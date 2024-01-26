«Препарат противопоказан»: в Минздраве отказываются закупать лекарство за 50 млн для сибирячки несмотря на решение суда

Министерство здравоохранения Новосибирской области объяснило свою позицию по поводу закупки лекарства Revcovi, которое требуется 21-летней Татьяне Дроздовой. Девушка болеет смертельной болезнью и два консилиума врачей порекомендовали начать принимать иностранное лекарство, стоимость которого в месяц 50 миллионов рублей. Через суд Татьяна обязала Минздрав купить ей лекарство, но чиновники подали в суд.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили, что Татьяна наблюдается в федеральном НИИ фундаментальной и клинической иммунологии с 2018 года и получает все необходимые лекарства.
— Действительно, в мае прошлого года консилиум НИИФКИ рекомендовал назначить Татьяне незарегистрированный в России лекарственный препарат REVCOVI (elapegademase-lvlr). С этим заключением Татьяна и обратилась в суд. Однако уже в июле у Татьяны существенно ухудшились показатели крови, которые до того момента удавалось корректировать регулярными трансфузиями и лекарственной терапией. Врачи, так же консилиумом, приняли решение, что единственным куративным (вид лечения, направленный на излечение — прим.) методом лечения данного заболевания для нее в этой ситуации является аллогенная трансплантация костного мозга, — написали в телеграм-канале Министерства Новосибирской области.
В Минздраве повторили информацию, которую использовали в суде — что от пересадки костного мозга Татьяна многократно отказывалась на протяжении нескольких лет. Сибирячку консультировал также известный гематолог Алексей Масчан, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий, член-корреспондент РАН. По словам минздрава, единственной рекомендацией Масчана также была трансплантация костного мозга.
— Консилиум Санкт-Петербургского Института экспериментальной медицины в октябре 2023 года, который заключил, что трансплантация костного мозга Татьяне в настоящий момент невозможна и по жизненным показаниям назначил ей REVCOVI, был проведен заочно по документам, предоставленным пациенткой. Лечащие врачи Татьяны, которые наблюдают ее очно несколько лет, об этом консилиуме не были уведомлены, — написали в Министерстве Новосибирской области.
В Центральном районном суде на министерство возложили обязанность обеспечить лекарством за счет бюджетных средств до момента отмены по медицинским показаниям.
— В январе 2024 года врачебная комиссия НИИФКИ заключила, что в связи с тяжелой тромбоцитопенией, системным геморрагическим синдромом применение REVCOVI пациентке противопоказано на основании инструкции по применению лекарственного препарата, — добавили в Минздраве НСО.
Представители минздрава утверждают, что действуют в интересах пациентки и сейчас Revcovi предоставляет опасность для её здоровья. Министерство здоровье привело слова главного аллерголога-иммунолога региона Дарьи Деминой.
— Данный препарат не оказывает влияния на количество и жизнеспособность тромбоцитов. То есть прием REVCOVI не предупредил бы того ухудшения показателей, которое препятствует введению лекарства, — рассказала Дарья Демина.
Минздрав добавил, что за последние 5 лет Новосибирская область в 3 три увеличила расходы бюджета на лекарственные средства для обеспечения льготников.
Татьяна Дроздова единственная в России, кто дожила до 21 года с генетическим заболеванием АДА-ТКИН. Обычно с ним погибают еще детьми. Тем, кто младше 19 лет лекарство закупает фонд «Круг добра», но их программа не рассчитана на взрослых пациентов. Как объяснила Татьяна в суде, пересадка костного мозга для нее может быть смертельна. Историю Татьяны рассказываем в материале.