«Дойдем до Путина»: Жители МЖК взбунтовались против перевода в новую поликлинику — чем они недовольны

«Идешь пешком или едешь 10 остановок»

Жители МЖК «Восточный» недовольны ситуацией, связанной со строительством поликлиники в соседнем жилмассиве — Плющихинском. В конце ноября даже появился специальный чат, куда за несколько дней вступило около 700 человек.

Главное недовольство в том, что с появлением новой поликлиники на улице Виталия Потылицына 1/1, будет изменена работа старого медучреждения на улице Лазурная 20/1. И старая, и новая поликлиника являются филиалами поликлиники № 2 (ГБУЗ НСО «ГКП № 2»), которая находится на улице Московская, 89. Новосибирцы переживают, что в полном объеме, как сейчас, врачей в шаговой доступности не останется. К слову, жители Плющихи, опасаются, что из-за пациентов с Восточного их новая поликлиника сразу будет перегружена.