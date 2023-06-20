«Три человека против, они бучу поднимают»: вырубка деревьев возле дома на «Золотой Ниве» рассорила жителей

В Новосибирске на придомовой территории дома по адресу Бориса Богаткова, 163/9 начали вырубать деревья. Там планируют построить киоск — часть жителей возмутилась из-за этого решения.
Решение о вырубке деревьев и строительстве киоска приняли на общедомовом собрании собственников. При этом часть из них сомневается в подлинности подписей:
— Главная по дому ходила и собирала подписи с бабушек, говорила, что будет аптека. Когда дошло до собственников, которые молодые, они поняли, что там собираются выпилить деревья и ставить киоски. Все стали против. Даже те, кто дал голос за, отозвали. Это было в 2022 году. Вчера у нас пришли выпиливать, — рассказала жительница дома, которая представилась Натальей.
По словам женщины, работы вела компания «Дружба НСК», они показали ей разрешение от мэрии. Наталья позвонила в районную администрацию, там ей сказали, что деревья в непригодном состоянии:
— Но они абсолютно нормальные. Нам говорят, что будут платить аренду за участок земли, но нам не нужны деньги, потому что люди там гуляют. Должно было быть общее собрание, но его не было. Это было в 2022 году, оно теперь недействительно. Потому что кто-то из участников умер вообще, — объяснила Наталья.
Сейчас жители, которые выступают против вырубки деревьев и строительства киоска, планируют писать обращения в мэрию, прокуратуру и ГЖИ, а также обращаться в суд.
Подписи о вырубке деревьев собирала старшая по дому Надежда Ускова. В разговоре с НГС она подтвердила, что на месте планируется аптека и ларек с овощами и фруктами:
— 3 человека против, они бучу здесь поднимают, попрыгают и сядут на место. Всё оформлено документально, всё законно, документы на всё есть. Деревья все эти были подпилены, верхушки уже сняты, через 2 года их уже убирать надо, «Горзеленхоз» подписал. Мне главное, что они аренду будут платить, а мы на эти деньги сможем что-то делать в доме, — рассказала НГС Надежда Ускова.
При этом никаких документов, подтверждающих их слова, ни одна из сторон не предоставила. В управляющей компании «Октябрьская» НГС сообщили, что прокомментировать ситуацию может только директор, который придет в понедельник. Компания «Дружба НСК», которая ведет работы на территории, зарегистрирована в Новосибирске в 2022 году. Учредители — Сергей Антипин, Ирина Богданова и Татьяна Загоревская. Директор — Александр Мельников. В открытом доступе у компании нет номеров для связи.
— Это придомовая территория, и решение о том, что будет на этой территории, принимают собственники, — объяснила НГС депутат горсовета Инна Ильиных, которая отвечает за округ, где случился конфликт. — По поводу спила деревьев: в любом случае, чтобы спилить деревья, нужно разрешение. Здоровые деревья никто вырубать не должен. Соответственно, перед тем как спилить деревья, должен был приехать районный агроном, сделать акт оценки зеленых насаждений. На основании этого акта УК оформляет разрешение на спил деревьев. В этой ситуации нужно понять, все ли процедуры соблюдены, есть ли протокол. Если есть протокол собрания собственников с решением, это можно только через суд оспаривать.
НГС также отправил запрос в пресс-центр мэрии по ситуации
Вырубка деревья часто становится причиной конфликта в Новосибирске. Например, в ноябре 2022 года жители улицы 1905 года вызвали полицию из-за спиленных деревьев.