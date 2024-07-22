НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

ю-з.

 741мм 56%
Подробнее
4 Пробки
USD 88,02
EUR 96,04

СРОЧНО

Назначен начальник МКУ «Ритуальные услуги»

Ушел от следствия на СВО
Работа в Новосибирске
Реконструкция завода в центре
Новосибирск ведет соцсети
Сибирячка покоряет Лондон
Июльфест в Новосибирске
НГС в Telegram
Разоблачили мифы об имплантах
Здоровье Власти передумали расторгать договор с «ВИС» из-за недостроенных поликлиник — когда их сдадут

Власти передумали расторгать договор с «ВИС» из-за недостроенных поликлиник — когда их сдадут

Концессионеру возобновили банковское финансирование

1 051
14 комментариев
Даты сдачи семи поликлиник всё время переносятся

Министерство здравоохранения Новосибирской области заявило, что не планирует расторгать договор с концессионером из-за недостроенных поликлиник в Новосибирске.

В начале июля министр экономического развития Лев Решетников на сессии заксобрания сообщил, что по четырем из трех недостроенных поликлиник рассматривают вопрос о расторжении соглашения. В Министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС опровергли эту информацию.

— В настоящее время вопрос расторжения соглашения не рассматривается. В июне 2024 года частному партнеру возобновлено предоставление банковского финансирования, — ответили в Минздраве.

Соглашение о государственно-частном партнерстве на строительство семи поликлиник было заключено в 2019 году между региональным Минздравом и ООО «Седьмая концессионная компания».

«ВИС» — российский инфраструктурный холдинг, который инвестирует деньги в объекты транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Компании принадлежит ООО «НТК», которое является учредителем ООО «Сибирская концессионная компания», созданного в 2016 году и выступающего концессионером четвертого моста. Основной вид деятельности «Сибирской концессионной компании» — строительство мостов и тоннелей. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2023 году выручка составила 9,4 миллиарда, прибыль — 7,8 миллиона рублей.

Во время сессии заксобрания депутат Александр Козлов поднял проблему с тем, что поликлиники до сих пор не открыты. Их должны были сдать в 2022 году, а потом дату перенесли на 2023-й. Сейчас из семи поликлиник одна сдана в эксплуатацию и одна проходит госэкспертизу. Остальные пять поликлиник, по данным Минздрава, не готовы. А поликлиника № 16, которая должна открыться на площади Райсовета, готова на 11%.

Для «ВИС» заявление Льва Решетникова во время сессии стало «полной неожиданностью». Как объяснил концессионер, Министерство здравоохранения с октября 2023 года остановило финансирование поликлиник из-за высокой ставки Центрального банка и роста стоимости заемного финансирования. Тогда «ВИС» предложили компенсировать повышенную ключевую ставку очередного банковского транша в размере 1,5 миллиарда рублей.

Концессионер считает, что расторжение ГЧП-соглашений по четырем поликлиникам принесет много юридических трудностей. «ВИС» заявил, что за время, которое будет потрачено на расторжение, еще увеличится стоимость строительства и расход бюджета увеличится.

Сейчас, по данным «ВИС», сроки сдачи четырех поликлиник продлили до конца 2025 года.

На прошлой неделе стало известно, что рабочее движение по четвертому мосту планируют запустить в декабре этого года. Об этом НГС сообщили в Министерстве транспорта Новосибирской области.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Поликлиника Министерство здравоохранения Новосибирская область Строительство
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
14
Gordon Shumway
22 июля 2024, 14:29
Коррупция победила?
llehni
22 июля 2024, 14:10
Концессионер должен иметь свои свободные деньги, а не бегать по банкам искать дешевые кредиты.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Как бить жену правильно и почему все зря набросились на имама из Казани, который этому учит
Галеева Венера
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Irina,63

Тимыч,43

Анютка,29

София,33

VLAD,35

Ден,31

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление