«Дойдем до Путина»: Жители МЖК взбунтовались против перевода в новую поликлинику — чем они недовольны

Жители МВЖ «Восточный» оказались недовольны ситуацией, которая складывается вокруг строительства поликлиники в соседнем, Плющихмнском, жилмассиве. Вместе с открытием здесь нового медицинского учреждения может остановить полноценную работу старая поликлиника на улице Лазурная. Новосибирцы считают, что условия получения медицинской помощи для них могут серьезно ухудшиться, так как добираться на прием к врачу придется далеко. Кроме того, некоторые жители заметили, что на Госуслугах они оказались откреплены от своей больницы и закреплены по новым адресам. По одному из них вообще находится школа. Чем именно возмущены горожане, почему пишут письма Путину и что отвечают власти, узнал корреспондент НГС Илья Калинин.
«Идешь пешком или едешь 10 остановок»
Жители МЖК «Восточный» недовольны ситуацией, связанной со строительством поликлиники в соседнем жилмассиве — Плющихинском. В конце ноября даже появился специальный чат, куда за несколько дней вступило около 700 человек.
Главное недовольство в том, что с появлением новой поликлиники на улице Виталия Потылицына 1/1, будет изменена работа старого медучреждения на улице Лазурная 20/1. И старая, и новая поликлиника являются филиалами поликлиники № 2 (ГБУЗ НСО «ГКП № 2»), которая находится на улице Московская, 89. Новосибирцы переживают, что в полном объеме, как сейчас, врачей в шаговой доступности не останется. К слову, жители Плющихи, опасаются, что из-за пациентов с Восточного их новая поликлиника сразу будет перегружена.
— Жилмассив у нас густонаселенный. Изначально поликлиника строилась под него. Дальше был пристроен к нам Плющихинский. И он тоже густонаселенный. И все мы долгое время обслуживались в одной поликлинике. Когда строили поликлинику на Плющихе, мы думали, что она строится для них, а наша останется для нас. Но примерно полгода назад начали ходить разговоры, что после открытия новой, старая будет закрыта. Официальных документов мы не видели: на наши письма в разные инстанции конкретных ответов не получили, — рассказала НГС жительница МЖК «Восточный» Татьяна Голова.
В то же время известно, что новая поликлиника будет больше размерами и более оснащенной. В министерстве здравоохранения по Новосибирской области в ответе на официальный запрос редакции уточнили, что она сможет обслужить 52 тысячи человек, из которых 12 тысяч — дети. В ее структуру войдут: отделение лучевой диагностики, инфекционное отделение, женская консультация, отделение восстановительного лечения, хирургическое отделение, экспресс-лаборатория и клинико-диагностическая лаборатория, различные детские отделения, круглосуточный травматологический центр с отдельным рентгенологическим кабинетом, дневной стационар и другое. Сроки открытия пока не называются.
— Сроки открытия поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГКП № 2» <…> будут определены после ввода здания в эксплуатацию, поскольку после этого для начала работы медицинскому учреждению требуется также получение санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора и лицензии на медицинскую деятельность, — говорится в ответе на запрос НГС.
Основное беспокойство у жителей МЖК вызывает отдаленность новой поликлиники. Чтобы попасть в нее, придется пройти некий квест. Либо ты идешь пешком, либо едешь около десяти остановок вглубь соседнего микрорайона по единственной двухполосной дороге. И часто — по пробкам, потому что навстречу выезжает в город целый жилмассив. Здесь справедливо отметить, что сейчас, при работе поликлиники на Лазурной, ровно в такой же ситуации находятся жители Плющихинского жилмассива, которые ездят к врачу по той же дороге. По сути, тяготы двух жилмассивов поменяют местами.
— Транспортная доступность новой поликлиники для жителей МЖК крайне невысока. Дело в том, что с Плющихинского жилмассива один выезд, который идет через нас, и по которому выезжают все. Теперь представьте, как жителям Восточного придется ехать в новую поликлинику к 8 утра, например, для сдачи анализов, а потом возвращаться обратно и ехать на работу. Там в пробке постоянно стоит весь микрорайон, — заметила Татьяна Голова.
