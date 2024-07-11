«Полная неожиданность»: «ВИС» ответила на возможный разрыв договора на строительство поликлиник

Поликлиники должны были сдать еще в 2022 году Источник: ГК «ВИС» / Telegram











Группа компаний «ВИС» заявила, что не получала сообщений о расторжении договоров на строительство четырех поликлиник. О возможном прекращении сотрудничества заявил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сегодня, 11 июля, на сессии заксобрания.



— Прозвучавшее заявление стало полной неожиданностью, так как в мае текущего года стороны соглашения о государственно-частном партнерстве подписали дополнительное соглашение, предусматривающее продление сроков строительства по четырем объектам до 4-го квартала 2025 года. Никаких официальных предложений о расторжении соглашения не поступало, — сообщили в «ВИС».



Концессионер рассказал, что поликлинику № 7 сдали в эксплуатацию, поликлиника № 2 готова на 100% и сейчас идут итоговые проверки Госстройнадзора. Строительство поликлиники № 27 не могут завершить из-за сорванных сроков по подключению объекта к системе городской канализации. Похожие проблемы с поликлиникой № 7. Готовность еще трех объектов, по оценке «ВИС», составляет от 30–50%, для них готовы каркасы зданий.

«ВИС» — российский инфраструктурный холдинг, который инвестирует деньги в объекты транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Компании принадлежит ООО «НТК», которое является учредителем ООО «Сибирская концессионная компания», созданного в 2016 году и выступающего концессионером четвертого моста. Основной вид деятельности «Сибирской концессионной компании» — строительство мостов и тоннелей. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2023 году выручка составила 9,4 миллиарда, прибыль — 7,8 миллиона рублей.

По информации «ВИС», министерство здравоохранение с октября 2023 года остановило финансирование поликлиник из-за высокой ставки Центрального банка и роста стоимости заемного финансирования.



— В целях недопущения полной остановки строительства Группа «ВИС» предложила своими средствами компенсировать повышенную ключевую ставку в отношении очередного банковского транша в размере 1,5 миллиарда рублей. Этот транш не позволит продолжить в полном объеме строительство, но даст возможность частично возобновить работы, чтобы не упустить текущий летний строительный сезон. Вопрос о полном возобновлении финансирования проекта на сегодняшний день не урегулирован, — добавили в «ВИС».



Концессионер считает, что расторжение ГЧП-соглашений по четырем поликлиникам принесет много юридических трудностей. «ВИС» заявил, что за время, которое будет потрачено на расторжение, еще увеличится стоимость строительства и расход бюджета увеличиться.



— В связи с этим хочется напомнить, что на момент выбора подрядчика на строительство этих объектов Группа «ВИС» столкнулась с проблемой, так как большинство строительных компаний посчитали сметы строительства нерентабельными для себя. Также хотелось напомнить о длительном сроке согласования медико-технических заданий на проектирование объектов, что привело к необходимости последующего перепроектирования в связи с существенными изменениями условий: увеличение площадей и состава оборудования, — отметили в ответе на запрос НГС.



В группе «ВИС» заявили, что готовы выполнять свои обязательство в полном объеме и построить поликлиники.



НГС направил запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы получить комментарий по сложившейся ситуации.

Во время сессии сегодня, 11 июля, депутаты заксобрания Новосибирской области предложили разорвать договор с концессионером четвертого моста из-за срыва сроков сдачи. Региональное правительство эту идею не поддержали.