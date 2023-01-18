С вывозом мусора — перебои: новосибирцы столкнулись с заполненными контейнерами во дворах — фото с завалами

В мэрии перебои объяснили тем, что компания «ЭкоТранс-Н» вовремя не передала необходимую информацию. «ВИС» в свою очередь заявили, что договоры «ЭкоТранс-Н» на перевозку твердых бытовых отходов не предусматривали передачу кому-либо контактной информации.

