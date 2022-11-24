Как рост тарифов ЖКХ скажется на платежках? Разбираемся на примере новосибирской квартиры

В Новосибирске с 1 декабря увеличатся тарифы на услуги ЖКХ. Они будут действовать в течение 2023 года. НГС посчитал на примере конкретной квартиры, на сколько примерно вырастет сумма в платежке.



Для примера мы взяли новосибирскую квартиру в панельном доме, построенном в 2014 году. Площадь помещения — 42,5 квадратных метра. В ней проживают двое взрослых и два ребенка-школьника. В месяц расход электричества составляет 202 кВт, холодной воды — 12 кубов, горячей — 9 кубов. Плата за отопление составляет 615 рублей в месяц, за электричество — 622 рубля, холодную воду — 256 рублей, горячую — 1179,36 рубля, водоотведение — 348,18 рубля. Так как в квартире прописано два человека, вывоз мусора обходится в 183,4 рубля в месяц по нормативу.