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Здоровье Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сибирячки с редкой болезнью — ей нужно лекарство за 50 млн

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за сибирячки с редкой болезнью — ей нужно лекарство за 50 млн

У Татьяны Дроздовой есть решение суда о предоставлении ей лекарства

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Татьяны страдает от генетической болезни АДА-ТКИН

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения мамы 21-летней Татьяны Дроздовой, которая не может получить лекарство за 50 миллионов рублей. Историей жительницы Новосибирска глава СК России заинтересовался в марте этого года.

Как сообщили в пресс-службе СК России, мама девушки, которая болеет тяжелой формой заболевания иммунной системы, обратилась к главе комитета через приемную в соцсети «ВКонтакте».

— Несмотря на вынесенное в прошлом году решение суда, девушке не предоставляется жизненно-необходимое лекарство. У семьи отсутствует финансовая возможность приобрести дорогостоящий медикамент за свой счет, однако длительное отсутствие терапии может негативно сказаться на ее здоровье, — отметили в СК.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Историю 21-летней Татьяны Дроздовой НГС рассказывал зимой этого года. Сибирячка не может получить лекарство от смертельной генетической болезни АДА-ТКИН. Это тяжелая комбинированная иммунная недостаточность. На руках девушки есть решение суда, которое обязывает Минздрав купить зарубежный препарат. Татьяна единственная в России дожила до взрослого возраста с этой болезнью.

Министерство здравоохранения Новосибирской области также объяснило свою позицию по поводу закупки лекарства REVCOVI.

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Бастрыкин Лекарство Новосибирск Болезнь
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