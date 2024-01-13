Диабет, инсульт, рак: 15 болезней, о которых расскажет ваш язык

Врач также отмечает, что вместе с налетом часто появляются и другие симптомы. Например, при кандидозном стоматите на миндалинах появляются белые пятна, а на слизистой — творожистые бляшки. От скарлатины увеличиваются лимфатические узлы и краснеют миндалины. А при запущенной дифтерии пленка на языке начинает разрастаться и перекрывать горло, затрудняя дыхание.



О чем говорят сухость и трещины на языке

Сухой язык может оказаться одним из симптомов болезни. Например, слишком сухая полость рта — один из симптомов сахарного диабета.



— Это связано с тем, что на фоне высокого уровня сахара в крови у человека вырабатывается меньше слюны, — отмечает Александра Филева. — Если воспаление перейдет в хроническую форму, то на языке появятся плотные серые бляшки, окруженные красной каймой, эрозии и трещинки.