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Станцию скорой медицинской помощи Новосибирска объединят с районными подразделениями — с чем это связано

Медиков оснастят планшетами для оперативной связи с диспетчерами

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В этот году новосибирские медики получат 27 новых машин

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Областной минздрав объединит станцию скорой медицинской помощи Новосибирска и нескольких ближайших районов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

— Скорую помощь Новосибирска и близлежащих территорий — это Колывань, Мошково, Обь, Новосибирский сельский район, Кольцово — мы планируем объединить в единую диспетчерскую службу. У диспетчеров появится возможность направлять на вызов действительно ближайшую машину, независимо от того, новосибирская она, краснообская или колыванская, — пояснила замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина.

Также все выездные бригады оснастят планшетами, чтобы обеспечить медикам доступ к информационной системе и связи с диспетчерами. Помимо этого, в первом полугодии станция скорой медицинской Новосибирска помощи получит 27 новых машин.

Ранее в Минздраве Новосибирской области объяснили, на какие вызовы при температуре не приезжает скорая помощь.

Скорая помощьМинздравНовосибирск
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