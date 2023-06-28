Жители дома на Гоголя возмутились вырубкой деревьев на детской площадке — оказалось, что они сами ее оплатили

В отделе благоустройства, озеленения и транспорта мэрии тоже подтвердили, что вырубка идет по выданному разрешению от 7 декабря 2022 года, к которому прилагался и протокол собрания жильцов. Однако заметили, что поднять этот документ из архива они смогут не ранее следующей недели.



— По разрешению заявлен снос девяти деревьев: березы и клены. Эти деревья аварийные, старые. Дом строился в 1961–1962 году, деревья посадили в 1965. А еще березы сносятся, потому что по правилам не положено деревьям быть ближе пяти метров к дому. Чем выше дерево, тем оно должно быть дальше от дома. А здесь березы выше дома. Но прежде чем выдать нам разрешение на снос, к нам приходит агроном из администрации и дает заключение, оценку зеленым насаждениям, — рассказала корреспонденту НГС начальник участка ООО «Престиж» УК «МКС-Новосибирск» Ирина Мельниченко.