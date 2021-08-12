Семья купила полдома, а теперь боится оказаться под рухнувшей крышей. Что случилось с жильем за 2 млн

— Сын женился, внук появился… Ну а мы туда-сюда ездим, а это же далеко. Вот он (сын. — Прим. ред.) и говорит, мол, в Забайкалье уже критическое состояние — работы нет, давайте, переезжайте. Вот мы и переехали: там всё продали, а тут купили, — рассказывает корреспонденту НГС Любовь Жаркова.

В Новосибирске семья Жарковых присмотрела жилье в частном секторе Дзержинского района. Нашла добротный кирпичный дом постройки середины 1950-х годов и выкупила его половину (дом был на два хозяина) за 2 миллиона рублей.

