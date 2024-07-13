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Здоровье карточки Слабость и головная боль — это только начало: что будет, если отказаться от сахара

Слабость и головная боль — это только начало: что будет, если отказаться от сахара

Без «белого яда» вам станет еще хуже, чем с ним

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Отказаться от сахара — еще вреднее, чем есть его ложками

О том, что сахар — это белый яд, не перестают напоминать нам врачи и диетологи. Сладкоежек давно пугают ожирением, риском диабета, проблемами с кожей и так далее. Но если постараться полностью отказаться от сахара, то последствия окажутся еще хуже.

  1. Почему сахар вреден
  2. Сколько можно есть сахара, чтобы оставаться здоровым
  3. Можно ли полностью отказаться от сахара
  4. Что будет, если отказаться от сахара
  5. Опрос
1

Почему сахар вреден

Если вы думаете, что из-за сахара у человека только появляются лишние килограммы на боках, то это не так. Врачи предупреждают, что лишний вес — это самое безобидное, к чему приведет злоупотребление сладким.

— Избыточное употребление сахара приводит к ожирению, нарушению углеводного обмена, увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний. Большое количество сладкого и недостаточно тщательная гигиена полости рта ухудшают состояние зубов, — предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Кроме того, избыток сахара разрушает коллаген, необходимый для нормального состояния кожи и связок, что может привести к ранним морщинам и нарушению работы суставов.

Екатерина Кашух — врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест». Член научного общества по содействию клиническому изучению микробиома человека.

2

Сколько можно есть сахара, чтобы оставаться здоровым

Врачи и ученые подсчитали, что в идеале сахар должен составлять 5–10% от всех калорий, которые вы получаете в день, — это приблизительно 25 граммов, или шесть чайных ложек.

— Средний россиянин, по данным Роспотребнадзора, употребляет чуть больше 100 граммов сахара в день — то есть в 4 раза больше рекомендуемой нормы, — заявила Екатерина Кашух.

Чтобы не превышать норму и оставаться здоровым, врачи советуют выбирать продукты с натуральным сахаром и вместо конфет и шоколада покупать фрукты или мед, а также читать состав продуктов и выбирать те, в которых сахар находится на последних местах или вообще отсутствует.

3

Можно ли полностью отказаться от сахара

Прежде всего, не стоит забывать, что сахара делятся на два вида. Первый — добавленный сахар. Тот самый, что еще во время приготовления попадает в продукты и напитки — газировку, конфеты, консервы и другие. Второй вид сахара — натуральный.

— Натуральный сахар — это естественно содержащиеся сахара, которые присутствуют во фруктах, овощах, злаковых культурах и молочных продуктах, — отметила врач-эндокринолог Анастасия Остапенко.

Анастасия Остапенко — врач-эндокринолог, окончила Самарский государственный медицинский университет по специализации «лечебное дело» и «эндокринология», эксперт «ИНВИТРО-Приволжье».

— Нужно помнить, что сахар в своем составе содержат примерно две трети пищевых продуктов глубокой переработки: кондитерские изделия, соусы, напитки, полуфабрикаты, консервы. В столовой ложке кетчупа — чуть меньше чайной ложки сахара, а в банке сладкой газировки — 10 чайных ложек, — подчеркнула Екатерина Кашух.

4

Что будет, если отказаться от сахара

Если вкратце — вам будет очень плохо. Дело в том, что на сахаре наш организм буквально работает как на бензине.

— Сахар — углевод, который при попадании в организм распадается на фруктозу и глюкозу, главный источник энергии. Обойтись без глюкозы человек не может, — заявила Екатерина Кашух.

Если вы резко перестанете есть все продукты, содержащие сахар, то уже в первые дни почувствуете себя плохо: вначале вы будете ощущать слабость и головную боль, а также станете более раздражительным.

Затем постепенно организм начнет давать сбои — вам станет труднее концентрировать внимание и выполнять физическую работу. В итоге без глюкозы вы начнете терять сознание, а также наступит сильное истощение и нарушение работы пищеварительной системы.

5

Опрос

А вы следите за тем, сколько сахара едите?

Конечно, слежу за калориями и почти не ем сладкого
Стараюсь не есть слишком много вредной еды, но не сильно себя ограничиваю
Ем что хочу и будь что будет

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