«Ни в детскую, ни во взрослую»: 16-летнюю девочку не приняли в двух новосибирских больницах — как быть родителям подростков

Жительница Новосибирска пожаловалась НГС, что несколько больниц не приняли на госпитализацию ее несовершеннолетнюю дочь с язвенным колитом. Оказалось, что в детские больницы не принимают детей старше 14 лет, а во взрослые — младше 18 лет. НГС попробовал разобраться в коллизии, которая может угрожать жизни подростков, и выяснил, в какие больницы нужно обращаться родителям.
«Куда положить ребенка?»
Жительница Новосибирска обратила внимание на тревожную коллизию: больницы отказались госпитализировать ее 16-летнюю дочь с язвенным колитом из-за возраста. Как написала в редакцию женщина, семья по направлению от педиатра повезла девочку на госпитализацию в детскую больницу скорой помощи на Красном проспекте, 3, но ее не приняли, потому что ей уже исполнилось 16 лет. Женщине посоветовали обратиться в Горбольницу, которая обслуживает взрослое население. Но и там, уже по новому направлению, не достигшую 18-летия пациентку не приняли.
— Позже, уже из дома я начала обзванивать больницы, чтобы узнать, где нас всё-таки смогут принять. Выяснилось, что, допустим, Чкаловская (на улице Ползунова, 21. — Прим. ред.) тоже не берет несовершеннолетних. Звонили в скорую, чтобы нам подсказали, куда обратиться, — там порекомендовали в 25-ю медсанчасть… И опять круговорот. Говорят, что 16-летних не принимают, но при этом мы не одни с такой ситуацией. Возникает вопрос: куда положить ребенка с опасным рецидивирующим заболеванием? — беспокоится женщина.
Что говорят в Минздраве
В ответ на запрос НГС пресс-служба регионального Минздрава сообщила, что подростки с язвенным колитом, чей возраст составляет от 15 до 17 лет 11 месяцев и 29 дней, могут быть госпитализированы в несколько медицинских учреждений. Планово — в государственную клиническую больницу № 1, а экстренно — в новосибирскую клиническую больницу.
В ведомстве подчеркивают, что медучреждения обязаны обеспечить прием и госпитализацию подростков в соответствии с маршрутизацией, независимо от места их регистрации, фактического проживания, гражданства и наличия полиса. И даже при самостоятельном обращении в стационар, если есть показания к экстренной госпитализации.
— Должны обеспечить прием и госпитализацию несовершеннолетних по жизненным показаниям независимо от профильности стационара в случае, если там имеется отделение реанимации или палата интенсивной терапии. Незамедлительно обеспечить врачебный осмотр в приемном покое для тех, кто был доставлен скорой по экстренным и неотложным показаниям, и исключить их перетранспортировку при наличии профильных отделений для оказания помощи, — сказано в ответе на запрос.
Также в ведомстве отметили, что для подростков от 15 до 17 лет 11 месяцев 29 дней госпитализация осуществляется в соответствии с утвержденным графиком экстренной госпитализации взрослых, за исключением детской кардиологии, детской урологии-андрологии и детской хирургии.
Недавно в соцсетях скорую обвинили в том, что в Новосибирске она не приехала к маленькой девочке с температурой в 39 градусов. А в октябре сибирячка больше 5 часов прождала скорую к ребенку с корью и температурой под 40 градусов — чиновники заявили, что такой повод не экстренный.