«Ни в детскую, ни во взрослую»: 16-летнюю девочку не приняли в двух новосибирских больницах — как быть родителям подростков

— Позже, уже из дома я начала обзванивать больницы, чтобы узнать, где нас всё-таки смогут принять. Выяснилось, что, допустим, Чкаловская (на улице Ползунова, 21. — Прим. ред.) тоже не берет несовершеннолетних. Звонили в скорую, чтобы нам подсказали, куда обратиться, — там порекомендовали в 25-ю медсанчасть… И опять круговорот. Говорят, что 16-летних не принимают, но при этом мы не одни с такой ситуацией. Возникает вопрос: куда положить ребенка с опасным рецидивирующим заболеванием? — беспокоится женщина.

