Слабость и головная боль — это только начало: что будет, если отказаться от сахара

О том, что сахар — это белый яд, не перестают напоминать нам врачи и диетологи. Сладкоежек давно пугают ожирением, риском диабета, проблемами с кожей и так далее. Но если постараться полностью отказаться от сахара, то последствия окажутся еще хуже.
- Почему сахар вреден
- Сколько можно есть сахара, чтобы оставаться здоровым
- Можно ли полностью отказаться от сахара
- Что будет, если отказаться от сахара
- Опрос
Почему сахар вреден
Если вы думаете, что из-за сахара у человека только появляются лишние килограммы на боках, то это не так. Врачи предупреждают, что лишний вес — это самое безобидное, к чему приведет злоупотребление сладким.
— Избыточное употребление сахара приводит к ожирению, нарушению углеводного обмена, увеличивает риск развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний. Большое количество сладкого и недостаточно тщательная гигиена полости рта ухудшают состояние зубов, — предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Кроме того, избыток сахара разрушает коллаген, необходимый для нормального состояния кожи и связок, что может привести к ранним морщинам и нарушению работы суставов.
Екатерина Кашух — врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест». Член научного общества по содействию клиническому изучению микробиома человека.
Сколько можно есть сахара, чтобы оставаться здоровым
Врачи и ученые подсчитали, что в идеале сахар должен составлять 5–10% от всех калорий, которые вы получаете в день, — это приблизительно 25 граммов, или шесть чайных ложек.
— Средний россиянин, по данным Роспотребнадзора, употребляет чуть больше 100 граммов сахара в день — то есть в 4 раза больше рекомендуемой нормы, — заявила Екатерина Кашух.
Чтобы не превышать норму и оставаться здоровым, врачи советуют выбирать продукты с натуральным сахаром и вместо конфет и шоколада покупать фрукты или мед, а также читать состав продуктов и выбирать те, в которых сахар находится на последних местах или вообще отсутствует.
Можно ли полностью отказаться от сахара
Прежде всего, не стоит забывать, что сахара делятся на два вида. Первый — добавленный сахар. Тот самый, что еще во время приготовления попадает в продукты и напитки — газировку, конфеты, консервы и другие. Второй вид сахара — натуральный.
— Натуральный сахар — это естественно содержащиеся сахара, которые присутствуют во фруктах, овощах, злаковых культурах и молочных продуктах, — отметила врач-эндокринолог Анастасия Остапенко.
Анастасия Остапенко — врач-эндокринолог, окончила Самарский государственный медицинский университет по специализации «лечебное дело» и «эндокринология», эксперт «ИНВИТРО-Приволжье».
— Нужно помнить, что сахар в своем составе содержат примерно две трети пищевых продуктов глубокой переработки: кондитерские изделия, соусы, напитки, полуфабрикаты, консервы. В столовой ложке кетчупа — чуть меньше чайной ложки сахара, а в банке сладкой газировки — 10 чайных ложек, — подчеркнула Екатерина Кашух.
Что будет, если отказаться от сахара
Если вкратце — вам будет очень плохо. Дело в том, что на сахаре наш организм буквально работает как на бензине.
— Сахар — углевод, который при попадании в организм распадается на фруктозу и глюкозу, главный источник энергии. Обойтись без глюкозы человек не может, — заявила Екатерина Кашух.
Если вы резко перестанете есть все продукты, содержащие сахар, то уже в первые дни почувствуете себя плохо: вначале вы будете ощущать слабость и головную боль, а также станете более раздражительным.
Затем постепенно организм начнет давать сбои — вам станет труднее концентрировать внимание и выполнять физическую работу. В итоге без глюкозы вы начнете терять сознание, а также наступит сильное истощение и нарушение работы пищеварительной системы.
Опрос
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