С 2024 года все медкарты станут электронными: что это меняет

Сама по себе она не очень отличается от стандартной бумажной медкарты, к которой все привыкли. По крайней мере, по содержанию — там тоже будут указаны данные о пациенте и его состоянии здоровья.



— Электронная медицинская карта содержит результаты наблюдений (что произошло), мнения (решения о том, что должно произойти) и планы лечения (планы относительно того, что должно произойти), — говорится в документе «Основные разделы электронной медицинской карты», утвержденном Минздравом.

