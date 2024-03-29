Нейробиолог рассказал, почему не стоит добавлять в кофе молоко и сливки

В кофе содержатся особые растительные соединения, которые защищают наш организм от развития некоторых видов рака и других заболеваний Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пользу кофе сегодня не отрицают ни врачи, ни ученые, главное — соблюдать меру. Между тем существуют разные мнения и данные о пользе тех или иных способов приготовления напитка, добавок к нему, времени употребления.



Так, нейробиолог Роберт Лав советует никогда не пить кофе с молоком или сливками, рассказывают наши коллеги из «Доктора Питера». Эти добавки, по словам специалиста, хоть и обогащают вкус напитка, но значительно уменьшают его пользу, а именно снижают антиоксидантный эффект.



Дело в том, что кофе называют одним из самых богатых полифенолами напитков, потребляемых во всем мире. Как пишет издание Express со ссылкой на нейробиолога, в 100 мл кофе содержится 214 мг полифенолов. Считается, что эти особые растительные соединения защищают наш организм от развития некоторых видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний.



— Когда вы добавляете в кофе молочные продукты, будь то обычное коровье молоко или сливки, белки связывают полифенолы и снижают способность вашего организма усваивать эти соединения и извлекать из этого пользу, — говорит Роберт Лав.



Причем это касается не только кофе. По тем же причинам эксперт не советует добавлять молоко даже в чернику: в ней тоже есть полезные полифенолы.



Сообщается, что такой совет нейробиолога подтверждается в научном обзоре 2019 года в журнале AOAC International. В нем рассматривался эффект сочетания молока с продуктами, содержащими полифенолы, включая кофе. И авторы работы сделали вывод, что добавление молока снижает антиоксидантные свойства полифенолов кофе, резко уменьшая и ухудшая полезные для здоровья свойства напитка.



Если вы не любите пить черный кофе, Роберт Лав рекомендует вместо обычного молока или сливок добавлять в напиток растительные варианты, например кокосовое молоко.



«Как можно додуматься это смешивать?»

Нередко в кофе добавляют крепкий алкоголь: коньяк, ликер, виски, ром. Рецептов приготовления подобных коктейлей существует множество. Об опасности сочетания кофе и алкоголя ранее рассказывал врач.



— Как можно додуматься смешивать два таких сильных напитка — кофе и алкоголь? — удивляется врач, преподаватель медфакультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. — Хуже этого только смесь энергетика с водкой. Ведь и кофе, и спиртное по отдельности меняют частоту сердечных сокращений, а в совокупности возрастает риск развития мерцательной аритмии, сердечно-сосудистой недостаточности, блокад, экстрасистолий.

Совместное действие кофеина и этанола приводит к мощному спазму сосудов, уточняет врач.



— Сочетание кофе и алкоголя вызывает спазм и на порядок увеличивает риск таких сердечно-сосудистых осложнений, как инфаркт миокарда и ишемический инсульт головного мозга, — продолжает Александр Умнов. — Кроме того, сужение сосудов приводит к гипертонии.



Также после бокала кофе со спиртным может ухудшаться кровоснабжение во всем организме. В частности, из-за спазма артериол и капилляров почек возрастает риск развития почечной недостаточности, уточняет эксперт.

