели

Горожане жалуются на проблемы с прошлой недели

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Перебои с вывозом мусора в некоторых районах Новосибирска начались после того, как внешний управляющий регоператора расторг договоры между «Экологией-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н». По его мнению, договор с «ЭкоТранс-Н» ухудшал финансовое положение «Экологии-Новосибирск». Из-за этого утром 10 января мусоровозы «ЭкоТранса» не пускали на мусорные полигоны, на дороге собралась очередь из машин.

В мэрии перебои объяснили тем, что компания «ЭкоТранс-Н» вовремя не передала необходимую информацию. «ВИС» в свою очередь заявили, что договоры «ЭкоТранс-Н» на перевозку твердых бытовых отходов не предусматривали передачу кому-либо контактной информации.

Сегодня стало известно, что комитет кредиторов проголосовал за прекращение внешнего управления и введение конкурсного производства в «Экологии-Новосибирск». Полиция тем временем возбудила уголовное дело о мошенничестве на неустановленных лиц из числа руководителей «Экологии-Новосибирск».

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