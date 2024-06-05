Снижает аппетит и риск депрессии: врачи объяснили, как на нас влияет кофе и кому его пить нельзя

Одна чашечка кофе, и вот вы уже на коне Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Кофе... Наверное, многие уже не представляют свое утро без этого напитка. Кто-то пьет его, чтобы взбодриться, а кто-то просто наслаждается вкусом. Но так ли прост и безобиден этот напиток, каким кажется на первый взгляд? Наша коллега из NGS24.RU Полина Бородкина в своем материале привела мнения нескольких врачей о том, чем полезен и вреден кофе, кому его можно, а кому нельзя, почему с особой осторожностью его надо пить тем, кто плохо засыпает или не высыпается вовсе, почему его лучше пить без молока, а после запивать водой.

Снизит аппетит и риск депрессии

Педиатр, эндокринолог, диетолог и заведующая центром здоровья для детей Красноярской городской детской поликлиники № 2 Ольга Цимбалова рассказала, что кофе — это как минимум про антиоксиданты (хлорогеновая кислота), эфирные масла, органические кислоты, витамины группы В и магний. По ее словам, он оказывает такие профилактические эффекты, как:

снижение риска болезни Паркинсона и Альцгеймера, цирроза печени;

повышение чувствительности тканей к инсулину;

снижение аппетита;

снижение риска развития депрессии;

активизирование мыслительной деятельности.

Как отмечает Ольга Цимбалова, безопасная для организма доза кофеина — до 300 мг в день.

— Обычно в чашке содержится около 100 мг. Рекомендуется две-три чашки кофе в день без сахара и сахарозаменителей, не исключается добавление сливок, — отметила врач. — Кофе является мочегонным напитком и требует дополнительного приема воды.



Ольга Цимбалова советует пить кофе в первой половине дня и после основного приема пищи, а также относиться к этому напитку не как к бодрящему.

— Кофе должен использоваться в рационе человека не как тонизирующий энергетик, на время снимающий усталость и сонливость, которые связаны с нарушением режима сна и отдыха, дефицитом железа, витамина Д и других витаминов и микроэлементов, а как атрибут начала дня, обеденного перерыва, разговора с коллегами или друзьями в уютной кофейне, — объяснила врач.

Врач отмечает, что бодрость после кофе — не более чем обман и носит временный характер. А если недосыпающий человек пьет кофе на постоянной основе, то он может сделать себе только хуже.

— Кофеин не бодрит сам, а, попадая в наш организм, блокирует аденозиновые рецепторы, и благодаря этому мы не чувствуем усталости и сонливости, но через два-три часа, когда кофеин выводится из организма, вы снова будете чувствовать упадок сил, — пояснила Ольга Цимбалова. — Кофеин заставляет организм в это время более полно использовать запасы энергии в клетках, которые быстро исчерпываются. За постоянной избыточной стимуляцией организма недосыпающего, несбалансированно питающегося придут процессы апатии и торможения, вырабатывается зависимость от кофеина.



Ольга Цимбалова отмечает, что от кофе необходимо воздержаться людям:

с некомпенсированной артериальной гипертонией;

с нарушением сердечного ритма;

эрозивным гастритом;

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки;

подагрой;

камнями в желчном пузыре и почках.



С особой осторожностью кофе нужно пить и тем, кто не просто не высыпается, а уже имеет серьезные проблемы со сном, с тем же засыпанием.

Вечером не стоит пить кофе

Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, невролог и сомнолог Ирина Рагинене, в свою очередь, говорит, что кофе действительно бодрит. По ее словам, это научно доказанный факт. Этот напиток стимулирует выработку адреналина и кортизола нашими надпочечниками.



— Кортизол нам нужен для того, чтобы мы проснулись. Он у нас будет. А вот вечером нам, конечно, кортизол абсолютно не нужен, потому что чем больше будет стрессорных гормонов, кортизола, адреналина, тем меньше вероятность, что мы уснем. Больше вероятность, что будут приходить к нам разные мысли в голову, особенно тревожные мысли. У нас будет повышенное сердцебиение, если у нас есть такая чувствительность большая к кофе, то, конечно, это не способствует засыпанию, — объяснила сомнолог.



Речь идет о натуральном кофе, который можно сварить в турке или кофемашине, — как раз в таком и есть кофеин. В растворимом его нет, говорит Ирина Рагинене.

По словам сомнолога, в среднем в одной чашке содержится около 200 микрограммов кофеина. Ее достаточно для того, чтобы взбодриться утром. Поэтому без вреда для организма можно пить две-три чашки кофе.

