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Мишустин поручил выделить Новосибирской области 225 миллионов рублей

Деньги направят на зарплаты врачей

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Ожидается, что в медучреждениях страны увеличится количество работников

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Новосибирская область получит из федерального бюджета 224 миллиона рублей. Средства потратят на зарплаты медикам.

Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства региона «Новосибирь». Деньги направят на зарплату врачей и среднего медицинского персонала.

— Правительство РФ дополнительно направит в регионы более 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.

Средства распределят между территориальными фондами обязательного медицинского страхования. Решение приняли на основании прогноза годового увеличения числа медработников. Согласно ему, в 2024 году в медучреждения придут работать еще 9,5 тысяч врачей и 17 тысяч работников среднего медицинского персонала.

В начале декабря власти региона сообщили, что на здравоохраниение в регионе выделили 593,2 миллиона рублей. Они помогут сохранить темп повышения зарплат медработников.

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Михаил МишустинПравительство РФЗарплаты врачейНовосибирская область
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