Жители вызвали полицию из-за массовой вырубки во дворе дома в Новосибирске — на этом месте сделают парковку

В Новосибирске жители вызвали полицию из-за массовой вырубки во дворе дома № 83 на улице 1905 года. Деревья начали спиливать сегодня, 14 ноября, утром.



— Вот добрались до следующих деревьев. Шикарная, здоровая береза, — прислала видео в редакцию читательница. — Спилят под корень. До этого вырубили 50 деревьев здоровых вдоль забора садика. У нас же Новосибирск — красивый город, зеленый.