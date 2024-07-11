НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

южн.

 746мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,86
EUR 95,32

СРОЧНО

NGS.RU дарит классные подарки

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Новосибирца судят за диверсию
Топовые летники Новосибирска
Продавцы жилья уходят в минус
Прогулка по Красным казармам
Мифы об описторхозе
Афиша на июль
НГС в Telegram
Здоровье Могут расторгнуть договоры: на каком этапе сейчас строительство семи поликлиник в Новосибирске

Могут расторгнуть договоры: на каком этапе сейчас строительство семи поликлиник в Новосибирске

Их должны были сдать в 2022 году

351
4 комментария
Поликлиника в Плющихинском жилмассиве построена на 99%

Правительство Новосибирской области может расторгнуть договор с группой «ВИС» на строительство четырех поликлиник по концессии. Об этом сообщили 11 июля на сессии Заксобрания региона. Всего по договору концессионер должен был построить семь поликлиник, но пока ни одна из них не работает.

Как отметил депутат Александр Козлов, поликлиники собирались построить к началу 2022 года, а затем в 2023 году.

— Сегодня уже 11 июля 2024 года — трех поликлиник нет. Проект по семи поликлиникам стал некоторым символом проволочек и безответственности. Но это я мягко выражаюсь, — высказался депутат.

Александр Козлов спросил у министра экономического развития Льва Решетникова, когда построят объекты.

— Инвестором не выполняются взятые на себя обязательства. На сегодняшний день инвестор привлекает дополнительные средства, чтобы достроить три поликлиники, а по остальным рассматривается вопрос о расторжении, — ответил министр экономического развития Лев Решетников.

АО «Группа компаний «ВИС»» создана в 2016 году. Группа «ВИС» в Новосибирске — концессионер строительства семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны. По информации сервиса «Контур.Фокус», результатам за 2023 год АО отчиталось о чистой прибыли в 175 миллионов рублей при выручке в 1,5 миллиарда.

Концессию о семи поликлиник заключило Министерство здравоохранения с группой компанией ВИС. Одна из поликлиник, которая находится в микрорайоне Плющихинский, уже достроена, но не введена в эксплуатацию. В марте «ВИС» сообщило корреспондентам НГС, что поликлиника откроется во втором квартале 2024 года. НГС направил запрос концессионеру, чтобы получить комментарий по ситуации.

В июле группа «ВИС» опубликовала видео с площадки строительства четвертого моста в Новосибирске. В середине мая стало известно, что срок сдачи четвертого моста перенесли на конец 2025 года. Изначально его хотели достроить в 2023 году.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Поликлиника Минздрав Концессия Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
СТИХИЯ ВОЗДУХ
11 июля 2024, 11:46
Почему не наказывают за неисполнение? 16 поликлиника отсутствует - только забор, баннер и кран стоит....все ...
Гость
11 июля 2024, 11:39
губернатор опять ветошью прикидывается?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,55

Олег,45

Maksim,28

Леля,44

Мария,43

Анна,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление