6 причин, почему мы остаемся в несчастливых отношениях. Делимся мнением психотерапевта с 30-летним опытом

То любовь, то ненависть Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Многие в порыве ссоры или за глаза как только не называют благоверных. Тут тебе и «токсик», и «нарцисс», и даже «абьюзер». И, к сожалению, часто такие «ласковые» эпитеты справедливы, но люди хоть жалуются и страдают, не расходятся. О том, почему они предпочитают мучиться, но оставаться в паре, Доктору Питеру объяснил психотерапевт с 30-летним стажем.

Обычно все стремятся к благополучию и физическому и эмоциональному здоровью. Тогда почему многие по собственной воле остаются там, где небезопасно, где над ними совершается насилие? Почему человек, осознающий весь вред, наносимый ему разрушительной связью, продолжает отношения, в которых не чувствует себя счастливым? Есть как минимум шесть основных причин. О них рассказал психотерапевт Викран Сентис.

Викран Сентис — психотерапевт, который уже 30 лет работает с семейными парами и умеет определять причины конфликтов между супругами. О том, почему люди живут как кошка с собакой, но не расходятся, он подробно рассказал в своей новой книге «Почему мы ссоримся с любимыми».

— Проанализировав свой клинический опыт, я могу с уверенностью заявить, что причин множество и они куда сложнее, чем кажется. Если не принимать во внимание экономическую и трудовую зависимости, а также угрозу жизни в случае выхода жертвы из абьюзивных отношений, то главные причины такого саморазрушительного поведения можно разделить на шесть основных групп, — говорит Викран Сентис.

Далее — от первого лица.

Плохо, зато знакомо Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











1. Плохо, зато знакомо

Мы, люди, ненавидим изменения и боимся неизвестности. Нередко застреваем в губительной для нас среде просто потому, что привыкли к ней, она стала частью нашей жизни и нас самих. Мы предпочитаем терпеть уже знакомую боль, чем тревожиться из-за неизвестности.

Абьюз, существующий в близких отношениях, в таком случае привычен и даже предсказуем. Подобная предсказуемость служит страдающему от абьюза человеку некой подушкой безопасности. Если агрессор хорошо знаком, то его поступки уже не удивляют, их можно предвидеть. А всё предсказуемое дарит ощущение безопасности и неуязвимости. Незнакомому мы предпочитаем знакомое, пусть оно и наносит вред, и ранит.



2. Эмоциональная зависимость

Эмоциональная зависимость от человека, с которым вы на протяжении какого-то времени состоите в отношениях, формируется примерно так же, как и зависимость, например, от алкоголя или сахара. Зачастую любовь невозможно отличить от эмоциональной зависимости, за которой прячется зависимость химическая, возникающая как ответ на присутствие партнера.

Я говорю «химическая», поскольку мы привыкаем к наличию в нашем организме эндорфинов, выделяющихся в ответ на присутствие возлюбленного. Привычка — это психологический феномен, возникающий в результате длительного нахождения рядом с любым объектом.

Если к ноге привязать колесо, а через девять месяцев его отвязать, то мы будем жутко по нему тосковать. Возможно, без колеса мы даже не сможем нормально спать по ночам и жизнь нам будет казаться пустой. Эмоциональная зависимость не есть любовь, здесь кроется самое глубокое заблуждение. Обычно в отношениях с абьюзером возникает зависимость. Человек привык, эмоционально привязался к агрессору и теперь не представляет без него своей жизни. Примерно то же самое испытывает наркоман к потребляемому им веществу.

3. Абьюзер воспринимает себя как жертву

Нередко после физического или психологического насилия абьюзера терзает чувство вины и раскаяния. Он искренне страдает и всячески старается исправиться. Дарит подарки, проявляет жесты любви и расплывается в обещаниях, в результате чего жертва начинает воспринимать его вспышки гнева как нечто несвойственное природе партнера: просто в определенных ситуациях на него что-то находит, он становится сам не свой. Он или она на самом деле хороший человек, который порой теряет самообладание.

Иногда можно услышать следующее: «Он не такой, это все из-за стресса, алкоголя или его детских травм». Даже если его агрессивное поведение и является результатом детских травм, даже если алкоголь или наркотики и служат триггером, каждый взрослый человек ответствен за собственные поступки и их последствия.