— Почему мы бодримся? Тут дело не только в стрессорных гормонах, выработку которых стимулирует кофе. Еще есть аденозин — вещество, которое накапливается в процессе работы нервной системы. В течение дня это вещество накапливается, вечером его становится гораздо больше, нервная система устроена таким образом, что в каждой нервной клеточке есть рецепторы к этому веществу. Когда аденозин накопился, он встраивается к этому рецептору, и с помощью этого подается сигнал нервной системе, что организм устал и нам нужно отдохнуть, расслабиться и уснуть, — объясняет Ирина Рагинене. — И этот аденозин является очень важным веществом для того, чтобы наш сон был хорошим. Кофе по своей химической структуре немножечко похож на аденозин. И мы как будто бы обманываем нашу нервную систему. Когда мы выпиваем кофе, то молекула кофе, похожая на аденозин, она подходит близко к рецептору, встраивается в рецептор в нервной системе, и как будто бы происходит такой обман. То есть аденозин сам не может уже подойти к этому рецептору, его место занял кофе, но кофе не действует так, как само вещество. Он не приводит к повышенной усталости, не способствует засыпанию, и в связи с этим наша нервная система обманывается.

И как следствие, продолжает Ирина Рагинене, появляются проблемы со здоровьем. Например, сердечно-сосудистые заболевания и нарушения памяти.

— Когда кофе вместо аденозина встраивается в рецепторы, мы обманываем нервную систему, аденозин продолжает находиться в тканях, в кровотоке, потому что вместо занятой молекулой кофе на поверхности клетки на самом рецепторе, и нервная система не понимает, нужен нам отдых или нет, и так происходит перевозбуждение нервной системы, аденозин начинает в большом количестве циркулировать в крови. Это плохо для нервной системы, приводит к риску развития сосудистой патологии, ну и сам факт, что мы дольше засыпаем. Если мы будем много кофе пить на ночь, хуже становится структура сна, были такие исследования проведены у людей, даже у кого не было жалоб на нарушение сна после приема кофе. Исследовали сон, и было выяснено, что структура сна меняется. Гораздо меньше становится глубокая фаза сна. Поэтому и само наличие аденозина в крови не очень хорошо сказывается на организме. И сам факт, что человек меньше спит или некачественно спит, — это тоже является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения памяти. Мы знаем, что только в глубокой фазе сна у нас формируется долгосрочная память. Если этой фазы сна становится меньше после употребления кофе, то и дальше начинает страдать память, вегетативные реакции начинаются. То есть человека может потряхивать, тремор возникает, чувство перевозбуждения, тахикардия, потливость может быть, поскольку вегетативно-нервная система тоже находится в возбужденном состоянии.

Сомнолог не рекомендует пить кофе вечером — после трех часов. Особенно тем, у кого есть проблемы со сном.



— Период полувыведения кофе составляет шесть-восемь часов. Та доза, которую человек принял, через восемь часов ровно половина будет еще содержаться в нашем организме. Поэтому, если вы пьете кофе в шесть вечера, прибавляйте восемь — получается, что ночью кофе еще будет находиться в вашем теле, — пояснила Ирина Рагинене. — Поэтому первое правило — не употреблять кофе прямо перед сном, можно прекращать пить кофе после двух-трех часов дня, если есть проблемы с вечерним засыпанием.



Ирина Рагинене также дала и несколько советов по поводу того, как можно взбодриться без кофе:

Выпить стакан прохладной воды. Встать из-за стола и пройтись, а лучше прогуляться — хватит даже 10–15 минут на свежем воздухе.

Умыть лицо прохладной водой, выйти на свет и посмотреть на него. Если нет возможности умыться, то достаточно подержать руки под холодной водой.

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С кофе стоит заканчивать уже после трех часов дня Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Лучше без молока

Врач-косметолог Алена Храменкова отметила, что кофе обладает антиоксидантной активностью и противовоспалительным действием. По ее словам, среднестатистический житель России может употреблять две кружки в день в первой половине дня — это будет безопасно для него. Однако, продолжает она, есть случаи, когда после употребления кофе у человека может появиться раздражение и нервозность, а также начать трястись руки.

— Если вы это за собой замечаете, старайтесь больше двух чашек вареного кофе не употреблять. Как бы это ни было вкусно, как бы это ни было модно, старайтесь две чашечки кофе в день и до пяти часов вечера. Особенно если есть проблемы с засыпанием, — сказала Алена Храменкова.

