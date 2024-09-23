Почти тысяча детей: в нескольких новосибирских школах объявлен карантин

В Новосибирской области 4 школы ушли на карантин из-за заболевших детей. Об этом рассказала министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании сегодня, 23 сентября.
— На сегодняшний момент приостановили свою деятельность по санитарно-эпидемиологическим показаниям 4 общеобразовательные организации. Это 865 детей, — рассказала министр.
Выходить с карантина дети должны сегодня или завтра.
В Новосибирске начался сезон простуд. НГС попросил новосибирцев рассказать, как проходит течение их болезни, а терапевт Ольга Березовская назвала особенности эпидсезона в городе в этом году. Читайте подробности в этом материале.