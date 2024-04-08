«Нет ничего своего». Российский рынок лекарств на 90% зависит от импорта — фармакологи объяснили почему

Фармпромышленность в России почти полностью работает на импортном оборудовании Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Российский фармацевтический рынок на 90% зависит от зарубежных фармсубстанций. Отечественные исследования базируются на разработках времен СССР, а создать новые лекарства компании не могут из-за недостаточной поддержки властей. Об этом эксперты в области фармакологии заявили на сессии «Инновационные фармпрепараты» в рамках Международного экономического форума, на котором побывала корреспондент MSK1.RU.

— В настоящее время мы на 90% зависим от поставок фармсубстанций из-за рубежа. Основная страна — Индия, которая перехватила производство. Также субстанции производит Китай. Мы тянемся за ними, мы не идем впереди в этом отношении, у нас нет ничего своего, — рассказал бывший врач-нейрохирург и эксперт в области фармакологии Юрий Банный.

По его словам, исследования, которые проводятся сейчас в России, базируются на советских разработках, адаптированных под новые международные тренды . По такому принципу, например, была разработана вакцина «Спутник V».

Руководитель АНО «Институт независимой экспертизы» Рамзан Аслаханов также добавил, что фармпромышленность России почти полностью работает на импортном оборудовании, вспомогательных веществах и реактивах .



— Фактически у нас ручная сборка. Всё остальное — импорт, — заявил он. — Естественно, все субстанции в России воссоздать невозможно, но есть определенный перечень, который нужно согласовать, выверить и производить.

Разработка препарата занимает в среднем 10 лет Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Эксперты отметили, что производство субстанций требует прямого государственного финансирования. В основном же этим занимаются частные компании, которым не всегда удается выпустить товары на рынок из-за нехватки средств.



— У меня есть перед глазами живой пример. Наша команда разработала инновационный препарат для лечения диабета, но мы его не смогли продать, потому что потребовалось очень много денег для практического внедрения в дальнейшем — несколько сотен миллионов рублей, — рассказал эксперт в области разработки инновационных лекарственных форм Борис Сысуев.

У нас таких денег не было, поэтому этот проект был похоронен. Борис Сысуев, эксперт в области разработки инновационных лекарственных форм

Он объяснил, что разработка препарата занимает в среднем 10 лет , а бизнес не готов финансировать такие долгосрочные проекты. Поэтому нужно обратить внимание на должное взаимодействие между бизнесом и властью.



Также на форуме обсудили дефицит антибиотиков отечественного производства. По словам одного из производителей антибактериальных препаратов, новые лекарства не могут создавать из-за упадка науки и противостояния бизнеса.