Жители просят сквер с 2020 года: депутаты поинтрересовались у мэра, зачем на Высоцкого хотят сделать киоски

— Вопрос создания сквера на улице Высоцкого комиссия считает принципиально важным. В 2020 году жители подали наказ, в котором изъявили желание о создании сквера от улицы Лазурная до улицы Татьяны Снежиной вдоль улицы Волочаевская. Это также соответствует проекту плана планировки жилмассива Плющихинский — план был утвержден в конце прошлого года. Но расположение торговых киосков на данном земельном участке делает реализацию этого наказа невозможным и нарушает права местных жителей на комфортную окружающую среду, — рассказал журналисту помощник депутат Константин Булыгин.

