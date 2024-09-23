Количество заболевших ОРВИ в Новосибирске выросло на 83%

На этой неделе в Новосибирске выросло количество заболевших ОРВИ на 83%. В области рост составил 77,5%. Об этом сообщили сегодня, 23 сентября, на оперативном совещании в правительстве региона.
— За прошедшую неделю в Новосибирской области зарегистрировано 21 668 случаев ОРВИ, за предыдущую неделю 16 533. Таким образом, рост составил 77,5%. По городу Новосибирск заболеваемость ОРВИ увеличилась на 83%, — рассказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Анохина
В основном болеют новосибирцы легкими формами, которые лечатся амбулаторно. Также на этой неделе на 7% выросло количество вызовов скорой помощи. В Минздраве это связали с ростом заболеваемости ОРВИ.
В Новосибирской области 4 школы ушли на карантин из-за заболевших детей.