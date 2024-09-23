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Здоровье Количество заболевших ОРВИ в Новосибирске выросло на 83%

Количество заболевших ОРВИ в Новосибирске выросло на 83%

На 7% стали чаще вызывать скорую помощь

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2 комментария

В городе начался сезон простуд

На этой неделе в Новосибирске выросло количество заболевших ОРВИ на 83%. В области рост составил 77,5%. Об этом сообщили сегодня, 23 сентября, на оперативном совещании в правительстве региона.

— За прошедшую неделю в Новосибирской области зарегистрировано 21 668 случаев ОРВИ, за предыдущую неделю 16 533. Таким образом, рост составил 77,5%. По городу Новосибирск заболеваемость ОРВИ увеличилась на 83%, — рассказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Анохина

В основном болеют новосибирцы легкими формами, которые лечатся амбулаторно. Также на этой неделе на 7% выросло количество вызовов скорой помощи. В Минздраве это связали с ростом заболеваемости ОРВИ.

В Новосибирской области 4 школы ушли на карантин из-за заболевших детей.

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Новосибирск ОРВИ Простуда Минздрав
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Комментарии
2
Гость
25 минут
На линейке школьники от мала до велика стоят в одних рубашках. +12. Зато красиво. Правило начала отопительного сезона (+15 средняя) не соблюдаются. А потом нагрузка на здоровье детей и взрослых, нагрузка на бюджет по выплате больничных.
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