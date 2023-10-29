Поликлинику за 3 миллиарда построят в Новосибирске — где она появится

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новой поликлиники. Медучреждение возведут на улице Мухачева в Советском районе города.
Разрешение на строительство выдали 26 октября ООО «Сибирский медицинский проект», оно действует до 26 июня 2025 года. Речь идет о здании поликлиники городской больницы №3.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «Сибирский медицинский проект» образовали в 2019 году в Москве, учредителем компании выступает ООО «Инвестиции в ГЧП», совладельцами последнего числятся Максим Губиев и Александр Исаков. Александр Исаков, ранее руководил ООО «Седьмая концессионная компания», ООО «Четвертая концессионная компания» — конечным владельцем этих организаций является группа «ВИС».
Площадь объекта составит 13784, 1 квадратных метра, в здании будет пять этажей, в том числе один подземный. Высота медучреждения составит 20,3 метра, поликлиника будет рассчитана на 700 посещений в смену.
В документе имеются данные о двух участках, на которых появится здание поликлиники. Его построят на перекрестке улиц Мухачева и Софийской.
— Сметная стоимость строительства по состоянию на I квартал 2023 года с учетом НДС=20% — 2967271,2 тысячи рублей (более 2,9 миллиарда рублей, — прим.ред). Объект расположен в границах земельного участка по ул. Мухачева, 5/1 в Советском районе, — указано в документах.
В декабре 2021 года на сайте правительства Новосибирской области появились данные о проекте по строительству поликлиники в Советском районе. Медучреждение планировалось возвести в рамках государственно-частного партнерства. Соглашение было подписано между министерством здравоохранения Новосибирской области и ООО «Сибирский медицинский проект».
Подробности проекта сообщались в постановлении правительства региона о принятии решения о реализации проекта. В основных технико-экономических показателей объекта уточнялось, что в здании будут находиться взрослая, детская поликлиники и другое.
Группа компаний «ВИС» ведет работы по строительству семи поликлиник в Новосибирске. В октябре в организации сообщили, что пять из семи зданий медучреждений полностью построены.