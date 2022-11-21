На новосибирских ТЭЦ повысили температуру в трубах — теперь она выше 100 градусов

В Новосибирске из-за похолодания увеличили температуру теплоносителя. Повышение в трубопроводах составило примерно 27 градусов.
— По состоянию на 21 ноября показатели следующие:
Энергетики продолжают проверять теплотрассы на наличие дефектов. Повреждения устраняют.
Если у вас возникли проблемы с теплоснабжением в доме, то можно обратиться в Единую диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или к диспетчеру СГК по номеру
Накануне в Октябрьском районе горячую воду и отопление отключили в 15 домах. Это произошло из-за повреждения трубопровода на улице Выборной.