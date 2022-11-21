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На новосибирских ТЭЦ повысили температуру в трубах — теперь она выше 100 градусов

На теплотрассах продолжают искать дефекты

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В городе запустили еще одну котельную

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В Новосибирске из-за похолодания увеличили температуру теплоносителя. Повышение в трубопроводах составило примерно 27 градусов.

— По состоянию на 21 ноября показатели следующие: ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 — 102 градуса, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 — 103 градуса. Также на период холодов мы включили в работу Кировскую котельную, которая подает теплоноситель температурой 103 градуса. Тепловые источники устанавливают температуру согласно графику, утвержденному на отопительный сезон мэрией и СГК, — сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Энергетики продолжают проверять теплотрассы на наличие дефектов. Повреждения устраняют.

Если у вас возникли проблемы с теплоснабжением в доме, то можно обратиться в Единую диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или к диспетчеру СГК по номеру 289-01-45.

Накануне в Октябрьском районе горячую воду и отопление отключили в 15 домах. Это произошло из-за повреждения трубопровода на улице Выборной.

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