Названа дата начала гидравлических испытаний — публикуем график отключений горячей воды
Они начнутся следом за завершением отопительного сезона
11 мая в Новосибирске закончится отопительный сезон. Уже на следующий день, 12 мая, СГК начнет испытания теплосетей.
— С 12 мая мы уже приступим к гидравлическим испытаниям — будем проверять трубы на плотность и прочность, — сообщили в СГК.
В компании напомнили, что жителям необходимо соблюдать меры предосторожности во время испытаний: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды и провалу в земле или асфальте.
Так, с 12 по 24 мая горячей воды не будет на улицах Объединения, Макаренко, Столетова, Дунаевского, Пятницкого, А. Невского, Б. Хмельницкого, Народной, Театральной, Учительской, Краснодонском
В Заельцовском районе: ул. Линейная, от ул. Нарымская — Плановая в сторону р. Обь, ул. Тимирязева, Жуковского, Плановая, Переездная, Холодильная, Сухарная, С. Молодежи, Ельцовская, Д. Ковальчук, Галущака.
В Железнодорожном районе: ул. Железнодорожная, ул. 1905 года, Красноярская, Бурлинская, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, Советская, Челюскинцев, Омская, ул. Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского).
В Центральном районе: ул. Н. Островского, Писарева, Кольцова, Д. Бедного, Алейская, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская, Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, О. Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали), Депутатская (от Каменской до Военной), Щетинкина (от Каменской до Военной), М. Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская от Горького до Депутатской.
В Дзержинском районе: ул. Н. Островского, Партизанская, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, А. Лежена, Б. Богаткова (от Кошурникова до Национальной), Национальная.
23 мая — зона Кировской районной котельной, цех
С 16 по 28 мая — зона ТЭЦ-3: улицы Петропавловская, Станиславского, Троллейная, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Р-Корсакова, С-Гвардейцев, Н-Данченко, Вертковская, Степная, Пархоменко, Плахотного, Котовского, Тульская, Широкая, Невельского, Забалуева, Халтурина, Колхидская, Спортивная, Филатова, Титова, Оборонная, Волховская, Троллейный, Чистая слобода, Западный и Юго-Западный жилмассивы, поселок Затон, промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционной,
24–31 мая — зона ТЭЦ-5: в Октябрьском районе: ул. Лазурная, Высоцкого, Волочаевская, Т. Снежиной, В. Потылицина, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Кленовая, Ключ-Камышенское плато.
В Первомайском районе:
2–13 июня — зона ТЭЦ-4: улицы Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от м. Гагаринская до ул. Северная), Д. Донского, Залесского, Жуковского, Д. Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановая (четные номера домов от метродепо до ул. Тимирязева), Танковая, Кавалерийская, Новая, Овражная, Каунасская, Кропоткина, Деповская, Пулеметная.
3–15 июня — зона ТЭЦ-2, правый берег: улицы Серебренниковская, М. Горького — от Красного проспекта до Каменской, Чаплыгина, Щетинкина, Депутатская, Октябрьская, Свердлова, Спартака, Каинская, Инская, Якушева, Садовая, от Маковского до Кирова — Сакко и Ванцетти, Б. Богаткова, Восход, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова; Нижегородская и Декабристов до Лобова, III Интернационала, 9 Ноября, Обская, Большевистская от Сакко и Ванцетти до Лобова, Колыванская, Коммунистическая, Советская до Вокзальной магистрали, Большевистская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между Советской и Революции, Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, Шамшурина и Ивачева до вокзала Новосибирск-Главный, проспект Димитрова до пл. Кондратюка — в Центральном округе.
14–24 июня — зона ТЭЦ-2, Ленинский вывод: улицы Планировочная, Котовского (от ул. Пермитина до ул. Станиславского), Горская, Ватутина, Горский жилмассив, улица Стартовая, Космическая, Пермитина, Выставочная, Блюхера, К. Маркса, Геодезическая, Новогодняя, Н.-Данченко (от пл. Лыщинского до ул. Ватутина) в Ленинском и Кировском районах, ЖК «Ясный Берег», «Восточный поселок», «Венеция», «Панорама», абоненты по ул.
Зона ТЭЦ-5: в Дзержинском районе — ул. Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина,
16–24 июня — зона ТЭЦ-4: 5−6 микрорайон — Курчатова, Красных зорь, Рассветная, Тайгинская, Тюленина, Земнухова, Мясниковой, Свечникова, Гребенщикова, Родники, Северный поселок по улицам Фадеева, Игарская.
28 июня–4 июля — зона ТЭЦ-2: улицы Планировочная, Котовского, Горская и на спуске к пляжу у Октябрьского моста в Ленинском районе.
5–16 июля — зона Кировской районной котельной, цех
5–15 июля — зона ТЭЦ-4: улицы Объединения, Окружная, Дунаевского, Учительская, Авиастроителей, Республиканская, Олеко Дундича, Театральная.
12–23 июля — зона ТЭЦ-5, в Октябрьском районе: Суркова, Гладкова, Геофизическая, Национальная (от
Из-за годовой корректировки счетов за отопление некоторым горожанам этой весной приходится платить за тепло больше, чем обычно. Здесь мы объясняли, с чем это связано.
Ранее в СГК сообщали, что стоимость в платежке может увеличиться в три раза, однако в каждом случае стоит разбираться индивидуально.
Прежде НГС опубликовал подробную инструкцию о том, как проверить, не обсчитали ли вас и куда жаловаться в такой ситуации.