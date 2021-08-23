СГК назвала сроки запуска насосной станции на Ударной, где два года назад рухнула стена

Общая площадь станции составляет 1900 кв. м, площадь до реконструкции была 708,9 кв. м. Первый этап реконструкции начался в марте 2019 года, он включал в себя установку шести новых насосов.



В августе 2019 года во время реконструкции ПНС на Ударной обрушилась стена. Под завалами оказались рабочие, трое из них погибли. НГС собирал подробности в онлайн-трансляции.

Новое здание для рухнувшей станции после инцидента начали возводить в июне 2020 года — тогда СГК получила официальное разрешение от мэрии Новосибирска на второй этап работ.



— ПНС предназначены для создания нормального режима работы системы теплоснабжения от ТЭЦ: здесь снижается давление в обратных трубопроводах и повышается напор в концевых точках подключений потребителей. ПНС-2 является единственной насосной станцией на левом берегу и была одной из самых старых насосных станций в Новосибирске, её ввели в эксплуатацию в 1969 году, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.

Реконструкция должна увеличить надежность теплоснабжения Кировского района от ТЭЦ-3. После окончания работ нагрузку с районной котельной частично перераспределят на ТЭЦ. Сейчас на новой насосной станции стоят шесть новых насосов.