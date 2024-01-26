«Препарат противопоказан»: в Минздраве отказываются закупать лекарство за 50 млн для сибирячки несмотря на решение суда

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области объяснили, что Татьяна наблюдается в федеральном НИИ фундаментальной и клинической иммунологии с 2018 года и получает все необходимые лекарства.

— Действительно, в мае прошлого года консилиум НИИФКИ рекомендовал назначить Татьяне незарегистрированный в России лекарственный препарат REVCOVI (elapegademase-lvlr). С этим заключением Татьяна и обратилась в суд. Однако уже в июле у Татьяны существенно ухудшились показатели крови, которые до того момента удавалось корректировать регулярными трансфузиями и лекарственной терапией. Врачи, так же консилиумом, приняли решение, что единственным куративным (вид лечения, направленный на излечение — прим.) методом лечения данного заболевания для нее в этой ситуации является аллогенная трансплантация костного мозга, — написали в телеграм-канале Министерства Новосибирской области.