Проблемы никем не управляют бессознательно, если нет внутреннего одобрения подобных моделей поведения. Оскорбления или удары — это всегда выбор, в то время как желание этих действий выбором не является. Желание оскорбить кого-то неуправляемо, оно просто возникает. Но чтобы желание превратилось в соответствующее действие, чтобы ударить или оскорбить кого-то, требуется воля человека.

4. Надежда на то, что любовь изменит партнера

Чаще встречается у женщин, чем у мужчин. По моему мнению, это когнитивное искажение основано на представлении о том, что любовь — волшебная сила, способная изменить даже нездоровое устройство личности другого человека.



Мы уже устали слушать, что любовь может все, что она все прощает, исцеляет и преобразует. Однако проведенные на эту тему исследования показывают: как бы ни были сильны чувства одного человека к другому, его поведение останется прежним, не будь на то его собственная воля и не имей он на то личных причин. Любое желание измениться, подпитываемое боязнью остаться одному, продлится ровно столько, сколько человек будет испытывать страх. Как только почувствует твердую почву в отношениях, он снова начнет действовать так, как привык, а обещания измениться при этом так и останутся обещаниями.



5. Насилие происходит из-за низкой самооценки жертвы

Нередко жертва чувствует себя ответственной за жестокое и агрессивное поведение партнера. Она усвоила представление о себе самой как о ничего не стоящем человеке, заслуживающем подобного отношения. Неудивительно, что критика, агрессия и оскорбления, звучащие во внутренних диалогах человека, являющегося жертвой абьюза, направлены на самого себя. Как будто у него нет ни возможности, ни права заступиться за себя, ибо оскорбления — это отражение собственного мнения о себе.

Когда люди, находящиеся в абьюзивных отношениях, во время терапии спрашивают меня, что делать, мой совет жертве всегда один: выходить из деструктивной связи.

6. Агрессор — сам жертва эмоционального насилия

Возможно, тот, кто агрессивно ведет себя, настрадался в детстве Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как в детском, так и во взрослом возрасте агрессор мог подвергаться абьюзу, нарушению границ и беспределу, что стало частью его эмоциональной истории и теперь воспринимается им как норма. У человека нет иного эмоционального опыта, отличного от того, который он проживал в абьюзивных отношениях.



Возможно, он вырос в дисфункциональной семье, где не соблюдались личные границы и присутствовало насилие, где его заставляли повиноваться родителям и другим родственникам и поощряли слепое послушание более авторитетным лицам.

Если в его семье подобное поведение было нормой, то оно стало для него вполне естественным. И нет ничего удивительного в том, что такую манеру взаимодействия с людьми он неосознанно перенес и на любовные отношения. Человек в таком случае не видит разницы между любовью и заботой в здоровых отношениях и замаскированным под заботу и любовь абьюзом.



Только спокойствие

Успокойте себя, и решение придет Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Сложности в отношениях не добавляют спокойствия. Ранее мы рассказывали о том, как его вернуть.



— Странная вещь: если мы чем-то активно занимаемся, пытаясь привести в порядок собственные неотложные дела или дела близких, все посторонние тревоги куда-то улетучиваются... Поэтому, если вы слишком много думаете о чем-нибудь, попробуйте взяться за то, что надо сделать сейчас, в первую очередь, — советует психотерапевт и психиатр Накамура Цунэко.

Накамура Цунэко — 89-летний японский психотерапевт и психиатр. Она пережила войну, в профессии почти 70 лет и написала книгу, в которой рассказывает, как обрести душевное спокойствие, даже если у вас черные времена. Взгляды Накамура на жизнь называют «обнимающей мудростью».

Накамура советует в непростые времена не останавливаться. Иногда, что бы мы ни делали, усилия не окупаются. Отчаявшись, мы просто прекращаем работать, замыкаемся в себе и запираемся дома. «Как я ни бьюсь, ничего не получается!» — с этой мыслью мы убиваем время за телевизором и компьютерными играми. «Что бы я ни делал, все напрасно!» — повторяя эту фразу, мы пьем с горя, перемежаем пьянство с обжорством и разрушаем организм. Всё это и называется «остановиться». И после таких остановок жизненный механизм работает намного хуже.

Психотерапевт советует «не застывать в печали, стараться жить спокойно и размеренно, поддерживать связь с людьми». По ее мнению, достаточно уже такого настроя: «Не очень получается, но ничего, будем двигаться потихоньку». Если ваша сила равна 100%, то в этот период ее можно использовать процентов на 60%. Живите не торопясь. Как можно бережнее относитесь к себе. О том, как еще успокоить себя самостоятельно, читайте тут.