Пешком идти не вариант. Жители рассказывают, что нормальных тротуаров тут нет: приходится идти вдоль проезжей части, либо петлять по дворам. А тут уже — много лестниц: массив с большим количеством перепадов в рельефе. Зимой добавляется снежная каша, весной и осенью — непроходимые лужи и грязь. Голова рассказывает, как однажды летом в сухую погоду она около часа шла с ребенком в коляске от своего дома до того места, где сейчас стоит здание новой поликлиники.
Есть, конечно, короткий путь — через овраг. Говорят, чуть больше километра. Но если воспользоваться им, мрачно шутят жители, то можно выйти из дома с больным горлом, а добраться до врача с переломанными ногами.
Жители МЖК рассказывают, что к поликлинике на Лазурной, по информации самого медучреждения, относится 41 многоэтажный дом и какое-то количество частного сектора. Сейчас жители со своим депутатом пытаются получить в МВД Новосибирской области официальные данные по количеству проживающих, так как уверены, что по всем нормативам для них должна быть отдельная поликлиника.
— Нам достаточно, чтобы были: терапевты, педиатры и кабинет сдачи анализов. Это тот минимум, который мы просим оставить. Мы обращались в Минздрав, в администрацию Октябрьского района, но нас пока не очень слышат. Отвечали разное: что массив не густонаселен, что по приказу Минздрава на него (на МЖК и Плющиху. — Прим. ред.) достаточно одной поликлиники, что решение еще не принято… Книгу можно писать из этих ответов, — заметила Татьяна Голова.
Странный сбой на Госуслугах
В середине ноября случилось еще одно событие, которое взбудоражило МЖК «Восточный». В личных кабинетах на госуслугах у некоторых жителей адрес поликлиники, к которой они были всегда прикреплены, каким-то образом сменился на другой. Вместо Лазурной у кого-то значилась улица Московская, у кого-то — Тургенева. И если по адресу Московская, 89 находится основное здание ГКП № 2, то на Тургенева, 202 — только средняя школа.
В чат, где обсуждается тема новой поликлиники, люди стали массово слать скриншоты прикреплений по фальшивым адресам. Произошло открепление якобы незадолго до встречи актива МЖК с представителями поликлиники и администрации района, где должны были обсуждать число пациентов и целесообразность сохранения больницы. Жители предполагают, что таким образом, возможно, кто-то готовит официальное обоснование ликвидации поликлиники на Лазурной: людей, мол, прикреплено к ней недостаточно, поэтому учреждение можно закрыть.
— Встреча прошла 15 ноября. Там были главврач поликлиники [«ГКП № 2»] на Московской, представители администрации района и депутаты, которые объяснили: чтобы у жилмассива была отдельная поликлиника, число жителей должно быть от 20 до 50 тысяч. Если такого числа нет, то отдельную поликлинику держать нецелесообразно. И там же сказали, что сейчас к Лазурной прикреплено 11 тысяч человек. Говорили, ссылаясь на данные госуслуг. Мы начали проверять прикрепления и обнаружили, что было три волны откреплений: 1 октября, 20 октября и 1 ноября. Получается, жителей к этому собранию, 15 ноябр, массово открепили от Лазурной, — рассказала Марина Павловская.
Так, Марину Чернову кто-то прикрепил со всей семьей к медучереждению, расположенному якобы на Тургенева, 202. Чернова пошла разобраться в свою поликлинику и обнаружила, что там таких как она — целая толпа.
В средней общеобразовательной школе № 75, которая находится на Тургенева, 202, куда оказались прикреплены в госуслугах большинство жителей МЖК, об этой проблеме услышали впервые. Никаких поликлиник, подчеркнули в школе, по их адресу никогда не находилось и не находится.
Что говорят чиновники и врачи
В поликлинике на Лазурной произошедшее называют техническим сбоем. Филиалы «ГКП № 2» действительно находятся в четырех местах по адресам: улица Московская, Лазурная, Чехова и Лескова. Но на Тургенева ее никогда не было. Для всех, кто приходит с такими вопросами непосредственно в поликлинику на Лазурную, там уже повесили объявление, куда следует обращаться.
