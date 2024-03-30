«Зачем тебе мучиться? Еще и муж уйдет». Честная история семьи, воспитывающей ребенка с синдромом Дауна

Источник: Никита Егоров, Дарья Пестрякова, Дарья Бурмистрова / NN.RU

Светлана Чанова стала мамой в 25 лет: во время беременности никаких трудностей не возникало. Уже в родильной палате девушка узнала, что ее сын — особенный. Врачи оценили физическое состояние новорожденного очень высоко, но возникли подозрения, что у него может быть синдром Дауна.

В первые несколько дней после родов Светлана не рассказывала о возможном диагнозе даже мужу. Ей было все равно и на то, как отреагируют родственники. Женщина точно знала — ребенка она никому не отдаст.



Спустя некоторое время Артему поставили точный диагноз — всё-таки синдром Дауна. Малышу предстояло провести некоторое время в больнице вместе с мамой. Там Светлана столкнулась с медиком, который попытался отговорить ее от младенца.



— В одной из больниц, где мы лежали, к нам в палату пришла врач. Дальше минут 10 она говорила, что всё ужасно, ужасный диагноз, у меня ребенок будет овощем. «Зачем тебе мучиться? Зачем тебе страдать? Ты молодая. Еще и муж уйдет», — вспоминает разговор в больнице Светлана.



Часто генетические недуги сопровождают и другие проблемы. Для людей с синдромом Дауна — это сердечно-сосудистые заболевания. Когда Артему было несколько месяцев, врач направила мальчика в диагностический центр, чтобы проверить сердце. Оказалось, что у него сложная внутрисердечная аномалия — полная форма АВК. Мальчику провели две операции.

АВК — открытый атриовентрикулярный канал. Это порок сердца, при котором имеются дефекты (отверстия) межпредсердной и межжелудочковой перегородок (стенок между предсердиями и между желудочками сердца) и расщепление створок митрального и трехстворчатого клапанов сердца.



Через два года у молодых родителей появился еще один ребенок — Степа. Во время беременности Светлану направляли к генетикам, однако сдавать анализ она не пошла. Вместе с мужем они решили родить ребенка и ориентироваться по обстоятельствам.

