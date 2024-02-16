Станцию скорой медицинской помощи Новосибирска объединят с районными подразделениями — с чем это связано

Областной минздрав объединит станцию скорой медицинской помощи Новосибирска и нескольких ближайших районов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
— Скорую помощь Новосибирска и близлежащих территорий — это Колывань, Мошково, Обь, Новосибирский сельский район, Кольцово — мы планируем объединить в единую диспетчерскую службу. У диспетчеров появится возможность направлять на вызов действительно ближайшую машину, независимо от того, новосибирская она, краснообская или колыванская, — пояснила замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.
Также все выездные бригады оснастят планшетами, чтобы обеспечить медикам доступ к информационной системе и связи с диспетчерами. Помимо этого, в первом полугодии станция скорой медицинской Новосибирска помощи получит 27 новых машин.
Ранее в Минздраве Новосибирской области объяснили, на какие вызовы при температуре не приезжает скорая помощь.