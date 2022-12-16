В «Платосфере» появилась услуга, предлагающая страховать жилище. Будет ли она обязательной?

Дальше она привела список вопросов, которые ее волнуют. Например, как компания получила персональные данные пользователей.

— По информации, разовая оплата (а оплатят многие автоматом, по невнимательности) уже будет означать присоединение к договору об оказании СОГАЗом этой услуги, и отказаться от нее потом будет невозможно, — рассказала женщина.



На горячей линии страховой компании СОГАЗ журналисту НГС пояснили, что услуга «страхование жилья» для Новосибирской области не работает. В случае, если она появится, услуга будет добровольной: