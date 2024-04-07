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Здоровье «Тело знает, как умирать». Медсестра рассказала, что видят люди в последние часы жизни

«Тело знает, как умирать». Медсестра рассказала, что видят люди в последние часы жизни

Сотрудница хосписа — о видениях, которые успокаивают неизлечимо больных пациентов

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Медики говорят, что чем ближе час кончины, тем больше человек проводит во сне

— Тело знает, как умирать, — говорит бывшая медсестра отделения интенсивной терапии, а теперь работница хосписа Джули Макфадден. Она уже 16 лет работает с неизлечимыми пациентами и постоянно видит, как приходит смерть.

Чтобы поддержать неизлечимо больных и их близких, Джули ведет блог, где честно и подробно рассказывает о смерти. Она также написала книгу с говорящим названием «Нечего бояться». Подробности — в материале наших коллег из «Доктора Питера».

По словам медсестры, чем ближе час кончины, тем больше человек проводит во сне.

— Пациент почти не ест и не пьет, но спит по 16–18 часов. Функциональные способности становятся всё ниже и ниже, человек уже не такой общительный, — говорит Джули.

Медсестра подчеркивает: не смерть причиняет боль, а болезнь, от которой человек умирает. Испытывает ли человек боль ближе к смерти? Всё зависит от болезни. Но в последние часы, как правило, он чувствует себя лучше.

— Пациент переходит к активной смерти, обычно это занимает от нескольких часов до нескольких дней. В это время человек полностью без сознания и не просыпается. Дыхание, цвет кожи меняются. Глаза и рот обычно открыты, потому что все мышцы расслабляются. Родственники думают, что их близкий человек страдает. Но поверьте, медсестры знают, когда человеку комфортно, а когда нет. Если он выглядит расслабленным, будто спит, поверьте, с ним всё хорошо, — рассказывает Джули в подкасте «Скептик-метафизик». — Мы просто позволяем телу делать свое дело, потому что тело знает, как умирать. Пациент перестает есть и пить, и в конце концов тело переходит в кетоз. Оно выделяет эндорфины, и это притупляет его болевые рецепторы. Он действительно чувствует себя лучше.

По словам Джули, за месяц до смерти у пациентов начинаются видения.

Люди видят мертвых родственников, мертвых домашних животных, мертвых близких, — рассказывает медсестра. — Эти видения приносят им утешение. Умершие люди иногда приходят во сне, но чаще всего, когда пациент в полном сознании и здравом уме. Они говорят: «Я скоро приду за тобой, тебе не о чем беспокоиться». Это звучит пугающе, но могу сказать, что в 100% случаев после таких видений люди утешаются. Они как будто понимают, что будет дальше. И это дает им чувство комфорта. Я видела много пациентов, которые не могли смириться со смертью, а затем у них случались видения, и они успокаивались.

И дело даже не в религии. Медсестра говорит, что близкие наведываются как к глубоко верующим, так и к атеистам. Джули признается, несколько раз пациенты видели своих умерших родственников прямо во время разговора с ней.

— Вы не поверите, но я буквально вижу здесь своего отца, — вспоминает она слова одного из пациентов.

И Джули действительно верит, что всё это не бред больных людей.

— Я думаю, что это действительно члены семьи. В такие моменты мне кажется, будто я нахожусь в другом пространстве, — говорит она. — Если у человека бред, галлюцинации, я бы почувствовала разницу. Такое не утешает.

Ведущие подкаста спросили, правда ли, что тело уменьшается в весе после смерти, и видела ли медсестра, как душа покидает человека.

— Я не знаю, кто и когда взвешивает тела, чтобы прийти к таким выводам, — ответила Джули. — Знаю, что в нашем хосписе людей после смерти не взвешивают. Так что, думаю, это одна из городских легенд. Видела ли я, как душа покидает тело? Тоже нет. Я ничего не вижу. Однако несколько раз я замечала, что в последние часы комната с умирающим пациентом кажется другой. Такое ощущение, что она расширяется. А потом человек делает последний вздох, и палата становится прежней. Но это, скорее, на уровне чувств. Физически я ничего не видела.

Джули призналась, что действительно верит в жизнь после смерти. Поэтому ей нестрашно умирать.

— Но я всегда говорю, что если завтра мне поставят диагноз неизлечимой болезни, то у меня будут все человеческие эмоции: страх, гнев, печаль и всё остальное, потому что я обычный человек.

Будто оказался в космосе

А вот что рассказывают люди, которые находились в состоянии комы. Например, комментатор под ником Veganconnor, пострадавший в автомобильной аварии, чувствовал абсолютное спокойствие. «Я как будто на минуту просочился за пелену реальности и ясно осознал, что всё в любом случае будет хорошо».

— Я будто просто ушел. Там не было ничего, даже черного, потому что черный — это вещь. Полное отсутствие всего. Это было похоже на то, что было до твоего рождения, — написал комментатор PNDMike.

Пользователь Duhbla рассказал, что видел перед собой «суп из воспоминаний», а по словам пользователя Canonboy621, его отец наблюдал, как собирает ягоды со своей сестрой и давно умершей матерью. При этом в эту же ночь его тетя видела такой же сон.

Некоторые сообщили, что видели, как врачи борются за их жизни в операционных. Юзер Winkythebichonfrise написал, что в 5 лет он чуть не утонул, потеряв сознание в бассейне. В тот момент он наблюдал за тем, как его мама вытаскивает его тело из воды.

Пользователь Shes_dead_Jim будто оказался в космосе: «Я истекал кровью после аварии. Я пошел в место, похожее на космический коридор. Это было красиво и невероятно мирно. Я видел множество воспоминаний, но не сосредотачивался на них. Потом меня позвал женский голос, и внезапно я снова ожил».

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Смерть Предсмертная кома Галлюцинации Уход из жизни Умер Страх смерти
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