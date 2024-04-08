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Здоровье «Нет ничего своего». Российский рынок лекарств на 90% зависит от импорта — фармакологи объяснили почему

«Нет ничего своего». Российский рынок лекарств на 90% зависит от импорта — фармакологи объяснили почему

Отечественная промышленность работает на зарубежных разработках, а собственные создать не получается

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Фармпромышленность в России почти полностью работает на импортном оборудовании

Российский фармацевтический рынок на 90% зависит от зарубежных фармсубстанций. Отечественные исследования базируются на разработках времен СССР, а создать новые лекарства компании не могут из-за недостаточной поддержки властей. Об этом эксперты в области фармакологии заявили на сессии «Инновационные фармпрепараты» в рамках Международного экономического форума, на котором побывала корреспондент MSK1.RU.

— В настоящее время мы на 90% зависим от поставок фармсубстанций из-за рубежа. Основная страна — Индия, которая перехватила производство. Также субстанции производит Китай. Мы тянемся за ними, мы не идем впереди в этом отношении, у нас нет ничего своего, — рассказал бывший врач-нейрохирург и эксперт в области фармакологии Юрий Банный.

По его словам, исследования, которые проводятся сейчас в России, базируются на советских разработках, адаптированных под новые международные тренды. По такому принципу, например, была разработана вакцина «Спутник V».

Руководитель АНО «Институт независимой экспертизы» Рамзан Аслаханов также добавил, что фармпромышленность России почти полностью работает на импортном оборудовании, вспомогательных веществах и реактивах.

— Фактически у нас ручная сборка. Всё остальное — импорт, — заявил он. — Естественно, все субстанции в России воссоздать невозможно, но есть определенный перечень, который нужно согласовать, выверить и производить.

Разработка препарата занимает в среднем 10 лет

Эксперты отметили, что производство субстанций требует прямого государственного финансирования. В основном же этим занимаются частные компании, которым не всегда удается выпустить товары на рынок из-за нехватки средств.

— У меня есть перед глазами живой пример. Наша команда разработала инновационный препарат для лечения диабета, но мы его не смогли продать, потому что потребовалось очень много денег для практического внедрения в дальнейшем — несколько сотен миллионов рублей, — рассказал эксперт в области разработки инновационных лекарственных форм Борис Сысуев.

У нас таких денег не было, поэтому этот проект был похоронен.

Он объяснил, что разработка препарата занимает в среднем 10 лет, а бизнес не готов финансировать такие долгосрочные проекты. Поэтому нужно обратить внимание на должное взаимодействие между бизнесом и властью.

Также на форуме обсудили дефицит антибиотиков отечественного производства. По словам одного из производителей антибактериальных препаратов, новые лекарства не могут создавать из-за упадка науки и противостояния бизнеса.

При этом из российских аптек регулярно пропадают важные препараты. Например, недавно стало известно о пропаже онкологического препарата «Уромитексана». А на прошлой неделе исчез сверхбыстрый инсулин «Фиасп». Почти сразу после его инъекции пациенты могли принимать пищу. Мы узнали у врача-эндокринолога, чем грозит его исчезновение.

ПО ТЕМЕ
Фармацевтика Лекарства Препараты Дефицит лекарств Кризис Фармрынок
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