Жители дома на Гоголя возмутились вырубкой деревьев на детской площадке — оказалось, что они сами ее оплатили

В Новосибирске на улице Гоголя, 45 вырубили деревья на территории детской площадки — это возмутило местных жителей. Корреспондент НГС разобрался в ситуации и выяснил, что разрешительные документы есть, деревья аварийные, а жителям дома уже включили в тариф их вырубку.
— Сегодня утром, 28 июня, срубили деревья: березы, клены... Старшая по дому получила разрешение на снос каких-то деревьев еще в декабре 2022 года. Но к этому разрешению должно быть согласование жильцов дома — протокол собрания жильцов. Которого, как я понимаю, нет. Лично к нам и к жильцам, которых я опросил про голосование, не приходили. Полиция приехала, посмотрела бумаги и уехала, — сообщил житель дома, попросивший об анонимности.
Жители сфотографировали разрешение на вырубку, выданное 7 декабря 2022 года. Копия документа в распоряжении НГС имеется.
Заместитель начальника производственно-технического отдела УК «МКС-Новосибирск» Ирина Шиль пояснила журналисту, что и разрешение на вырубку, и протокол собрания жильцов в управляющей компании имеются. Но уточнить, когда проходило это собрание, женщина не смогла, так как была на выезде.
АО «МКС-Новосибирск» образовано в декабре 2010 года. Управляющая компания — «Мой Коммунальный Стандарт». Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 1,5 миллиарда рублей, чистая прибыль — 8,5 миллиона рублей.
В отделе благоустройства, озеленения и транспорта мэрии тоже подтвердили, что вырубка идет по выданному разрешению от 7 декабря 2022 года, к которому прилагался и протокол собрания жильцов. Однако заметили, что поднять этот документ из архива они смогут не ранее следующей недели.
— По разрешению заявлен снос девяти деревьев: березы и клены. Эти деревья аварийные, старые. Дом строился в 1961–1962 году, деревья посадили в 1965. А еще березы сносятся, потому что по правилам не положено деревьям быть ближе пяти метров к дому. Чем выше дерево, тем оно должно быть дальше от дома. А здесь березы выше дома. Но прежде чем выдать нам разрешение на снос, к нам приходит агроном из администрации и дает заключение, оценку зеленым насаждениям, — рассказала корреспонденту НГС начальник участка ООО «Престиж» УК «МКС-Новосибирск» Ирина Мельниченко.
ООО «Престиж» образовано в январе 2018 года. Генеральный директор и единственный учредитель — Валерий Востров. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 32,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 661 тысяча рублей
Ситуацию прояснила старшая дома Нина Пескарёва, которая контролировала процесс на месте вырубки. По словам женщины, вопрос с жильцами о вырубке обсуждался на собрании примерно весной 2022 года и проводится вырубка за счет самих жителей дома.
— Я хотела снос деревьев провести за счет бюджета города. <…> Но нам отказали. И мы тогда включили в тариф 2 рубля [с квадратного метра жилплощади] по «текущему ремонту», чтобы снести эти деревья, — пояснила старшая по дому.
На вопрос журналиста: голосовали ли жильцы за увеличение тарифа, старшая по дому Нина Пескарёва ответила, что обсуждала все вопросы со старшими по подъездам.
— Вы знаете, трудно собрать [жильцов]… У нас полдома квартирантов. А тем более с этим коронавирусом собрания проводить никто не разрешал. Но вот совет дома у меня — старшие по подъездам — собрались, обговорили, порешали… Еще кое-какие жильцы вышли, и всё. <…> Вот я сейчас хочу собирать собрание — надо перед людьми отчитаться — и я не знаю, кого собирать, потому что никого нет. У меня совет дома есть, старшие по подъездам, я их собираю, — пояснила Нина Пескарёва, уточнив, что половина жильцов дома на предыдущем собрании вряд ли присутствовала.
Вырубка деревьев возле жилых домов — одна из острых тем Новосибирска: 20 июня НГС рассказал, как жильцы возмутились вырубкой возле дома на «Золотой Ниве». Этим домом управляет УК «Октябрьская» которая также входит в холдинг МКС. На месте вырубленных здесь деревьев запланирован какой-то киоск.