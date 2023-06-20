«Три человека против, они бучу поднимают»: вырубка деревьев возле дома на «Золотой Ниве» рассорила жителей

Решение о вырубке деревьев и строительстве киоска приняли на общедомовом собрании собственников. При этом часть из них сомневается в подлинности подписей:

— Главная по дому ходила и собирала подписи с бабушек, говорила, что будет аптека. Когда дошло до собственников, которые молодые, они поняли, что там собираются выпилить деревья и ставить киоски. Все стали против. Даже те, кто дал голос за, отозвали. Это было в 2022 году. Вчера у нас пришли выпиливать, — рассказала жительница дома, которая представилась Натальей.