20idei
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 60.22
eur 61.54
Тема дняКакие дороги отремонтируют в 2023 году
Все новости
Все новости

Жители вызвали полицию из-за массовой вырубки во дворе дома в Новосибирске — на этом месте сделают парковку

Спиливать деревья активно начали с утра

2 065
ds

Спиливают и молодые деревья

Поделиться

В Новосибирске жители вызвали полицию из-за массовой вырубки во дворе дома № 83 на улице 1905 года. Деревья начали спиливать сегодня, 14 ноября, утром.

— Вот добрались до следующих деревьев. Шикарная, здоровая береза, — прислала видео в редакцию читательница. — Спилят под корень. До этого вырубили 50 деревьев здоровых вдоль забора садика. У нас же Новосибирск — красивый город, зеленый.

В детском саду № 476 корреспонденту НГС сказали, что вырубкой сегодня занимаются не они, а жильцы близлежащего дома. Все работы с деревьями у забора учреждение уже закончило.

— Сообщение в полицию поступили. На место был отправлен наряд ППС, работает участковый уполномоченный. Проводится проверка, — сообщили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.

В ТСЖ «Улица 1905 года 83» корреспонденту НГС сообщили, что вырубают деревья под парковку.

— На этом месте раньше стояло около 40 гаражей. Люди проголосовали, чтобы убрать гаражи и после сноса гаражей убрать и деревья тоже. Там будет парковка. У нас машины паркуются возле подъездов, и люди иной раз не могут пройти. Мы этим самым порядка 40 машин убираем от подъездов, — объяснил корреспонденту НГС ТСЖ «Улица 1905 года 83» Дмитрий Климочкин. — Разрешение на спил деревьев у нас есть, получено от мэрии.

В Новосибирске в начале ноября жители домов на Пригородной заметили, что в Бугринской роще начали вырубать деревья и кустарники. Через несколько дней на месте вырубленных деревьев начались строительные работы.

По теме

Вырубка деревьевПолицияСпил деревьев
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2