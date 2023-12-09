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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Новосибирск — что известно о его визите

Он провел встречу с губернатором региона Андреем Травниковым

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Министр посетил новый медицинский объект

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В Новосибирск с рабочим визитом прибыл Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он оценил готовность новой поликлиники в Краснообске. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале губернатора региона Андрея Травникова.

Медицинское учреждение начнет принимать пациентов уже 11 декабря. Здание поликлиники площадью 10 200 квадратных метров начали строить в июле 2022 года. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену, с детским отделением на 250 посещений.

— Очень приятно, во-первых, что объект открывается с опережением сроков. Потому что задача как можно быстрее ввести объекты в эксплуатацию — одна из ключевых, которые мы сегодня рассматриваем, — цитирует ТАСС слова Мурашко.

В поликлинике будут лабораторное, эндоскопическое отделения, залы ЛФК, отделение функциональной диагностики, зона ожидания для пациентов. Помещения оборудовали маммографом, флюорографом, рентгеном и компьютерным томографом. Сейчас штат врачей укомплектован на 93%, среднего персонала — на 92%. Стоимость объекта составила 1,7 миллиарда рублей.

Поликлиника будет работать в две смены шесть дней в неделю, травмпункт — всю неделю круглосуточно.

Ранее мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новой поликлиники. Медучреждение возведут на улице Мухачева в Советском районе города.

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