Как рост тарифов ЖКХ скажется на платежках? Разбираемся на примере новосибирской квартиры

В Новосибирске с 1 декабря увеличатся тарифы на услуги ЖКХ. Они будут действовать в течение 2023 года. НГС посчитал на примере конкретной квартиры, на сколько примерно вырастет сумма в платежке.
Для примера мы взяли новосибирскую квартиру в панельном доме, построенном в 2014 году. Площадь помещения — 42,5 квадратных метра. В ней проживают двое взрослых и два ребенка-школьника. В месяц расход электричества составляет 202 кВт, холодной воды — 12 кубов, горячей — 9 кубов. Плата за отопление составляет 615 рублей в месяц, за электричество — 622 рубля, холодную воду — 256 рублей, горячую — 1179,36 рубля, водоотведение — 348,18 рубля. Так как в квартире прописано два человека, вывоз мусора обходится в 183,4 рубля в месяц по нормативу.
С 1 декабря холодная вода будет стоить 23,96 рубля за кубический метр, водоотведение — 19,39 рубля. Стоимость электроэнергии составит 3,36 рубля за кВт, отопления — 1873,08 за гигакалорию. Как изменится цена на горячую воду, на данный момент неизвестно, поэтому для примера будем считать, что она увеличится на 9% (так как это минимальный рост других тарифов) и составит 142,83 рубля.
В таком случае ежемесячная плата за горячую воду будет равна 1285,47 рубля, за холодную — 287 рублей. За водоотведение придется платить 407,19 рубля. Плата за тепло складывается из нескольких показателей, поэтому точный прирост подсчитать нельзя. Если стоимость увеличится на 11,9%, то составит 688,18 рубля. За вывоз ТКО придется платить 158,18 рубля.
Таким образом, сумма в платежке увеличится с 3178,72 рубля примерно до 3346,56 рубля.
С приходом холодов в Новосибирске подняли температуру теплоносителя на ТЭЦ, чтобы в домах стало теплее. Мы писали, куда нужно обращаться, если у вас в квартире возникают проблемы с отоплением.