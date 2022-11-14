Жители вызвали полицию из-за массовой вырубки во дворе дома в Новосибирске — на этом месте сделают парковку

В Новосибирске жители вызвали полицию из-за массовой вырубки во дворе дома
— Вот добрались до следующих деревьев. Шикарная, здоровая береза, — прислала видео в редакцию читательница. — Спилят под корень. До этого вырубили 50 деревьев здоровых вдоль забора садика. У нас же Новосибирск — красивый город, зеленый.
В детском саду
— Сообщение в полицию поступили. На место был отправлен наряд ППС, работает участковый уполномоченный. Проводится проверка, — сообщили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
В ТСЖ «Улица 1905 года 83» корреспонденту НГС сообщили, что вырубают деревья под парковку.
— На этом месте раньше стояло около 40 гаражей. Люди проголосовали, чтобы убрать гаражи и после сноса гаражей убрать и деревья тоже. Там будет парковка. У нас машины паркуются возле подъездов, и люди иной раз не могут пройти. Мы этим самым порядка 40 машин убираем от подъездов, — объяснил корреспонденту НГС ТСЖ «Улица 1905 года 83» Дмитрий Климочкин. — Разрешение на спил деревьев у нас есть, получено от мэрии.
В Новосибирске в начале ноября жители домов на Пригородной заметили, что в Бугринской роще начали вырубать деревья и кустарники. Через несколько дней на месте вырубленных деревьев начались строительные работы.