Слабость и головная боль — это только начало: что будет, если отказаться от сахара

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Если вкратце — вам будет очень плохо. Дело в том, что на сахаре наш организм буквально работает как на бензине.



— Сахар — углевод, который при попадании в организм распадается на фруктозу и глюкозу, главный источник энергии. Обойтись без глюкозы человек не может, — заявила Екатерина Кашух.

Если вы резко перестанете есть все продукты, содержащие сахар, то уже в первые дни почувствуете себя плохо: вначале вы будете ощущать слабость и головную боль, а также станете более раздражительным.

