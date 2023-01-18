С вывозом мусора — перебои: новосибирцы столкнулись с заполненными контейнерами во дворах — фото с завалами

Новосибирцы столкнулись с проблемами с вывозом мусора в городе. Горожане присылают в редакцию НГС фото переполненных баков из Центрального, Октябрьского и Железнодорожного районов.
Заваленные контейнеры заметил и фотограф НГС.
Перебои с вывозом мусора в некоторых районах Новосибирска начались после того, как внешний управляющий регоператора расторг договоры между «Экологией-Новосибирск» и «ЭкоТранс-Н». По его мнению, договор с «ЭкоТранс-Н» ухудшал финансовое положение «Экологии-Новосибирск». Из-за этого утром
В мэрии перебои объяснили тем, что компания «ЭкоТранс-Н» вовремя не передала необходимую информацию. «ВИС» в свою очередь заявили, что договоры «ЭкоТранс-Н» на перевозку твердых бытовых отходов не предусматривали передачу кому-либо контактной информации.
Сегодня стало известно, что комитет кредиторов проголосовал за прекращение внешнего управления и введение конкурсного производства в «Экологии-Новосибирск». Полиция тем временем возбудила уголовное дело о мошенничестве на неустановленных лиц из числа руководителей «Экологии-Новосибирск».