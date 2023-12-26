Мишустин поручил выделить Новосибирской области 225 миллионов рублей

Новосибирская область получит из федерального бюджета 224 миллиона рублей. Средства потратят на зарплаты медикам.
Об этом сообщил официальный телеграм-канал правительства региона «Новосибирь». Деньги направят на зарплату врачей и среднего медицинского персонала.
— Правительство РФ дополнительно направит в регионы более 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.
Средства распределят между территориальными фондами обязательного медицинского страхования. Решение приняли на основании прогноза годового увеличения числа медработников. Согласно ему, в 2024 году в медучреждения придут работать еще 9,5 тысяч врачей и 17 тысяч работников среднего медицинского персонала.
В начале декабря власти региона сообщили, что на здравоохраниение в регионе выделили 593,2 миллиона рублей. Они помогут сохранить темп повышения зарплат медработников.