В «Платосфере» появилась услуга, предлагающая страховать жилище. Будет ли она обязательной?

Новосибирцы заметили в приложении «Платосфера» новую услугу — страхование жилья. Об этом в редакцию НГС сообщили сразу несколько читателей. Горожане беспокоятся, что услугу сделают обязательной. Мы спросили у страховых компаний, почему в платежке появилась новая строчка, обязательно ли подключать услугу и что будет, если вы случайно ее оплатите.
— В январе предстоит нововведение — включение в платежку по ЖКУ строчки «страхование жилья» в пользу СОГАЗа, — написала читательница в редакцию.
Дальше она привела список вопросов, которые ее волнуют. Например, как компания получила персональные данные пользователей.
— По информации, разовая оплата (а оплатят многие автоматом, по невнимательности) уже будет означать присоединение к договору об оказании СОГАЗом этой услуги, и отказаться от нее потом будет невозможно, — рассказала женщина.
На горячей линии страховой компании СОГАЗ журналисту НГС пояснили, что услуга «страхование жилья» для Новосибирской области не работает. В случае, если она появится, услуга будет добровольной:
— Договор страхования можно расторгнуть в любой момент. Что касается вопроса возврата денежных средств — это зависит от того, на каких условиях заключен договор. Если платеж ежемесячный, то страхование идет только на этот период, — рассказали в СОГАЗе.
При этом в «Платосфере» новосибирцам предлагают услугу страхования жилья от «Росгосстраха». В пресс-службе компании пояснили, что это добровольно.
— Если оплата за страхование включается в счет за коммуналку, она всегда стоит отдельной строкой, а не зашита в единый платеж. То есть, если плательщик ставит галочку напротив услуги и платит — со следующего месяца защита работает. Считает неактуальным — не платит. Заметим, что сегодня Центробанк и другие регуляторные органы очень внимательно следят за мисселингом, а сознательные и ответственные страховщики всегда выступали за открытые и понятные для всех правила игры, — рассказали в страховой.
Там также сказали, что даже если вы случайно оплатите услугу, отказаться от нее можно уже в следующем месяце. Для этого нужно не ставить галочку напротив строки «страхование» в платежном документе.
В «Росгосстрахе» также добавили, что страховая компания не собирает данные клиентов:
— Счета формируются управляющей компанией или другим оператором, предоставляющим услуги по обслуживанию многоквартирного дома, — пояснили в «Росгосстрахе».
НГС также задал вопросы о новых услугах представителям «Платосферы», но в компании отказались давать комментарии.
С 1 декабря в Новосибирске увеличились тарифы на услуги ЖКХ. Они будут действовать в течение 2023 года. Мы посчитали на примере конкретной квартиры, на сколько примерно выросла сумма в платежке.