Косметолог отмечает, что с особой осторожностью нужно пить кофе с молоком тем, кто склонен к высыпаниям на коже, будь они на лице или на теле, а еще розацеа. В таком случае, продолжает Алена Храменкова, от молока лучше отказаться либо перейти на его альтернативные варианты, которые не содержат лактозы.

Почему врачи советуют отказаться от молока и чем можно его заменить, можно прочитать здесь.

Бодрит и тревожит одновременно

— Кофейное зерно — это кладезь химических соединений, включая кофеин, антиоксиданты, такие как фенолы и хлорогеновые кислоты, а также многочисленные масла и ароматические соединения, которые придают ему уникальные вкусовые и ароматические качества, — говорит Иван Тимофеенко, заведующий лабораторией сити-фарминга Института гастрономии СФУ и генеральный директор ООО «Вкустех».

Кофе обладает стимулирующими и тонизирующими свойствами, отмечает Иван Тимофеенко. По словам заведующего лабораторией, он улучшает ментальную активность, физическую выносливость и обладает антиоксидантными свойствами. Это, продолжает он, помогает снизить риск развития хронических заболеваний, таких как диабет второго типа и некоторые формы рака. При этом кофе может вызвать и негативные реакции.

— Попадая в организм, кофе активирует его благодаря кофеину, который подавляет действие аденозина — нейромедиатора, ответственного за ощущение усталости. Это приводит к увеличению выработки адреналина и других стимулирующих нейромедиаторов, таких как дофамин, что повышает уровень бодрости, улучшает концентрацию и может усилить физическую активность, — пояснил Иван Тимофеенко. — Эффект от употребления кофе может значительно варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Он может улучшать когнитивные функции, усиливать физическую активность и улучшать настроение. Однако у некоторых людей кофе может вызывать негативные реакции, такие как бессонница, тревожность или учащенное сердцебиение.

Бытует мнение, что те, кто зависим от кофе, должен регулярно делать профессиональную чистку зубов. Так ли это? С этим вопросом мы обратились к стоматологу Виктории Силантьевой.

Кофе — это следствие

В разговоре с корреспондентом NGS24.RU Виктория Силантьева опровергла миф о том, что кофеманы должны регулярно делать профессиональную чистку зубов.

— Всё зависит от налета и наличия зубного камня, и это не обязательно от кофе, причины могут быть в другом, кофе — это следствие, он помогает образовываться налету, если, допустим, слюна сильно густая, pH слюны изменен или есть нарушения в ЖКТ, — пояснила стоматолог. — Всё зависит от дозы и количества.

По словам Виктории Силантьевой, безопасно пить одну-три чашки кофе в день. Мнение о таком количестве напитка в сутки поддерживают и нутрициологи. Но, как говорится, есть нюанс.

Злоупотребление кофе никак не сказывается на зубах Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Запивайте водой

— Есть исследования, которые показывают положительный эффект от употребления кофе, но в умеренных объемах: одна или две чашки в день. Однако не всё однозначно, — говорит нутрициолог Анна Мещерякова.

По мнению Анны Мещеряковой, кофе может спровоцировать возникновение или прогрессирование желчекаменной болезни. Она рекомендует на каждую чашку выпитого кофе выпивать в течение дня две таких же чашки чистой воды сверх вашей суточной нормы водного режима.



Нутрициолог не рекомендует пить кофе пить натощак и заменять им завтрак.

— Вообще, отсутствие аппетита с утра не является нормой. Причиной такого состояния может быть переедание на ночь, а может быть и нарушение в работе печени и желчного пузыря, — объяснила нутрициолог. — Помните, желчекаменная болезнь, особенно если камни мелкие, может приводить к серьезным осложнениям в виде острого панкреатита.

Кроме этого, продолжает Анна Мещерякова, людям с гастритами, язвами, синдромом раздраженного кишечника пить кофе категорически запрещено.

— Есть данные, что кофе стимулирует работу пищеварения, почему многие после кофе могут испытывать изжогу или расстройство кишечника, — пояснила она.

Анна Мещерякова считает, что кофе не заряжает бодростью, не помогает проснуться или эффективнее работать.

— На самом деле кофе связывает в организме вещество, которое сигнализирует мозгу об усталости. То есть, по сути, тело устало и требует отдыха, а мозг не получает об этом информацию и заставляет его работать. К чему это может привести, я думаю, все понимают, — отметила нутрициолог.