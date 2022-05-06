Названа дата начала гидравлических испытаний — публикуем график отключений горячей воды

11 мая в Новосибирске закончится отопительный сезон. Уже на следующий день, 12 мая, СГК начнет испытания теплосетей.

— С 12 мая мы уже приступим к гидравлическим испытаниям — будем проверять трубы на плотность и прочность, — сообщили в СГК.

В компании напомнили, что жителям необходимо соблюдать меры предосторожности во время испытаний: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды и провалу в земле или асфальте.