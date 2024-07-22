Власти передумали расторгать договор с «ВИС» из-за недостроенных поликлиник — когда их сдадут

Даты сдачи семи поликлиник всё время переносятся Источник: Группа «ВИС» / телеграм-канал











Министерство здравоохранения Новосибирской области заявило, что не планирует расторгать договор с концессионером из-за недостроенных поликлиник в Новосибирске.

В начале июля министр экономического развития Лев Решетников на сессии заксобрания сообщил, что по четырем из трех недостроенных поликлиник рассматривают вопрос о расторжении соглашения. В Министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС опровергли эту информацию.



— В настоящее время вопрос расторжения соглашения не рассматривается. В июне 2024 года частному партнеру возобновлено предоставление банковского финансирования, — ответили в Минздраве.



Соглашение о государственно-частном партнерстве на строительство семи поликлиник было заключено в 2019 году между региональным Минздравом и ООО «Седьмая концессионная компания».



«ВИС» — российский инфраструктурный холдинг, который инвестирует деньги в объекты транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Компании принадлежит ООО «НТК», которое является учредителем ООО «Сибирская концессионная компания», созданного в 2016 году и выступающего концессионером четвертого моста. Основной вид деятельности «Сибирской концессионной компании» — строительство мостов и тоннелей. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2023 году выручка составила 9,4 миллиарда, прибыль — 7,8 миллиона рублей.

Во время сессии заксобрания депутат Александр Козлов поднял проблему с тем, что поликлиники до сих пор не открыты. Их должны были сдать в 2022 году, а потом дату перенесли на 2023-й. Сейчас из семи поликлиник одна сдана в эксплуатацию и одна проходит госэкспертизу. Остальные пять поликлиник, по данным Минздрава, не готовы. А поликлиника № 16, которая должна открыться на площади Райсовета, готова на 11%.



Для «ВИС» заявление Льва Решетникова во время сессии стало «полной неожиданностью». Как объяснил концессионер, Министерство здравоохранения с октября 2023 года остановило финансирование поликлиник из-за высокой ставки Центрального банка и роста стоимости заемного финансирования. Тогда «ВИС» предложили компенсировать повышенную ключевую ставку очередного банковского транша в размере 1,5 миллиарда рублей.



Концессионер считает, что расторжение ГЧП-соглашений по четырем поликлиникам принесет много юридических трудностей. «ВИС» заявил, что за время, которое будет потрачено на расторжение, еще увеличится стоимость строительства и расход бюджета увеличится.



Сейчас, по данным «ВИС», сроки сдачи четырех поликлиник продлили до конца 2025 года.



На прошлой неделе стало известно, что рабочее движение по четвертому мосту планируют запустить в декабре этого года. Об этом НГС сообщили в Министерстве транспорта Новосибирской области.

