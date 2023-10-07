На Высоцкого собирались снести 80 деревьев на месте, где обещали сквер — мэрия объяснила решение

Мэрия Новосибирска объяснила снос деревьев на месте обещанного сквера на улице Высоцкого. Как оказалось, рабочие должны были повалить 80 деревьев, но местные жители не дали им этого сделать. Ранее на этом месте обещали сквер, но потом мэрия сдала землю в аренду предпринимателям.
В 2021 году жители МЖК вышли на сходку против строительства ларьков возле дома по улице Высоцкого, 31. О конфликте НГС подробно рассказывал в большом разборе: построить сквер вместо снесенных гаражей жильцам обещали городские чиновники и местный депутат заксобрания. Но вскоре на этом месте появились рабочие, которые установили забор. Весной 2022 года мэрия проиграла застройщику суд о расторжении договора на постройку ларьков.
По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, в администрацию города поступили многочисленные обращения местных жителей об аварийных деревьях возле Высоцкого, 31. На место выезжал агроном, который определил объемы необходимых работ.
В итоге 10 августа управление по благоустройству общественных пространств мэрии выдали разрешение на снос, замену, пересадку, обрезку зеленых насаждений. По документам снести должны были 80 деревьев, 160 квадратных метров поросли и обрезать 9 деревьев для омолаживания.
Работы должна была выполнить подрядная организация, но приехав на место 30 сентября, сотрудники столкнулись с негативной реакцией местных жителей. В результате работы остановили. На основании обращение депутата Совета депутатов Александра Мухарыцина и депутата Заксобрания Сергея Конько МКУ «Октябрьское» запланировало расторгнуть муниципального контракта.
— Выполнение работ по сносу аварийных деревьев в районе на Высоцкого не было связано с установкой торговых павильонов, а носило исключительно социальный характер (освобождение территории, предназначенной для обустройства сквера, от аварийных деревьев и поросли), — добавили в мэрии Новосибирска.
В пресс-службе отметили, что участок, на котором собирались сносить деревья, находится в неразграниченной государственной собственности и каким-либо лицам не предоставлен. Распорядителем участка является мэрия Новосибирска.
При этом в администрации добавили, что земельные участки с ориентирами улица Высоцкого 31,35 предоставлены мэрией ОО «Альфа-Девелопмент» по договору о размещении нестационарных торговых объектов. Решение о сроках размещений ларьков будет принимать «Альфа-Девелопмент».
В Новосибирске на улице Гоголя, 45 вырубили деревья на территории детской площадки — это возмутило местных жителей. Как оказалось новосибирцы сами оплатили снос.