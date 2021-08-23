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СГК назвала сроки запуска насосной станции на Ударной, где два года назад рухнула стена

Большую часть работ на объекте уже завершили

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Работы начали в 2019 году

Работы начали в 2019 году

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В Новосибирске заканчивают реконструкции насосной станции на Ударной

В Новосибирске к началу отопительного сезона на улице Ударной закончат восстанавливать перекачивающую насосную станцию, которая рухнула в августе 2019 года. Разрешение на заключительные работы выдала архитектурно-строительная инспекция Новосибирска, документ опубликован на муниципальном портале.

— По сути это новая станция, в строительство которой СГК инвестировала около 864 млн рублей. Планируем, что она заработает к началу отопительного сезона: к концу сентября — началу октября, — рассказали в СГК.

Общая площадь станции составляет 1900 кв. м, площадь до реконструкции была 708,9 кв. м. Первый этап реконструкции начался в марте 2019 года, он включал в себя установку шести новых насосов.

В августе 2019 года во время реконструкции ПНС на Ударной обрушилась стена. Под завалами оказались рабочие, трое из них погибли. НГС собирал подробности в онлайн-трансляции.

Новое здание для рухнувшей станции после инцидента начали возводить в июне 2020 года — тогда СГК получила официальное разрешение от мэрии Новосибирска на второй этап работ.

— ПНС предназначены для создания нормального режима работы системы теплоснабжения от ТЭЦ: здесь снижается давление в обратных трубопроводах и повышается напор в концевых точках подключений потребителей. ПНС-2 является единственной насосной станцией на левом берегу и была одной из самых старых насосных станций в Новосибирске, её ввели в эксплуатацию в 1969 году, — сообщили НГС в пресс-службе СГК.

Реконструкция должна увеличить надежность теплоснабжения Кировского района от ТЭЦ-3. После окончания работ нагрузку с районной котельной частично перераспределят на ТЭЦ. Сейчас на новой насосной станции стоят шесть новых насосов.

— Вторым этапом предусмотрена возможность установки и подключения еще четырех насосов (два подающих и два обратных) — если потребуется подключать к станции новые нагрузки и территории. Решение о сроках реализации второго этапа будет принято по результатам анализа темпов развития и строительства в этой части города, но даже установленной мощности оборудования на первом этапе с запасом хватит на ближайшие 5–10 лет, — уточнили в СГК.

В компании добавили, что строительные работы на объекте уже завершили. Разрешение на реконструкцию продлили, чтобы завершить настройку оборудования. Также СГК заменила участок теплотрассы от насосной станции в сторону улицы Петухова. На место труб диаметром в 70 см уложили трубы шириной в 1 м.

В прошлом году житель дома рядом с Ударной рассказал, что рядом с местом реконструкции размыло дорогу. Глубина луж доходила до 30 см. Также горожане заявляли, что работы на объекте ведут поздно ночью, и шум от них слышали в ближайших домах.

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Кировский районСГКУдарнаянасосная станциятеплотрасса
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