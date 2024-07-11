Могут расторгнуть договоры: на каком этапе сейчас строительство семи поликлиник в Новосибирске

Поликлиника в Плющихинском жилмассиве построена на 99% Источник: «ВИС» / Тelegram











Правительство Новосибирской области может расторгнуть договор с группой «ВИС» на строительство четырех поликлиник по концессии. Об этом сообщили 11 июля на сессии Заксобрания региона. Всего по договору концессионер должен был построить семь поликлиник, но пока ни одна из них не работает.

Как отметил депутат Александр Козлов, поликлиники собирались построить к началу 2022 года, а затем в 2023 году.

— Сегодня уже 11 июля 2024 года — трех поликлиник нет. Проект по семи поликлиникам стал некоторым символом проволочек и безответственности. Но это я мягко выражаюсь, — высказался депутат.



Александр Козлов спросил у министра экономического развития Льва Решетникова, когда построят объекты.

— Инвестором не выполняются взятые на себя обязательства. На сегодняшний день инвестор привлекает дополнительные средства, чтобы достроить три поликлиники, а по остальным рассматривается вопрос о расторжении, — ответил министр экономического развития Лев Решетников.

АО «Группа компаний «ВИС»» создана в 2016 году. Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны. По информации сервиса «Контур.Фокус», результатам за 2023 год АО отчиталось о чистой прибыли в 175 миллионов рублей при выручке в 1,5 миллиарда.

Концессию о семи поликлиник заключило Министерство здравоохранения с группой компанией ВИС. Одна из поликлиник, которая находится в микрорайоне Плющихинский, уже достроена, но не введена в эксплуатацию. В марте «ВИС» сообщило корреспондентам НГС, что поликлиника откроется во втором квартале 2024 года. НГС направил запрос концессионеру, чтобы получить комментарий по ситуации.

В июле группа «ВИС» опубликовала видео с площадки строительства четвертого моста в Новосибирске. В середине мая стало известно, что срок сдачи четвертого моста перенесли на конец 2025 года. Изначально его хотели достроить в 2023 году.