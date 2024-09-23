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Образование Почти тысяча детей: в нескольких новосибирских школах объявлен карантин

Почти тысяча детей: в нескольких новосибирских школах объявлен карантин

Сейчас начался сезон простуд

4 736
21 комментарий

Сезон простуд в самом разгаре

В Новосибирской области 4 школы ушли на карантин из-за заболевших детей. Об этом рассказала министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании сегодня, 23 сентября.

— На сегодняшний момент приостановили свою деятельность по санитарно-эпидемиологическим показаниям 4 общеобразовательные организации. Это 865 детей, — рассказала министр.

Выходить с карантина дети должны сегодня или завтра.

В Новосибирске начался сезон простуд. НГС попросил новосибирцев рассказать, как проходит течение их болезни, а терапевт Ольга Березовская назвала особенности эпидсезона в городе в этом году. Читайте подробности в этом материале.

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Новосибирская область Школы Карантин Дети
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Комментарии
21
Гость
1 час
В школах 16 градусов. какой сезон простуд. Весь город перекопан и к отопительному сезону не готов. Мэрию уже давно пора в уголовный карантин отправлять.
Eugene72
26 минут
мои дети жаловались, что в школе очень холодно. У нас же, в Сибири, отопление дают не по погоде, а по неведомому плану. По итогу, многие дети сейчас болеют, заморозили детей в неотапливаемых школах. Но, как всегда, чиновники не виноваты, это дети у нас "неправильные", не морозоустойчивые...
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