Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл в Новосибирск — что известно о его визите

В Новосибирск с рабочим визитом прибыл Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он оценил готовность новой поликлиники в Краснообске. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале губернатора региона Андрея Травникова.
Медицинское учреждение начнет принимать пациентов уже 11 декабря. Здание поликлиники площадью
— Очень приятно, во-первых, что объект открывается с опережением сроков. Потому что задача как можно быстрее ввести объекты в эксплуатацию — одна из ключевых, которые мы сегодня рассматриваем, — цитирует ТАСС слова Мурашко.
В поликлинике будут лабораторное, эндоскопическое отделения, залы ЛФК, отделение функциональной диагностики, зона ожидания для пациентов. Помещения оборудовали маммографом, флюорографом, рентгеном и компьютерным томографом. Сейчас штат врачей укомплектован на 93%, среднего персонала — на 92%. Стоимость объекта составила 1,7 миллиарда рублей.
Поликлиника будет работать в две смены шесть дней в неделю, травмпункт — всю неделю круглосуточно.
Ранее мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новой поликлиники. Медучреждение возведут на улице Мухачева в Советском районе города.