— Если данные не отображаются или указаны неверно, то для корректировки можно обратиться в кабинет 48а. Это — кабинет прикрепления… Для устранения ошибки и сбоя в работе портала Госуслуг составлена и направлена заявка в техподдержку. То есть у нас в кабинете прикрепления все корректно отражено, это сбой на портале госуслуг. Мы же смотрим в медицинской информационной системе Новосибирской области — там все корректно, — сообщила журналисту секретарь заведующей поликлиники на Лазурной Нина Матвеева.
В Минцифры Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, как именно может появиться изменение в личном профиль на госуслугах.
— Доступ к личному профилю гражданина на портале госуслуг имеет только сам гражданин. Многие сведения, которые отображаются в профиле (паспортные данные, ИНН и другие, в том числе прикрепление к поликлинике), подтягиваются в профиль в автоматическом режиме от информационных систем профильных ведомств. При смене данных в системе профильного ведомства, измененная информация в автоматическом режиме подтягивается в профиль гражданина на госуслугах, — объяснили в Минцифры.
В Минздраве обнаруженные жителями МЖК в личных кабинетах госуслуг фальшивые прикрепления тоже назвали сбоем.
— Подобные технические сбои, когда адрес образовательного учреждения на ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг. — Прим. ред.) отображается как юридический адрес медицинского учреждения, произошли у нескольких поликлиник Новосибирска. Специалисты министерства здравоохранения Новосибирской области сообщили о сбое в министерство цифрового развития и связи РФ. В государственной информационной системе здравоохранения Новосибирской области никаких изменений в прикреплении пациентов поликлиники № 2 нет, — заверили НГС в Минздраве.
Общую ситуацию с появлением новой поликлиники на Плющихинском жилмассиве и судьбой старой поликлиники на МЖК, в Минздраве прокомментировали так:
— Здание поликлинического отделения ГБУЗ НСО «ГКП № 2», расположенное на улице Лазурная, 20/1, остается в ведении министерства здравоохранения Новосибирской области. После начала работы нового поликлинического отделения, в здании на улице Лазурная 20/1 продолжит работу участковая служба ГБУЗ НСО «ГУП № 2», обслуживающая население ближайших домов, а также кабинет неотложной неинфекционной помощи. Размещение в здании по адресу улица Лазурная, 20/1 каких бы то ни было частных медицинских организаций не планируется, — говорится в ответе за подписью исполняющей обязанности министра Татьяны Анохиной.
На прямую линию с Путиным
МЖК «Восточный» намерен отстаивать работу старой поликлиники. В их заявлениях, которые готовятся для разных инстанций, обозначено, что на Лазурной должны остаться: педиатр, терапевт, гинеколог, хирург, а также кабинеты доврачебного осмотра, клинической лаборатории, процедурного, физиотерапии, прививочного и рентгенодиагностического. Иначе, говорят новосибирцы, пожилые люди и жители с маленькими детьми при существующих на массиве дорожных условиях нормально лечиться не смогут.
Коллективное обращение жители уже отправили в областную прокуратуру. Активисты также ведут переговоры о встрече с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
В начале октября жители Восточного отослали обращение и в адрес президента Владимира Путина. Бумага начинается с фразы: «Простите, что обращаемся к Вам в такое трудное для страны время, но решить на местном уровне вопрос, который касается жизни и смерти многих тысяч людей, у нас не получилось». Подписало обращение 2076 человек. Сейчас в чате идет обсуждение, как правильно посылать вопросы на прямую линию с президентом, которая запланирована на 14 декабря 2023 года.
Еще один конфликт с чиновниками у жильцов МЖК «Восточный» длится с осени 2021 года из-за попытки построить на улице Высоцкого торговый павильон вместо обещанного ранее сквера.
А в декабре 2021 года НГС рассказал о минусах и плюсах МЖК «Восточный». Тогда экскурсоводом журналисту стал один из самых одиозных комментаторов НГС Алексей Сенин, писавший в то время под псевдонимом Matrix Agent.