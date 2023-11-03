Жители просят сквер с 2020 года: депутаты поинтрересовались у мэра, зачем на Высоцкого хотят сделать киоски

Заксобрание Новосибирской области обратилось к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с предложением объяснить, почему вместо сквера на улице Высоцкого планируют поставить торговые киоски.
Вопрос о застройке участка на Высоцкого обсудили на заседании комиссии по экологии. Корреспонденту НГС об этом сообщил участвовавший в заседании помощник депутата Сергея Конько Константин Булыгин.
— Вопрос создания сквера на улице Высоцкого комиссия считает принципиально важным. В 2020 году жители подали наказ, в котором изъявили желание о создании сквера от улицы Лазурная до улицы Татьяны Снежиной вдоль улицы Волочаевская. Это также соответствует проекту плана планировки жилмассива Плющихинский — план был утвержден в конце прошлого года. Но расположение торговых киосков на данном земельном участке делает реализацию этого наказа невозможным и нарушает права местных жителей на комфортную окружающую среду, — рассказал журналисту помощник депутат Константин Булыгин.
Булыгин заметил, что новосибирское Заксобрание будет держать этот вопрос на особом контроле и планирует к нему вернуться после ответа мэра.
НГС направил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию. В мэрии сообщили, что могут сделать это позже.
Скандал вокруг этого земельного участка напротив дома по Высоцкого, 31, длится два года. В феврале 2021 года после сильного пожара, когда вспыхнули павильоны на другой стороне этой же улицы, мэр Анатолий Локоть жестко заявил: киосков здесь быть не должно — и по соображениям безопасности, и по эстетическим соображениям.
В начале осени 2021 года мэрия убедила жильцов о необходимости сноса их гаражей под предлогом, что на этом месте будет сквер. Но после сноса гаражей стали устанавливать забор под строительство торгового павильона. После этого жители МЖК вышли на сходку против строительства ларьков возле их дома. Под давлением жителей мэрия расторгла с застройщиком договор, который к тому же был заключен без торгов, чтобы вернуть участок обратно.
Весной 2022 года мэрия проиграла застройщику суд о расторжении договора на постройку ларьков. В конце апреля 2022 года, по данным «Контур.Фокуса», учредителем и директором компании застройщика «Альфа Девелопмент» вместо светской львицы Александры Паршуковой стал Евгений Борисов.
30 сентября 2023 года на этом земельном участке началась новая рубка деревьев. В начале октября 2023 года в мэрии сказали, что запланированный снос 80 деревьев носит «социальный характер». Чиновники объясняли, что на участке убирают аварийные деревья и расчищают его под будущий сквер.